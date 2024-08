Frosinone vuole il primo acuto per dimenticare la beffa di La Spezia

Martedì sera allo “Stirpe” contro il Modena la prima delle 2 sfide interne di fila. Vivarini cerca la vittoria e aspetta miglioramenti. Gli emiliani senza il tecnico Bisoli (squalificato). I numeri, le curiosità e le voci dei protagonisti di una sfida che si preannuncia equilibrata

Neanche il tempo di digerire il boccone amaro della sconfitta di La Spezia che la giostra del campionato torna a girare nel primo turno infrasettimanale della stagione. Per il Frosinone il primo dei 2 impegni interni di fila ravvicinati che sulla carta potrebbero regalare un po’ di slancio dopo il rocambolesco ko al “Picco” ed il pari con la Sampdoria. Si partirà dunque martedì sera (ore 20.45) col Modena, reduce dalla vittoria in rimonta col Bari. Una gara insidiosa per i giallazzurri che dovranno ripartire dal primo tempo di La Spezia evitando di incappare nelle amnesie avute nel finale del match di sabato scorso.

E’ iniziata una settimana intensa con 2 partite in 4 giorni (dopo il Modena sarà il turno della Juve Stabia) ed il mercato in chiusura venerdì. “La Serie B questa, dobbiamo far recuperare i ragazzi ed essere concentrati sul campo – ha detto il tecnico Vincenzo Vivarini – Occorre avere la capacità di ripetere quello mostrato nel primo tempo di cui sono contento”.

Fattore-campo e lavori in corso

La Curva Nord dello “Stirpe”

Il Frosinone punterà sul fattore-Stirpe per cercare di conquistare la prima vittoria dopo 1 punto in 2 gare. Spesso e volentieri lo stadio di casa ha dato quel quid in più e si spera che accada pure stavolta. Inoltre la storia dice che solo in 2 occasioni il Frosinone è rimasto senza vittorie nelle prime 2 gare interne stagionali di Serie B (2 pareggi nel 2006/07 e nel 2021/22).

La squadra di Vivarini finora ha fornito buone indicazioni ma è indubbio che sia ancora alla ricerca di una quadra. Inoltre non sono mancati errori e cali di tensione come ha sottolineato lo stesso tecnico. Il mercato poi deve consegnare gli ultimi innesti (ufficializzati intanto Sorrentino e Machin) per chiudere la rosa. Si parla di un forte interessamento per l’attaccante Maric sempre del Monza. Come anticipato da Angelozzi dovrebbe arrivare inoltre un terzino sinistro (sondaggio per Reca dello Spezia).

Vincenzo Vivarini

Contro il Modena si attendono ovviamente progressi sotto tutti i punti di vista. In difesa ad esempio 7 reti subite in 3 gare ufficiali sono tante. Come la continuità nel corso della gara: a La Spezia troppa differenza tra primo e secondo tempo. “I giocatori si sono presi meno responsabilità nella ripresa pensando di portare a casa l’1-0 – ha osservato Vivarini – Dobbiamo giocare a calcio e avere grande gestione di palla. Lo abbiamo fatto bene nel primo e meno nel secondo tempo”.

Il Modena senza Bisoli

Pierpaolo Bisoli squalificato a Frosinone

La formazione emiliana scenderà in campo senza il suo allenatore squalificato per un turno. Un’assenza importante: il tecnico è un trascinatore e la sua spinta dalla panchina si fa sentire. Verrà sostituito dal vice Giuseppe Angelini. “Ma non cambierà più di tanto, i ragazzi faranno quello che abbiamo preparato e in panchina ci saranno i miei collaboratori nei quali ho piena fiducia – ha sdrammatizzato il tecnico ai canali della società – A Modena mi hanno detto che in campo si sentivano le mie urla dalla tribuna, a Frosinone sarà più complicato ma forse è meglio così. I giocatori si sentiranno più tranquilli senza un martello per i 90 minuti…”.

Il portiere Gagno del Modena (Foto © Mario Salati per Alessioporcu.it)

Il Modena cercherà un altro risultato positivo dopo la vittoria in rimonta col Bari che ha cancellato l’esordio negativo a Bolzano. Bisoli aspetta miglioramenti in difesa (3 gol incassati in 2 giornate) e sotto il profilo dell’approccio delle partite. Inoltre il Modena dovrà tentare di ribaltare una tradizione sfavorevole. I gialli hanno perso 3 delle ultime 4 partite contro il Frosinone. Ed in Ciociaria hanno vinto una volta sola: il 17 maggio del 2008 per 2-4. Nelle altre 6 gare frusinati 3 vittorie per i padroni di casa e 3 pareggi.

Le probabili scelte di Vivarini

Monterisi e Distefano (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Nonostante le 3 partite in una settimana, Vivarini non dovrebbe stravolgere più di tanto la formazione e l’assetto tattico (avanti col 3-4-2-1). Un vero turnover forse lo effettuerà domenica. Tuttavia in porta sarà confermato Cerofolini come i 3 difensori (Biraschi, Monterisi e Marchizza). Gli esterni saranno di nuovo i gemelli Oyono con Darboe ed uno tra Cichella e Vural in mezzo al campo. Difficile invece che possa esordire dal 1’ Machin (comunque convocato insieme a Sorrentino). Più dubbi nel reparto avanzato: Kvernadze, Distefano e Pecorino insidiano nell’ordine Ambrosino, Ghedjemis e Cuni. Out Gelli, Cittadini e Begic.

Il Modena in fiducia

L’ex giallazzurro Cotali

Anche Bisoli non dovrebbe rivoluzionare l’undici di partenza. “Solo qualche ritocco. Il gruppo è in forma e la vittoria ha aiutato”, ha sottolineato. Come il neo acquisto Di Pardo che potrebbe debuttare sulla fascia destra della difesa con Caldara che tornerebbe al centro accanto a Zaro e l’ex Cotali (tra i protagonisti della promozione del 2023) a sinistra. Nel 4-3-1-2 Santoro, Gerli e Battistella presidieranno il centrocampo. Palumbo agirà alle spalle delle punte Pedro Mendes (autore del gol vittoria col Bari) e Gliozzi. “Pedro Mendes grazie ai 90’ disputati è cresciuto di condizione e anche Defrel comincia a stare sempre meglio”, ha sottolineato Bisoli.

Il centrocampista Gerli

“I 3 punti di venerdì hanno portato entusiasmo e fiducia, ringrazio il pubblico per averci incitato quando eravamo in difficoltà – ha continuato Bisoli – Con il passare dei minuti abbiamo preso le misure e siamo riusciti a vincerla con merito, è un successo che ci fa capire come la strada intrapresa sia quella giusta”. Sul momento del Frosinone ha sua idea. “Quando si è reduci da una retrocessione, è normale avere uno sbandamento – ha osservato – Il Frosinone ha anche cambiato diversi giocatori e l’allenatore. E’ una squadra forte con tanti giovani di qualità e uno stadio caldo che cercherà di trascinarla. Andremo a fare la nostra partita senza paura, pur rispettando l’avversario”.