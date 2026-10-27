Ghedjemis nella storia: tre assist in una partita come Leão e Douglas Costa

Dalla tripletta di passaggi vincenti del talento del Frosinone alle imprese di Leão, Vignato, Douglas Costa e Gastón Ramírez: ecco i protagonisti che hanno lasciato il segno in Serie A con tre prodezze nella stessa gara. Intanto, la corsa alla vetta della classifica degli assistman si fa sempre più avvincente con l'austriaco Schmid in piena lotta. E giovedì contro il Lecce Fares cercherà il primo gol nel massimo campionato

Alessandro Salines Lo sport come passione

Tre assist in una sola partita aspettando il primo gol (giovedì contro il Lecce? Chissà…). Tre occasioni trasformate in gol e una prestazione destinata a lasciare il segno. L’impresa di Ghedjemis a Bergamo, valsa il titolo di Mvp, rappresenta una delle pagine più significative della stagione del Frosinone e riporta alla memoria alcune delle migliori prestazioni individuali degli ultimi anni in Serie A.

Da Leão a Douglas Costa: il tris che fa la differenza

Il 22 maggio 2022, nell’ultima giornata di campionato Rafael Leão fu protagonista assoluto della vittoria per 3-0 del Milan sul campo del Sassuolo. Una prestazione che consegnò ai rossoneri il diciannovesimo Scudetto della loro storia. Il portoghese firmò tutti e tre gli assist della partita, servendo Olivier Giroud in due occasioni e Franck Kessié per il gol che chiuse definitivamente i conti. Le tre giocate decisive arrivarono tra il 17′ e il 36′, concentrando in meno di venti minuti una prestazione di altissimo livello nella partita più importante della stagione.

Leao in azione (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Un’altra impresa particolare fu quella di Emanuel Vignato, protagonista del pareggio per 3-3 tra Bologna e Fiorentina del 2 maggio 2021. All’epoca ventenne, il trequartista rossoblù servì tre assist, tutti a Rodrigo Palacio, che con quella tripletta diventò, a 39 anni e 86 giorni, il più anziano giocatore a realizzare tre gol in una singola partita nella storia della Serie A. Una combinazione suggestiva, nella quale il talento e la freschezza del giovane Vignato incontrarono l’esperienza e il fiuto del gol dell’attaccante argentino.

Nel 2018 fu invece Douglas Costa a dimostrare come si possa incidere profondamente anche entrando a partita in corso. Subentrato a Miralem Pjanić al 43′ della sfida tra Juventus e Sampdoria, il brasiliano confezionò tre assist per Mario Mandžukić, Benedikt Höwedes e Sami Khedira, contribuendo in maniera determinante al successo bianconero per 3-0. I passaggi vincenti arrivarono tra il 45′ e il 74′, trasformando il suo ingresso in campo in un fattore decisivo per la squadra.

Pochi mesi prima, il 21 gennaio 2018, era stato Gastón Ramírez a mettersi in evidenza nella vittoria per 3-1 della Sampdoria contro la Fiorentina. Il trequartista uruguaiano fornì tutti e tre gli assist a Fabio Quagliarella, protagonista assoluto della serata. Un’altra dimostrazione di quanto l’intesa tra rifinitori e attaccanti possa diventare un’arma determinante.

La classifica degli assistman si accende

La prestazione di Ghedjemis ha riacceso l’attenzione anche sulla classifica degli assist, nella quale la concorrenza si fa sempre più serrata. Alle spalle del leader Dybala, raggiunto a quota quattro passaggi vincenti dall’interista Andy Diouf, sono ben otto i giocatori che hanno già collezionato tre assist.

Romano Schmid (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Tra questi spicca Rafik Belghali, altro talento algerino protagonista di un avvio particolarmente incisivo con il Torino. Il centrocampista granata ha messo insieme un gol e tre assist, dimostrando di saper incidere in diverse situazioni di gioco. Tra i suoi passaggi decisivi figurano quello per Ché Adams nella sfida contro la Fiorentina e quello per Simeone nella vittoria sul Parma, oltre alla prima rete personale in Serie A contro il Monza.

Il gruppo degli inseguitori comprende interpreti con caratteristiche differenti. Ci sono esterni offensivi come Zaccagni, centrocampisti come Rabiot e Schmid (compagno di squadra di Ghedjemis), quest’ultimo reduce anche dalla sua prima doppietta nella massima serie, e difensori come Miranda, Nuno Tavares e Danilo Veiga. Una varietà di ruoli e profili che conferma quanto la capacità di creare occasioni da gol sia diventata una componente fondamentale del gioco offensivo.

Ghedjemis, una prestazione da ricordare

Ghedjemis in una delle sue proiezioni (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

In una graduatoria che mette a confronto giocatori con caratteristiche e compiti tattici differenti, Ghedjemis si è ritagliato uno spazio importante. Tre assist, tre marcatori diversi e un primato nella storia del Frosinone: la sua prestazione a Bergamo rappresenta una delle migliori presentazioni possibili del suo talento nel massimo campionato italiano. Un exploit che lo inserisce in una speciale galleria di protagonisti della Serie A e conferma come, talvolta, una singola partita possa bastare per lasciare un segno indelebile nella memoria dei tifosi.

“I compagni mi dicono sempre che sono veramente forte e li ringrazio. Quindi cerco di fare il massimo. Schmid mi aiuta tanto, è un top giocatore, quindi sono contento. Parliamo la stessa lingua calcisticamente parlando. Giochiamo sempre per vincere, peccato per il pareggio di Bergamo”, ha chiosato Ghedjemis sesto Mvp del Frosinone in questo campionato dopo Raimondo (3), Kvernadze e Palmisani.