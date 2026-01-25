Grandi numeri e un Kvernadze da urlo: così il Frosinone ha una marcia in più

[L'ANALISI] Nel primo tempo le statistiche hanno confermato il dominio della capolista. Una prodezza del georgiano ha illuminato la ripresa e deciso la partita contro la Reggiana. Prova di spessore di tutti i reparti, l'assenza di Calò è stata colmata dalle buone prestazioni di F. Gelli e Cichella

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Uno a zero all’andata, uno a zero al ritorno.I ciociari battono (ancora) di misura la Reggiana e continuano la cavalcata della lotta promozione, mantenendo invariato il vantaggio in classifica su Venezia e Monza, entrambe vincenti nel pomeriggio di Serie B. A decidere il match il gol capolavoro di un inarrestabile Kvernadze, apparso veramente in grande giornata. (Leggi qui la cronaca di Lanzi: Il “13” numero magico: Frosinone resta in vetta e respinge l’assalto del Venezia)

Primo tempo dominato: 70 % di possesso palla

La prima frazione è un monologo ciociaro, con gli uomini di Alvini che si fanno preferire alla Reggiana in tutte le statistiche, sia offensive che di gestione palla. Numeri importanti che, però, non permettono di sbloccare il match, nonostante il 70 % di possesso palla, gli 8 tiri verso lo specchio (contro i 2 degli avversari) e il quindicesimo legno stagionale, che colloca il Frosinone sul podio delle squadre con più pali in stagione nei Top 5 campionati europei e delle rispettive serie cadette, dietro solamente alle spagnole Barcellona e Albacete, entrambe a 19 legni colpiti nei loro campionati. (Leggi qui le pagelle di Sansoni: Frosinone – Reggiana – Le Pagelle).

Il Frosinone sceso in campo con la Reggiana

Nel secondo tempo entra meglio la Reggiana, che nei primi dieci minuti di gioco ha tre nitide occasioni per sbloccare il match senza però riuscire nell’impresa di battere un attento Palmisani. A prendersi il palcoscenico, allora, ci pensa Kvernadze che, dopo aver fatto le prove del gol nella prima frazione, riesce a battere Seculin con un gran tiro a giro sul secondo palo. Dopo il gol i ciociari si fortificano e iniziano ad amministrare bene il match, chiudendo i novanta minuti con oltre il 59% di possesso palla.

Palmisani attento, bene Monterisi e Cittadini

Partita quasi impeccabile per la retroguardia ciociara che non si fa mai sorprendere dai tentativi della Reggiana. Gli emiliani arrivavano allo Stirpe con numeri horror nelle precedenti partite di campionato (con cinque sconfitte consecutive) ma, comunque, trovando sempre il gol nelle ultime sei (ultimo match senza gol proprio all’andata a Reggio Emilia contro il Frosinone).

Monterisi marcato stretto (Foto © Mario Salati)

La coppia difensiva, formata per l’occasione da Monterisi e Cittadini, vince praticamente ogni duello contro i diretti avversari, chiudendo rispettivamente il match con 9 e 10 chiusure difensive. Sufficienti anche i due terzini, Oyono e Bracaglia, con quest’ultimo che raggiunge quota 10 ammonizioni in stagione, un numero di cartellini che lo renderà indisponibile nella trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella.

L’assenza di Calò si sente a metà

Francesco Gelli

Alvini sceglie la coppia formata da Gelli e Cichella per sopperire alle assenze di Calò e Konè, entrambi squalificati e Barcella, fermato nella rifinitura da un risentimento muscolare. Un’emergenza mascherata da una prova decisamente oltre la sufficienza dal centrocampo ciociaro, che riesce ad alzare e abbassare i ritmi di gioco durante tutti i novanta minuti.

Non fortunatissimo Koutsoupias (match-winnwr all’andata), chiamato a equilibrare il centrocampo e fare da raccordo per il reparto offensivo, con una posizione “tra le linee” che, però, non riesce a fare male alla difesa avversaria.

Partita difficile per Zilli. Illumina Kvernadze

Lavoro sporco per le due punte schierate in staffetta durante il match: Alvini rilancia dal 1′ Zilli, alla quinta da titolare in stagione e chiamato, come sempre, a lavorare di fisico e alzare il baricentro della squadra, battagliando con la difesa avversaria. Nei settanta minuti a sua disposizione, però, manca l’appuntamento con il tiro, non riuscendo mai a raccogliere i cross dei compagni.

Il centravanti Zilli

Discorso analogo per Raimondo, entrato in una situazione di vantaggio e di gestione del match. Ad illuminare il pomeriggio cupo dello Stirpe ci pensa Kvernadze, che chiude la partita con ben sei tiri (quasi la metà di tutta la produzione offensiva ciociara). Una prestazione sontuosa per il georgiano, apparso per lunghi tratti del match quasi imprendibile per la difesa avversaria.

Trasferta a Chiavari prima del big-match col Venezia

Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Una vittoria importante che aggiunge un ulteriore tassello alla corsa verso la Serie A. Il divario con Venezia e Monza, come detto, rimane invariato mentre aumenta il distacco dalla quarta, il Palermo, fermato sullo 0-0 a Modena e distante adesso 7 punti. Il mese di gennaio si chiuderà sabato 31 con la trasferta di Chiavari contro una Virtus Entella in piena lotta salvezza. Poi febbraio che potrebbe essere definito il mese della verità con il big match dello “Stirpe” contro il Venezia, prima delle due trasferte di Avellino e La Spezia e la partita casalinga contro l’Empoli.

Cinque match decisivi. Importante quindi dare un’occhiata anche ai giocatori in diffida: contro l’Entella mancheranno Bracaglia e Konè (che dovrà scontare altre due giornate di squalifica), mentre resta in diffida A. Oyono, in virtù dei quattro cartellini ricevuti in stagione.