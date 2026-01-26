Frosinone, Venezia e Monza: prove tecniche di volata a tre

[IL PUNTO] Si delinea la corsa per le 2 promozioni dirette con le prime 3 che sembrano staccarsi. Il Palermo perde terreno, idem il Cesena. Non ne approfitta il Catanzaro. Bagarre in zona retrocessione con 7 squadre in 6 punti. Esordio vincente per l'ex giallazzurro Longo sulla panchina del Bari

Alessandro Salines Lo sport come passione

Forse è presto per emettere sentenze con 17 partite da giocare e 51 punti in palio ma la sensazione è che la corsa alla promozione diretta possa ridursi a tre contendenti. Frosinone, Venezia e Monza sembrano avere qualcosa in più quantomeno in fatto di continuità. Il Palermo, prima inseguitrice, invece, ha perso terreno ed ora a – 6 dal secondo posto e – 7 dalla vetta. Ancora più staccate Cesena e Modena che hanno 10 e 11 punti di ritardo dalla zona Serie A.

Eppure la settimana scorsa il Palermo sembrava essere in piena corsa ed invece il pari a Modena e le concomitanti vittorie di Frosinone, Venezia e Monza hanno allungato la classifica. Ed ora i rosanero non dovranno sbagliare più niente sperando in una flessione delle prime. E’ la grande bellezza della Serie B, sempre imprevedibile e camaleontica di settimana in settimana.

Tris d’assi

Frosinone, Venezia e Monza hanno fatto il pieno. Incrementando i grandi numeri che hanno contraddistinto finora il loro campionato. Il Frosinone ha collezionato il 13 risultato utile di fila (9 vittorie e 4 pareggi) e quarto successo consecutivo in casa. Un’altra prova di maturità contro una Reggiana battagliera piegata soltanto dal gran gol di Kvernadze.

Max Alvini

“Abbiamo raggiunto il secondo obiettivo stagionale dopo il passaggio del primo turno in Coppa Italia – ha detto Alvini – Con 45 punti possiamo ritenerci salvi. Il campionato del Frosinone oggi è notevole: per idee, sviluppo, numeri e per i giocatori che scendono in campo. Dobbiamo andare avanti con pochi discorsi e facendo il massimo. Abbiamo le idee chiare su ciò che vogliamo fare, poi vedremo”.

Il Venezia è un rullo compressore: ha sbancato Mantova inanellando la sesta vittoria di fila. Con i 5 gol segnati la squadra veneta vanta adesso il miglior attacco scavalcando il Frosinone: 42 contro 39. Adorante (doppietta, 11 reti), Yeboah, Doumbia e l’autorete di Chrysopoulos hanno deciso la sfida. Non bastano ai lombardi i sigilli di Marras e Mensah. Tra due settimane Frosinone e Venezia si affronteranno allo “Stirpe” in uno scontro diretto molto significativo.

Il Monza è tornato al successo dopo 2 turni a secco (1 punto) liquidando il fanalino di coda Pescara. Marcatori Hernani (doppietta, terza rete in 2 apparizioni) ed Azzi. “Una delle nostre peggiori partite ma contava il risultato”, ha commentato il tecnico Bianco.

Modena e Palermo, pari inutile. Cesena ko

Lo scontro d’alta classifica del “Braglia” è finito con un pari che non serve a nessuna. Gli emiliani non danno continuità al successo di Pescara anche se muovono la classifica in chiave playoff. Per il Palermo uno 0-0 che come detto allontana dalla zona promozione diretta. Palo del Modena, annullato un gol ai siciliani segnato dall’ex Palumbo.

Moreno Longo ai tempi del Frosinone

Pesante ko interno del Cesena contro il redivivo Bari guidato dal neo tecnico Moreno Longo, ex giallazzurro. Romagnoli fermi a quota 34 al quinto posto ma alle spalle preme la Juve Stabia. Rao e l’ex Moncini hanno firmato il colpaccio (i pugliesi non vincevano da 9 giornate). Illusorio il pari di Ciervo. Alle spalle del Cesena, preme la Juve Stabia salita a 31 dopo l’1-0 all’Entella. Terzo gol di fila per Candellone che poco dopo la marcatura è uscito per infortunio.

Le altre

Nell’anticipo di venerdì terzo successo di fila per la Carrarese che a 29 è a 2 lunghezze dai playoff. Male l’Empoli che ha incassato il secondo ko consecutivo. A segno Illanes, Zanon ed Abiuso (ottavo centro). Furioso Dionisi: “Con prestazioni così non andiamo lontano”. Scatto salvezza per lo Spezia che ha superato l’Avellino grazie al bomber Artistico. I liguri escono fuori dalla zona retrocessione agganciando l’Entella a 20. Per l’Avellino secondo ko di fila e la conferma di un campionato altalenante.

A destra Merkaj. attaccante del Sudtirol marcato da Bracaglia (Foto © Mario Salati)

Nel primo posticipo della domenica il Sudtirol ha superato 3-0 il Padova e lo ha agganciato a 25 insieme all’Avellino. Gli altoatesini si sono tirati fuori dalla zona pericolo. A segno Merkaj, l’ex canarino Pecorino (terzo gol di fila) e Casiraghi. Per il Padova seconda sconfitta di fila e sogni playoff nel cassetto (almeno per ora). Gara iniziata in ritardo per consentire di spalare la neve dal campo del “Druso” di Bolzano. Il pari tra Catanzaro e Sampdoria ha chiuso la giornata. Per i calabresi un brodino dopo 2 ko ed ottavo posto. Ma non hanno evitato il sorpasso da parte della Juve Stabia ed ora dovranno guardarsi le spalle per non uscire dai playoff.

Bagarre-salvezza

Roberto Donadoni, tecnico con lo Spezia con Alvini (Foto © Mario Salati)

Se la corsa-promozione è avvincente, non è da meno la volata per evitare retrocessione diretta e playout. Grande equilibrio con 7 squadre in 6 punti: Pescara 14, Sampdoria e Mantova, 19, Bari, Entella, Spezia e Reggiana 20. Grande equilibrio con i successi di Bari e Spezia che hanno accorciato la classifica.

Sul piano dei risultati la Reggiana sembra essere la squadra con maggiori difficoltà: a Frosinone è arrivata la sesta sconfitta di fila. Anche la Sampdoria (1 punto nelle ultime 2) non dà grandi segnali di ripresa e continua ad arrancare in zona retrocessione-diretta.

Prossimo turno

Di Mario dell’Entella

La 22^ giornata si aprirà con l’anticipo del venerdì tra Bari e Palermo. Sfida tra club blasonati che tante volte si sono affrontati nella massima serie. Frosinone e Venezia giocheranno sabato alle 15: la capolista in casa dell’Entella in un altro match-trappola, i lagunari al “Penzo” contro la lanciatissima Carrarese. Il Monza invece giocherà la domenica alle 17.15 all’Euganeo contro il Padova.

Tornando al sabato il programma prevede alle 15 anche Avellino-Cesena, Empoli-Modena e Sudtirol-Catanzaro. Alle 17.15 Pescara-Mantova e alle 19.30 il derby Sampdoria-Spezia. Domenica alle 15 Reggiana-Juve Stabia.