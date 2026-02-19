Frosinone, vittoria e primo posto per mettere pressione alle rivali

PREPARTITA] Nell'anticipo di venerdì sera allo "Stirpe" contro l'Empoli, la squadra di Alvini sogna di tornare "regina" almeno per una notte. Lanciando così un messaggio forte a Venezia, Monza e Palermo. Recuperati Monterisi e F. Gelli. Gli avversari, a secco di vittorie da 6 turni, sperano nel colpo. "Con rabbia e coraggio possiamo farcela", ha detto Dionisi

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone ed i suoi appassionati tifosi pregustano un programmino niente male per i prossimi giorni che aprono il penultimo week-end di febbraio. Vittoria con l’Empoli e primo posto, poi divano, pop corn, birra (ma la coca cola va bene) e dita incrociate gufando che Venezia, Monza e Palermo possano incappare in una giornata storta.

Ma per farsì che tutto ciò abbia senso c’è ovviamente una condizione imprescindibile: il successo contro l’Empoli nell’anticipo di venerdì sera allo “Stirpe” che permetterebbe di scavalcare il Venezia e tornare in vetta almeno per una notte. Mettendo pressione sulla capolista e le altre concorrenti alla promozione.

Nel mirino quota 55

Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Reduce dal doppio successo in trasferta (Avellino e Spezia), i 3 punti consentiranno al Frosinone di restare minimo al secondo posto e quindi in zona promozione diretta. E di tenere le distanze immutate con le rivali a prescindere dai risultati. Il Venezia sabato alle 15 sarà impegnata in un vero testacoda col Pescara, il Palermo alla stessa ora affronterà un Sudtirol in grande spolvero. Il Monza sarà di scena alle 19.30 sul campo della Carrarese.

La vittoria regalerebbe anche un record: la squadra giallazzurra eguaglierebbe la propria miglior stagione di sempre dopo 26 gare giocate da inizio torneo, arrivando a quota 55, come nel 2022/23, stagione terminata con la conquista della promozione in Serie A.

Attenti alla voglia di riscatto dell’Empoli

Ma sarà tutt’altro che una passeggiata. Come tutte le partite del girone di ritorno, il Frosinone dovrà sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio dell’Empoli. Calò e soci affronteranno un’avversaria che viaggia a centroclassifica a quota 29 ed avrà il dente avvelenato:non vince da 6 match (2 pareggi, 4 ko). E l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza vittorie in Serie B risale al periodo tra ottobre e novembre 2019 (8 in quel caso; 4 pari ed altrettante sconfitte).

Alessio Dionisi,

Insomma sarà una gara aperta, a prescindere dalla classifica, tra le 2 formazioni più giovani del campionato con un’età media di poco di 24 anni. “Il risultato di domani non è scritto – ha detto il tecnico empolese Alessio Dionisi – Dovremo dimostrare di essere all’altezza per 90′. Vogliamo migliorare la nostra classifica, a 13 gare dalla fine pensavamo di avere più punti. Non siamo in difficoltà, stiamo solo ottenendo meno di quello che vorremmo”.

Il Frosinone sicuramente scenderà in campo col solito piglio, partendo a razzo con pressing e duelli a tutto campo. Cercando d’incanalare la partita subito sui binari giusti (28 gol segnati nei primi tempi hanno un significato ben preciso). Il tecnico Max Alvini punterà sulla vena di Ghedjemis e Kvernadze, 3 gol e 2 assist in solido nelle ultime 2 partite.

Rientrano Monterisi e F. Gelli

Monterisi al rientro (Foto © Mario Salati)

Alvini ha ritrovato due elementi importanti come il difensore centrale ed il centrocampista. Il primo dovrebbe rientrare nell’undici al posto di Cittadini che ha un affaticamento muscolare e non sarà della sfida. F. Gelli invece dovrebbe partire dalla panchina.

Poi Alvini dovrebbe schierare la formazione-tipo ovvero Palmisani in porta; A. Oyono, Calvani, Monterisi (o J. Gelli) e Bracaglia in difesa; Calò, Koutsoupias e Cichella a centrocampo; Ghedjemis, Raimondo (o Zilli) e Kvernadze in attacco. Ancora assente Barcella oltre Cittadini.

Dubbio-modulo per Dionisi

Gli indisponibili sono Pellegri, Ghion e Guarino (squalificato). Dionisi dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 ma potrebbe impiegare Saporiti sulla trequarti, tornando al 3-4-1-2. Nel caso della prima ipotesi davanti al portiere Fulignati, in difesa dovrebbe essere confermato Curto considerando l’assenza di Guarino. Il terzetto sarà completato da Obaretin che ha superato i problemi fisici e dovrebbe farcela e Lovato.

I giocatori dell’Empoli

A centrocampo ballottaggio in regia tra Degli Innocenti e Yepes con il primo in vantaggio. Magnino ed Ignacchiti dovrebbero essere le mezzali. Sulle fasce gli indiziati principali sono Candela ed Elia anche se Dionisi ha confessato di avere dubbi. In attacco sicuro Shpendi con Fila e Nasti in corsa per l’altra maglia.

“Il Frosinone merita i punti che ha in classifica, una squadra forte con delle individualità di spicco – ha aggiunto il tecnico azzurro – Gioca tanto nella metà campo offensiva e con pochi passaggi cerca di attaccare e andare uno contro uno. Ha concretezza offensiva ma possiamo riattaccarli. Noi dovremo ripartire con rabbia dalle cose positive dell’ultima gara. Non siamo battuti in partenza, il divario di punti va accettato ma nella singola partita dobbiamo avere il desiderio che si possa stravolgere la classifica. Proveremo a fare una gara gagliarda, difendendoci da squadra con la presunzione di poterli mettere in difficoltà. Sono convinto che ce la possiamo fare. Servirà essere bravi e coraggiosi”.