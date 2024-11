Gioco di squadra e visione illuminata: così il Rally del Lazio diventa tricolore

La corsa cassinate eletta al rango di campionato italiano dopo anni di sacrifici e lavoro costante. Dietro un risultato storico, il progetto ad ampio respiro di Max Rendina e della M33 che hanno coinvolto le istituzioni e il mondo imprenditoriale con l’obiettivo di promuovere il territorio tramite lo sport. Sulla falsariga del Rally di Roma Capitale

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Rally di Roma Capitale, valido per l’Europeo, ha avuto il coraggio e la forza di far sfrecciare i bolidi tra le meraviglie della Città Eterna, diventando una vetrina efficace ed originale di monumenti come il Colosseo. Il Rally del Lazio, eletto in queste ore al rango di campionato italiano, cercherà di seguirne le orme: proverà a promuovere le bellezze del Basso Lazio oltre a infiammare ancor di più la passione per il rally. Non è solo sport dunque ma anche valorizzazione del territorio con un ritorno economico e d’immagine non indifferente. Un palcoscenico per le eccellenze, dalla natura alle risorse culturali con l’obiettivo di far conoscere la regione ad un pubblico più ampio. E’ la visione illuminata di Max Rendina, regista dell’ennesimo colpaccio, manager e pilota iridato.

“Siamo orgogliosi di questo risultato e ringraziamo Aci Sport per aver creduto nel nostro progetto – ha commentato Max Rendina, patron del Rally di Roma Capitale ed organizzatore del Rally del Lazio insieme a M33 – Questo traguardo non è solo il frutto del nostro impegno, ma del supporto di un’intera comunità, che negli anni ha dimostrato di saper valorizzare l’evento e farlo crescere. Il Rally del Lazio è diventato un appuntamento in cui si fondono passione, sport e promozione del territorio, e siamo felici del rinoscimento a livello nazionale”.

Rally del Lazio, una crescita esponenziale

La gara di Cassino è stata inserita nel calendario 2025 del campionato italiano di rally al posto del Rally 1000 Miglia. Un momento storico per la Regione Lazio che consoliderà la sua presenza del panorama rallistico italiano ed internazionale, affiancando un altro evento al “Roma Capitale”. Un aspetto distintivo delle gare tricolori nel Lazio sarà anche la leadership femminile. Entrambe le strutture organizzative sono infatti presiedute da donne: Francesca Pagliuca è figura di riferimento per Motorsport Italia e quindi per il Rally di Roma Capitale, mentre Olga Litcan guida M33 Srl e quindi l’organizzazione del Rally del Lazio. Due professioniste che da anni occupano un ruolo direzionale in ambito sportivo e che anche grazie a questo nuovo traguardo portano avanti un esempio concreto di parità opportunità.

Il Rally di Roma Capitale sarà affiancato da un’altra gara tricolore come il Rally del Lazo

Il Rally del Lazio ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi 5 anni, un punto di riferimento nazionale dal punto di vista organizzativo e per l’efficace sinergia tra pubblico e privato. Per il territorio, da sempre appassionato e ricettivo, la ribalta tricolore è un riconoscimento importante. Frutto di anni di sacrifici, dedizione e lavoro costante che hanno trasformato manifestazione in un appuntamento di punta grazie anche alla svolta del 2021 quando Max Rendina ed M33 hanno trovato un nuovo dialogo con organizzatori ed amministratori del territorio.

Decisivo il gioco di squadra

Vincenzo Formisano, presidente della BPC

Il Rally del Lazio è riuscito nell’impresa di unire il mondo istituzionale e quello imprenditoriale. Un mix vincente che dovrebbe essere ad esempio in altri settori. Grande merito lo ha avuto Max Rendina, brillante uomo di relazioni oltre che di campo. “Un risultato di squadra, frutto di una collaborazione che ha unito il territorio includendo gli interlocutori più importanti – ha sottolineato Rendina – Dalla Regione Lazio con l’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Elena Palazzo che ha sostenuto e creduto fortemente nella manifestazione, all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il professor Giuseppe Tomasso al nostro fianco sin dall’inizio”.

Davide Papa di Eco Liri Spa

E poi il mondo economico che non si è tirato indietro a conferma della bontà del progetto“. La Banca Popolare del Cassinate con il Presidente Vincenzo Formisano, vero collante tra l’iniziativa sportiva e l’esigenza economica territoriale – ha aggiunto Rendina – E non da ultimo l’amico Davide Papa, di Eco Liri Spa, faro dell’imprenditoria locale che ha sposato la visione del Rally del Lazio ancor prima di questo nuovo percorso che ci ha portati alla titolazione tricolore”.

Attesa per il calendario

La data dell’edizione 2025 del Rally del Lazio non è ancora stata definita e verrà confermata nelle prossime settimane quando saranno ufficializzati i calendari. Ma è probabile che la promozione nel campionato italiano faccia slittare la nella seconda parte dell’anno. Il Rally del Lazio ha come fulcro Cassino che ha ospitato la partenza e l’arrivo in corso della Repubblica. L’anno scorso si è snodato su un percorso di 87,90 chilometri con 8 prove speciali.

Max Rendina

Oltre Cassino, la corsa ha toccato comuni vicini come Belmonte Castello, Terelle e Viticuso che ospiterà la “doppia ripetizione”, riconosciuta da molti come una delle prove italiane di maggiore fascino sia per lo sviluppo tecnico che per lo scenario lunare nella parte alta. Coinvolta anche la provincia di Latina con la doppia ripetizione ad Itri. In vista della corsa tricolore comunque non sono escluse ulteriori novità che saranno svelate nelle prossime settimane. I promotori sono già impegnati per mettere a punto la macchina organizzativa che dovrà girare a mille. “Lavoreremo fin da subito per ideare un’edizione degna del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, le prove speciali non mancano, l’entusiasmo è alle stelle e la squadra è coesa più che mai”, ha chiosato Rendina.