Frosinone-Vivarini: arriva la fumata bianca

Si sblocca la laboriosa trattativa per l’ingaggio del tecnico abruzzese che guiderà la squadra giallazzurra dopo la retrocessione. Sarà il 19° allenatore dell’era-Stirpe. Abruzzese come il primo (Giorgini) ed il suo predecessore (Di Francesco). La trattativa, i motivi della scelta e lo staff

Alessandro Salines Lo sport come passione

Sarà il diciannovesimo allenatore dell’era-Stirpe iniziata 21 anni fa. Abruzzese guarda caso come il primo (Francesco Giorgini) ed il suo predecessore (Eusebio Di Francesco). Coincidenze regionali a parte, le difficoltà e gli ostacoli sembrano superati: salvo colpi di scena Vincenzo Vivarini, ormai ex tecnico del Catanzaro, guiderà il Frosinone post retrocessione per cercare di disputare una stagione da protagonisti.

Per l’ufficialità e l’annuncio manca soltanto la ratifica della risoluzione contrattuale con la società calabrese. L’investitura arriverà nelle prossime ore. Difficile prevedere se nel corso della conferenza stampa di Maurizio Stirpe fissata per lunedì mattina allo stadio “Stirpe”.

Vivarini sempre in pole

Guido Angelozzi e Maurizio Stirpe

L’allenatore di Atri, 58 anni, è stato in cima ai pensieri del Frosinone sin dalla fine del campionato una volta comprese le intenzioni di non restare di Di Francesco. Pur valutando alternative come Paolo Bianco ed Alberto Aquilani, il direttore Guido Angelozzi ha lavorato a lungo ed a fondo per liberare Vivarini che dal canto suo ha voluto fortemente il Frosinone. Ed alla fine l’obiettivo è stato centrato malgrado i problemi dovuti al famoso indennizzo da versare al Catanzaro. I dettagli dell’operazione si conosceranno nei prossimi giorni. Vivarini comunque dovrebbe firmare un biennale.

Stirpe ed Angelozzi hanno scelto un allenatore che pratica un calcio altamente offensivo e sa valorizzare i giovani seguendo così il solco tracciato dal Frosinone da 3 anni a questa parte. Vivarini, ex attaccante conosciuto in Ciociaria per i suoi trascorsi a Ferentino (dove tra l’altro il Frosinone s’allena) ed Isolaliri, è reduce da un biennio straordinario con il Catanzaro (promozione in Serie B e semifinale playoff). Ora è pronto per una nuova avventura.

Staff punto di forza

Vincenzo Vivarini

Vivarini è un allenatore che viene dalla gavetta vera con oltre 20 anni di carriera in tutte le categorie. Grande esperienza, competenza ed ottimi risultati come a Catanzaro. Tra i punti di forza del tecnico c’è sicuramente il suo staff che definì una famiglia dopo la promozione in Serie B. Un gruppo affiatato e qualificato che molto probabilmente lo seguirà anche a Frosinone. Ma anche in questo caso bisognerà attendere l’ufficialità.

Il vice è Andrea Milani che lavora con Vivarini dai tempi del Latina nel 2016-2017. Quando giocava ha militato nel Ceccano in Serie D. Il preparatore dei portieri è un’altra conoscenza del calcio ciociaro, Fabrizio Zambardi, ex Sora. Con Vivarini già nel 2011-2012 ad Aprilia, ha collaborato pure con Roberto Stellone. Antonio Del Fosco, preparatore atletico, è un fedelissimo di Vivarini: hanno lavorato sempre insieme a partire dal 2011 ad Aprilia. Il match analyst è Massimo Carcarino, già nello staff di De Zerbi al Sassuolo. Collaboratore tecnico infine è Raffaele Talotta che era già nei quadri tecnici del Catanzaro.