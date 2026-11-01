Ghedjemis e Calò “matano” anche il Toro: il Frosinone di Alvini è una favola

[LA PARTITA] La squadra giallazzurra batte anche i granata e conquista la quinta vittoria di fila in casa (quarto risultato utile consecutivo). Alvini sale a quota 20 e consolida il sesto posto ma soprattutto scava un autentico solco con la zona retrocessione. Le reti nella ripresa da parte del franco-algerino che sigla il primo gol in Serie A e del regista al quinto sigillo. Unica nota stonata l'infortunio di Raimondo

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

TABELLINO

FROSINONE-TORINO 2-0

PRIMO TEMPO 2-0

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Tchato (35’ st Amey), Monterisi, Calvani, Bracaglia; Schmid (17’ st Hasa), Calò, Masini (17’ st Cichella); Ghedjemis, Raimondo (29’ pt Birligea), Kvernadze (35’ st Zerbin).

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Oyono, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Terzic, Fayed, Bobcek.

Allenatore: Alvini.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajili, Comuzzo; Belghali (26’ st Zapata), Vlasic, Braganca, Gineitis (1’ st Ilkhan), Aboukhlal (1’ st Patterson); Simeone (36’ st Kulenovic), Che Adams (26’ st Oristanio).

A disposizione: Mascardi, Siviero, Comert, Pellegri, Casadei, Fitz-Jim, Moreno.

Allenatore: Abate.

Arbitro: sig. Giuseppe Mucera di Palermo; assistenti: sigg. Vittorio Di Gioia di Nola (To) e Domenico Fontemurato di Roma 2; IV Uomo: sig. Maurizio Mariani di Aprilia (RM); Var: sig. Davide Ghersini di Genova; Avar: sig. Manuel Volpi di Arezzo.

Marcatori: 3’ st Ghedjemis (F), 48’ st Calò (F)

Note: Biglietti 2.303 (di cui ospiti 0); abbonamenti paganti 11.404; totali spettatori: 13.707; totale incasso rateo abbonamenti 352.545,59; Totale incasso biglietti: euro 59.995,00; incasso totale: euro 412.540,59; angoli: 7-7; ammoniti: 27’ pt Aboukhlal (T), 33’ pt Gineitis (T), 17’ st Masini (F), 20’ st Coco (T); recuperi: 2’ pt; 4’ st

FROSINONE – E’ calcio-show al ‘Benito Stirpe’. Il Frosinone prende letteralmente a pallonate il Torino battuto 2-0 grazie alle due reti nella ripresa, quella di Ghedjemis (primo gol stagionale per lui) al 3’ e di Calò al 3’ dei 4’ di recupero. La squadra di Abate paradossalmente se torna con appena 2 reti nel borsone da viaggio deve ringraziare le parate di Perri, i salvataggi dei propri difensori, un palo e qualche imprecisione nelle scelte finali dei giallazzurri che nel secondo tempo hanno letteralmente devastato le linee granata.

Venti tiri totali per la squadra di Alvini contro i 12 del Torino che del possesso palla maggiore (54% vs 46%) ha fatto ben poco. In classifica ciociari saldamente sesti in classifica a 20 punti. Ma ci sono da annotare anche la quinta vittoria di fila in casa e il quarto risultato utile consecutivo.

Le scelte di Alvini e Abate

Tre cambi per il 4-3-3 di Alvini. Nel pacchetto davanti a Palmisani rientra Bracaglia sull’out sinistro, esordisce Tchato sulla corsia bassa di destra, conferme per la coppia Monterisi-Calvani al centro. In mezzo al campo c’è Masini nella posizione di interno mancino, Schmid parte dal centrodestra, Calò il play nella figura iniziale dello schieramento giallazzurro. Senza modifiche il tridente, con Raimondo terminale centrale, Ghedjemis a destra e Kvernadze a sinistra. Giallazzurri ancora senza Grillitsch, unico indisponibile del gruppo.

Abate opta il 3-5-2, due avvicendamenti rispetto al ko casalingo con il Como. Perri, fresco di convocazione nella nazionale carioca, tra i pali, davanti a lui Ismajili è il centrale, Coco e Comuzzo i braccetti corti. Belghali eAboukhal (rileva Cacciamani) sono i quinti,Vlasic e Gineitis (al posto di Fitz-Jim) le mezze ali, Braganca il regista. In attacco l’accoppiataSimeone-Che Adams. Lunga la lista di defezioni nel Torino: out Cacciamani, Biraghi, Fortini, Rodriguez, Mandragora e il portiere Israel.

Frosinone brillante ma Palmisani e Calvani super

E’ subito calcio verticale per il Frosinone che parte come un cavallo di razza pancia a terra. Ghediemis da destra, pallone avvelenato che Belghali svirgola in angolo sull’attacco alle spalle di Raimondo. Calò dalla bandierina, svetta Monterisi e pallone centrale ma alto sulla traversa. Alvini già si sbraccia nell’area tacnica davanti alla sua panchina. Sortita granata al 4’, Vlasic entra dentro il campo e dal limite cerca l’angolo opposto, traiettoria larga. Partita ben viva sin dall’inizio.

E Torino in difficoltà sulla ripartenza dal basso, costretto a rifugiarsi in ‘touche’. Al 7’ il Frosinone rischia: rilancio di Calò sotto la Tribuna Est, il pallone gli schizza alle spalle ma il centrocampista lo valuta erroneamente fuori e si ferma, parte a razzo Simeone sul quale va a coprire Calvani, traiettoria centrale del Cholito per l’inserimento di Aboukhal, tempestivo l’attacco basso di Palmisani che respinge il tiro ma c’è il fallo del granata sulla prosecuzione dell’azione.

Il Frosinone risponde in due tocchi: pallone calibrato di Tchato in area per l’affondo diRaimondo, Coco salva in angolo. Il Torino sbaglia qualcosa sotto la Tribuna centrale con Coco, pallone dentro il campo sul quale si avventa come un falco Ghedjemis, duello sulla corsa con Comuzzo e traiettoria di poco alta del franco-algerino. Il Frosinone insiste e sfiora l’eurogol: Monterisi innesca Ghedjemis, finta e controfinta, scarico su Schmid che vede Raimondo e lo serve, l’attaccante si avvita in rovesciata, sfera di poco alta con Perri immobile.

Altra prova positiva per Schmid (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Sbanda pericolosamente il Torino, il Frosinone gioca col manuale del calcio: azione tutta sulla velocità sulla corsia mancina, Kvernadze rifinisce per Raimondo che chiude di sinistro, pallone fuori. Il Torino soffre ma al 21’ cerca il colpaccio su una ripartenza, Calvani deve metterci una pezza su Aboukhlal con Simeone solo al centro dell’area pronto a ricevere il passaggio filtrante da sinistra.

Si fa male Raimondo, ultimo quarto d’ora granata

Ottima prova di Calvani (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Rimedia un giallo Aboukhlal per un fallaccio alla mezz’ora su Raimondo (botta alla caviglia) che deve uscire a favore di Birligea. Ingresso del rumeno praticamente a freddo. Si scaldano gli animi in campo, il Torino sceglie il fallo sistematico, Mucera decide di non tirare fuori un altro cartellino giallo. Fallaccio di Comuzzo su Masini sotto la Tribuna Est, traiettoria di Calò nel traffico dell’area di rigore ma si salva la difesa del Torino con una serie di rimpalli che fanno pensare ad un presunto tocco di mano che non c’è.

Al 35’ scappa oltre la linea difensiva del Torino l’austriaco Schmid, gli si incolla Coco che riesce a contenere la profondità del giallazzurro che poco prima dell’area piccola perde la connessione col pallone e la chance sfuma. Attorno al 39’ il Torino va in percussione dentro l’area del Frosinone che si salva prima con una ‘murata’ di Tchato e poi in angolo.

Belghali fa a sportellate con Kvernadze (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Spinge con continuità i granata, in difficoltà la squadra di Alvini nel finale di tempo. Calò rallenta il rinvio a centrocampo, scatta il contropiede della squadra diAbate, pallone su Che Adams, Palmisani legge la traiettoria, esce oltre l’area grande e salva subendo anche fallo dall’attaccante. Mucera dirige all’inglese e al 1’ dei 2’ di recupero sorvola su un’ammonizione per fallo su Calò. Che sulla punizione del triestino impegna Perri. Al duplice fischio cristallizza un pari a reti bianche sostanzialmente giusto. Il Frosinone paga un po’ di stanchezza ma anche l’uscita di Raimondo, fino a quel momento il più intraprendente tra i suoi.

Frosinone, quanto spreco

Ghedjemis ha segnato il suo primo gol in Serie A (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Abate avvicenda i due ammoniti, Aboukhlal e Gineitis con Ilkhan e Patterson. E subito pericolo per la porta di Perri, punizione di Calò e deviazione del granata Che Adams in angolo. Che si ripete sul primo tiro dalla bandierina. Sul secondo angolo il Frosinone passa: pennellata di Calò, traiettoria allungata fuori area, Ghedjemis allarga a sinistra, pallone per Kvernadze che danza sulla sfera, vede con la coda dell’occhio il franco-algerino e lo serve, staffilata mancina e pallone che gonfia la rete.

La partita non è frizzante come nei primi 45’ ma aumentano la frequenza dei duelli. Al 13’ gran pallone nello spazio per Kvernadze, testa a testa con Ismajili che all’ultimo momento allunga il pallone con la punta del piede verso Perri ed evita il peggio. Al 18’ Frosinone due volte vicino al 2-0 in una frazione di secondo: Birligea approfitta di una dormita della difesa granata, pallone a Ghedjemis ma Ismajili rimpalla il pallone diretto in gol, sulla respinta ancora Ghedjemis e deviazione salva-gol di Coco che riscatta l’errore in combinazione con Perri.

Alvini infila linfa fresca: dentro Hasa e Cichella per Schmid e Masini. Kvernadze e Ghedjemis sprecano qualcosa nelle scelte finali. Abate tenta il tutto per tutto: dentro Zapata e Oristanio per Belghali e Che Adams. Torino tutto nella metà campo giallazzurra, al 28’ Birligea scappa centralmente sul rilancio del portiere del Torino, per due volte Perri si riscatta e gli nega il 2-0 e il terzo gol stagionale. Granata ancora aggrappati alla partita e così ci vuole un grande Calvani per mettere la parola fine ad un tentativo di connessione tra Zapata e Simeone.

Palmisani c’è, Calò pure

Il portiere Palmisani decisivo nel finale (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

A 10’ dal 90’ ripartenza impeccabile della squadra di Alvini, Hasa impegna alla parata a terra Perri. Sul ribaltamento di fronte Palmisani spedisce in angolo un tiro maligno di Comuzzo. Entrano Amey e Zerbin per Tchato e Kvernadze. Brividi per Perri, il pallone in diagonale di Ghedjemis esce per millimetri. La partita è di altissimo livello. Giallazzurri a tremila ma sono le scelte finali, il fiocchetto sull’ultima giocata a fare difetto. E il Torino sta lì. Perché ci si mette anche il palo a dire no ad un gran tiro di Calò destinato nell’angolino basso alla destra di Perri a 50 dal 90’.

Calò esulta dopo il raddoppio(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Il pallone del 2-0 al 42’ è sui piedi di Zerbin che fa tutto bene, tiro ad incrociare fuori dalla parte opposta. A 1’ dal 90’ ancora giocate da calcio europeo per Calò e soci, la chiusura in porta fa ancora difetto. Ma il 2-0 è nell’aria, il Torino è ormai all’angolo, Amey non rischia il tiro, pallone al ‘Pittore’ Calò che con un destro liftato non lascia scampo a Perri. Quinto gol stagionale per il metronomo. Il ‘Benito Stirpe’ in visibilio, al triplice fischio finale è festa grande: è calcio spettacolo!