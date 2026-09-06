Frosinone – Venezia 3-2… facce da stadio (di Mario Salati)

Il dodicesimo uomo in campo sono i tifosi: volti, sorrisi, saluti dallo stadio Stirpe, con gli scatti di Mario Salati in collaborazione con Polsinelli.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

.

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)