Frosinone-Venezia, la sfida dei record

[L'ANALISI] I grandi numeri di una partita che sabato pomeriggio metterà in palio il primo posto. Ciociari e veneti scenderanno in campo allo "Stirpe", forti di diversi primati conquistati e da conquistare. Dalle serie positive ai gol, dai bomber agli assistman fino alle difese ed ai clean sheet

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone non perde da 14 giornate, il Venezia vince da 7 ed è imbattuto da 11. Considerando i 3 punti a vittoria, questa sarà la prima sfida in Serie B tra due squadre con più di 45 punti conquistati nelle prime 22 gare giocate da entrambe: 47 il Venezia e 46 il Frosinone.

Non è solo lo scontro diretto tra la seconda che era prima fino alla settimana scorsa e la neo capolista. E’ la sfida dei record conquistati e da conquistare attraverso i quali Frosinone e Venezia si giocheranno il primato allo “Stirpe”. E buona parte del futuro. Una partita, dunque, dai grandi numeri oltre che dagli alti contenuti tecnico-tattici.

Alvini vede… Longo

Il Frosinone è imbattuto da 14 partite consecutive (9 vittorie, 5 pareggi). In pratica non perde dal 18 ottobre scorso nella gara d’andata contro il Monza finita 0-1 (una delle due sconfitte stagionali, l’altra proprio col Venezia). Solo una volta nella propria storia ha registrato una serie d’imbattibilità più lunga nel campionato cadetto: 16 match di fila tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (8 vittorie ed altrettanti pareggi).

Kvernadze, match-winner della sfida vinta contro la Reggiana

La squadra giallazzurra, guidata all’epoca da Moreno Longo (attuale tecnico del Bari), a fine stagione conquistò la seconda promozione in Serie A. Seconda a pari merito col Parma (ma terzo per classifica avulsa), vinse i playoff dopo la famosa finale col Palermo terminata 2-1 per i siciliani all’andata e 2-0 per i ciociari al ritorno. Max Alvini spera di allungare la striscia positiva, eguagliare almeno il record di Longo e magari conquistare la quarta promozione.

La capolista vuol salire sull’ottovolante

Giovanni Stroppa

Il Venezia ha collezionato 7 vittorie di fila: è già record di successi consecutivi per gli arancioneroverdi nel torneo e serie aperta di vittorie più lunga nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso. Tanta roba e Stroppa (fresco vincitore della Panchina d’Oro di Serie B) non vuole fermarsi per inseguire la quarta promozione della sua carriera.

E non è tutto. La capolista è in serie positiva da 11 giornate con ben 10 successi ed 1 pareggio. Ed in casa vanta un filotto di 9 vittorie consecutive. Insomma una marcia prepotente: il Venezia cercherà di allungare la striscia e difendere la vetta.

Attacchi al fulmicone

Ottantaquattro gol in solido tra Frosinone e Venezia. La capolista ha il miglior attacco del campionato con 44 reti realizzate in 22 giornate. I ciociari seguono a 40 e per diverse settimane sono stati i primi di questa speciale classifica. Si sfideranno due squadre che giocano a viso aperto ed all’attacco. Non speculano e quindi sabato si preannuncia una partita spettacolare con gol ed emozioni.

Calò, “re” degli assist in Serie B con 10 passaggi vincenti, ha compiuto 29 anni

Si confronteranno due tra i bomber più forti del campionato come il centravanti Adorante, vice capocannoniere del torneo con 11 reti di cui 5 rigori, e l’ala Ghedjemis con 8 gol e uomo-mercato (forte il pressing del Celtic) fino a lunedì sera. E sarà sfida pure tra il re degli assist Calò (in queste ore ha festeggiato il suo 29° compleanno) e il suo “vice” Yeboah, autori di 10 e 6 passaggi vincenti.

Parità in difesa

Il portiere Palmisani (Foto © Mario Salati)

Frosinone e Venezia hanno incassato gli stessi gol: 19 in 22 giornate. Difese al quarto posto della speciale graduatoria. Meglio soltanto Palermo (14), Modena (17) e Monza (18). Non solo gol a raffica ed attacchi protagonisti dunque ma anche un’ottima solidità. D’altronde sia Alvini che Stroppa non trascurano affatto la fase difensiva puntando sull’organizzazione, la cura dei dettagli e l’equilibrio.

Pari e patta pure i clean sheet: ben 9 a conferma della bravura dei giovani portieri Palmisani e Stankovic secondi solo a Chichizola del Modena (10) e Joronen del Palermo (11).