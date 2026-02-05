Frosinone-Venezia, la sfida dei record

[L'ANALISI] I grandi numeri di una partita che sabato pomeriggio metterà in palio il primo posto. Ciociari e veneti scenderanno in campo allo "Stirpe", forti di diversi primati conquistati e da conquistare. Dalle serie positive ai gol, dai bomber agli assistman fino alle difese ed ai clean sheet
Il Frosinone non perde da 14 giornate, il Venezia vince da 7 ed è imbattuto da 11. Considerando i 3 punti a vittoria, questa sarà la prima sfida in Serie B tra due squadre con più di 45 punti conquistati nelle prime 22 gare giocate da entrambe: 47 il Venezia e 46 il Frosinone.
Non è solo lo scontro diretto tra la seconda che era prima fino alla settimana scorsa e la neo capolista. E’ la sfida dei record conquistati e da conquistare attraverso i quali Frosinone e Venezia si giocheranno il primato allo “Stirpe”. E buona parte del futuro. Una partita, dunque, dai grandi numeri oltre che dagli alti contenuti tecnico-tattici.
Alvini vede… Longo
Il Frosinone è imbattuto da 14 partite consecutive (9 vittorie, 5 pareggi). In pratica non perde dal 18 ottobre scorso nella gara d’andata contro il Monza finita 0-1 (una delle due sconfitte stagionali, l’altra proprio col Venezia). Solo una volta nella propria storia ha registrato una serie d’imbattibilità più lunga nel campionato cadetto: 16 match di fila tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (8 vittorie ed altrettanti pareggi).
La squadra giallazzurra, guidata all’epoca da Moreno Longo (attuale tecnico del Bari), a fine stagione conquistò la seconda promozione in Serie A. Seconda a pari merito col Parma (ma terzo per classifica avulsa), vinse i playoff dopo la famosa finale col Palermo terminata 2-1 per i siciliani all’andata e 2-0 per i ciociari al ritorno. Max Alvini spera di allungare la striscia positiva, eguagliare almeno il record di Longo e magari conquistare la quarta promozione.
La capolista vuol salire sull’ottovolante
Il Venezia ha collezionato 7 vittorie di fila: è già record di successi consecutivi per gli arancioneroverdi nel torneo e serie aperta di vittorie più lunga nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso. Tanta roba e Stroppa (fresco vincitore della Panchina d’Oro di Serie B) non vuole fermarsi per inseguire la quarta promozione della sua carriera.
E non è tutto. La capolista è in serie positiva da 11 giornate con ben 10 successi ed 1 pareggio. Ed in casa vanta un filotto di 9 vittorie consecutive. Insomma una marcia prepotente: il Venezia cercherà di allungare la striscia e difendere la vetta.
Attacchi al fulmicone
Ottantaquattro gol in solido tra Frosinone e Venezia. La capolista ha il miglior attacco del campionato con 44 reti realizzate in 22 giornate. I ciociari seguono a 40 e per diverse settimane sono stati i primi di questa speciale classifica. Si sfideranno due squadre che giocano a viso aperto ed all’attacco. Non speculano e quindi sabato si preannuncia una partita spettacolare con gol ed emozioni.
Si confronteranno due tra i bomber più forti del campionato come il centravanti Adorante, vice capocannoniere del torneo con 11 reti di cui 5 rigori, e l’ala Ghedjemis con 8 gol e uomo-mercato (forte il pressing del Celtic) fino a lunedì sera. E sarà sfida pure tra il re degli assist Calò (in queste ore ha festeggiato il suo 29° compleanno) e il suo “vice” Yeboah, autori di 10 e 6 passaggi vincenti.
Parità in difesa
Frosinone e Venezia hanno incassato gli stessi gol: 19 in 22 giornate. Difese al quarto posto della speciale graduatoria. Meglio soltanto Palermo (14), Modena (17) e Monza (18). Non solo gol a raffica ed attacchi protagonisti dunque ma anche un’ottima solidità. D’altronde sia Alvini che Stroppa non trascurano affatto la fase difensiva puntando sull’organizzazione, la cura dei dettagli e l’equilibrio.
Pari e patta pure i clean sheet: ben 9 a conferma della bravura dei giovani portieri Palmisani e Stankovic secondi solo a Chichizola del Modena (10) e Joronen del Palermo (11).