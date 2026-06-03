Gioventù e continuità: la rotta del Frosinone per i primi rinforzi

[CALCIOMERCATO] Il club giallazzurro punta a confermare i prestiti di Cittadini, Calvani e Raimondo dopo aver riscattato Calò. Interessano le "promesse" Natali e Caccavo. Il primo è in procinto di passare dal Bayern Leverkusen al Napoli che poi potrebbe girarlo in Ciociaria. Il secondo ha segnato 11 reti col Lumezzane

Alessandro Salines Lo sport come passione

Nel segno dei giovani e della continuità. Il Frosinone inizia a muoversi sul mercato sempre con grande riserbo e sulla rotta ormai tracciata da qualche anno. Rinforzi mirati, possibilmente giovani di belle speranze, senza smantellare la squadra che ha trionfato in Serie B.

Si leggono così ad esempio il riscatto di Calò ed il tentativo di trattenere in Ciociaria Cittadini, Calvani e Raimondo. Mentre i primi nomi degli acquisti filtrati dalla cortina di riservatezza sono due giovani di prospettiva: l’attaccante Caccavo ed il difensore Natali.

Calò riscattato, le parole di Stirpe

Il difensore Cittadini (Foto © Mario Salati)

Il Frosinone come anticipato (leggi qui: Noblesse oblige, il Frosinone riparte da “Re Jack I”) ripartirà dal suo regista, riscattandolo per circa 300 mila euro dal Cesena. Calò dunque diventerà un giocatore del Frosinone a tutti gli effetti con un contratto fino al 2029. Una conferma meritata sul campo: il centrocampista è stato tra i principali artefici della promozione per numeri (10 gol ed il record di assist della B, ben 16), prestazioni e leadership. Jack a 29 anni avrà l’opportunità di esordire in Serie A.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente Maurizio Stirpe non si è nascosto: il Frosinone proverà a tenere il difensori Cittadini e Calvani e l’attaccante Raimondo. Sono in prestito rispettivamente dall’Atalanta, dal Genoa e dal Bologna. “Vorremmo prolungare il rapporto e averli con noi un’altra stagione – ha detto – Sono ragazzi che qui hanno fatto bene e ci farebbe piacere se restassero per completare il loro processo di maturazione”.

L’attaccante Raimondo potrebbe restare

Ed inoltre c’è la volonta dei giocatori di restare che potrebbe fare la differenza. Già all’indomani avevano sottolineato il loro forte legame con la piazza e quindi l’intenzione di continuare. D’altronde lo stesso Stirpe ha più volte puntualizzato che si calciatori devono avere senso d’appartenenza.

Interesse per Natali e Caccavo

Secondo alfredopedulla.com, sito specializzato di calciomercato, il Frosinone sarebbe in corsa per un eventuale prestito dal Napoli del giovanissimo difensore Andrea Natali. Classe 2008, viene considerato un prospetto di primissimo piano. Il Napoli è in trattativa con il Bayern Leverkusen per riportarlo in Italia. Dopodiché potrebbe girarlo in provincia per farsi le ossa. Natali nell’ultima stagione ha giocato in Olanda nell’Az Alkmar. Dopo gli inizi al Milan, il difensore è cresciuto in Spagna tra Espanyol e Barcellona.

Il diesse Renzo Castagnini

Il Frosinone si è inserito facendo leva sulla sua politica di valorizzazione dei giovani. Negli ultimi anni diversi ragazzi in Ciociaria sono cresciuti ed hanno spiccato il volo. Di sicuro Natali avrebbe sicuramente più spazio rispetto ad altre realtà come ad esempio il Cagliari anch’esso in lizza per un eventuale prestito. Il club sardo però ha dalla sua gli ottimi rapporti tra il papà Cesare, ex difensore dell’Atalanta, ed il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane. Natali senior ha collaborato con l’allenatore campano per la formazione dello staff individuando il vice Giacomo Murelli e il preparatore dei portieri Luca Bucci.

Sempre sul fronte giovani il Frosinone guarda anche alle categorie inferiori. Come è successo in passato: Gatti docet. E così ha messo nel mirino Luigi Caccavo, centravanti del 2004 nato a Bari ed in forze al Lumezzane dove in Serie C ha segnato 11 gol. Numeri a parte, Caccavo gode di ottime referenze: forte fisicamente (è 1,92), molto abile in area ma anche capace di giocare per la squadra. Interessa anche l’Empoli.

Infine secondo i media turchi, il Frosinone avrebbe sondato il centrocampista Vural per un eventuale ritorno. Il centrocampista era stato ceduto la scorsa stagione al Pisa per 2,3 milioni come riportato dal bilancio della società nerazzurra al 30 giugno 2025 insieme al difensore Lusuardi (4,8 milioni). Ma è una trattativa che per adesso non è destinata a decollare.