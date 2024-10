Greco, esordio da brivido: il testacoda col Pisa per ritrovare la strada maestra

[LA VIGILIA] Il neo allenatore del Frosinone debutterà domenica in casa contro la capolista per provare a muovere la classifica. “Ho cercato di trasmettere serenità, siamo competitivi. Dobbiamo trovare solidità ed ordine”, ha detto il tecnico. Inzaghi mette in guardia i nerazzurri: “Non consideriamo la graduatoria, partita difficile, per noi un esame di maturità”.

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ stato il giorno di Leandro Greco. Ma domani è un altro giorno e allo “Stirpe” il Frosinone sfiderà la capolista Pisa in un inedito testacoda se ripercorriamo le ultime stagioni. Il tecnico romano, promosso martedì dalla Primavera per sostituire Vincenzo Vivarini, è stato presentato in conferenza stampa dal direttore Guido Angelozzi (“Crediamo fermamente in lui, tanto da fargli un contratto triennale”).

Una “prima” per Greco dopo il ritiro di Castel di Sangro dove ha lavorato intensamente su una squadra precipitata all’ultimo posto e col morale sotto i tacchi. “Ho cercato di trasmettere serenità in un gruppo consapevole del momento e deciso ad uscire fuori dalla crisi. La qualità tecnica è buona, i margini di miglioramento ci sono”, ha sottolineato fiducioso Greco.

Punti, prestazione e non solo

Il centrocampista Darboe (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Il neo tecnico è consapevole che urge muovere la classifica: dopo il pari del Cosenza, il Frosinone è ultimo da solo. Ma nel contempo c’è un nuovo percorso da iniziare. “Bisogna trovare un equilibrio – ha spiegato Greco, uno dei 2 ex della sfida insieme al portiere Loria del Pisa – Occorrono punti, prestazione ma dobbiamo seminare per raccogliere più avanti. Altrimenti non verremo fuori da questa situazione”.

Il tecnico non si sbilancia su modulo e tattica. “I numeri nel calcio di oggi lasciano il tempo che trovano, a noi servono solidità ed ordine – ha continuato – Abbiamo valutato le caratteristiche dei giocatori ed il loro percorso. Siamo stati molto scrupolosi ed attenti. Ho cercato di stimolare i giocatori, la squadra ha le carte in regola per essere competitiva. La condizione fisica è buona ma si può alzare il livello. Ma bisognerà avere pazienza e perseveranza”.

Incombe la capolista

Il neo tecnico Leandro Greco

Sarà un esordio di fuoco per Greco. Peggio di così. Ma l’allenatore romano vuole sfruttare l’occasione. “Sono ambizioso e lavoro con umiltà per migliorare – ha puntualizzato – La paura, se sana e se la sai gestire, è una cosa positiva perché non credo nelle persone che non hai mai dubbi. Per me è una sfida bellissima e uno step bellissimo per la mia carriera, lavoro per il risultato e per dare soddisfazione alla società, ai tifosi e ad una città che mi ha accolto benissimo. Dove ho notato dei valori che si stanno perdendo nel mondo del calcio”.

La Curva Nord

Il Frosinone non ha ancora vinto in casa ed è reduce da 2 sconfitte di fila. Quattro nelle ultime 5 giornate. Il Pisa sulla carta è l’avversario meno indicato per il riscatto. Ma chissà. “E’ una formazione forte e completa, c’è poco da dire – ha commentato Greco – Tuttavia riteniamo di essere all’altezza della situazione. Ho in serbo qualche dettaglio che tengo per me in quanto affrontiamo la prima della classe. Sulle scelte siamo stati molto attenti. Tutti avranno l’opportunità di giocare, perché c’è il turno infrasettimanale. In questo momento ho voluto coinvolgere l’intera rosa”.

Angelozzi: “Se va male è colpa mia”

Guido Angelozzi

Il direttore dell’area tecnica ha grande fiducia nel giovane tecnico romano. “Mi dispiace per Vivarini al quale auguro il meglio – ha chiosato – Greco è molto bravo, lo abbiamo preso per crescere un allenatore in casa affidandogli la Primavera. E’ un tecnico che sposa benissimo la nostra filosofia, sono convinto che ci tirerà fuori dai guai”.

Angelozzi sin da martedì è stato in ritiro per stare vicino alla squadra. “Ho visto segnali positivi – ha confessato – Sono amareggiato perché abbiamo fuori giocatori importanti. Non cerchiamo alibi anche se non è facile lavorare in queste condizioni. Greco cercherà di rimediare, ci vorrà di tempo, i giocatori dovranno assimilare i nuovi meccanismi. Vedrete che alla fine riusciremo a rifiorire grazie a Greco che con la Primavera stava dimostrando di essere forte. E comunque se le cose andranno male il responsabile sono io”.

Il primo Frosinone di Greco

Il portiere Cerofolini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il neo allenatore dovrà rinunciare ad elementi importanti soprattutto in attacco. Fuori Pecorino, Tsadjout, Distefano e Partipilo oltre al giovane play Cichella ed ai difensori Kalaj e Cittadini. Assenze pesanti di 7 potenziali titolari. Greco potrebbe dare spazio ai Primavera Cichero e Barcella che conosce bene. Soprattutto il primo ha chance di giocare considerando la penuria di punte centrali. Il primo Frosinone targato-Greco dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. Anche se con la Primavera ha utilizzato il 3-5-2.

Il difensore Biraschi (Foto © Mario Salati)

Dunque Cerofolini in porta dietro una cerniera difensiva composta da A. Oyono, Biraschi, Monterisi e Marchizza; a centrocampo Gelli e Darboe; sulla trequarti Ghedjemis, Ambrosino e Begic; punta centrale Cichero. I dubbi: in difesa Bettella insidia Monterisi; a centrocampo c’è l’opzione Vural; Cichero potrebbe esordire dal 1’ ma non è esclusa la conferma di Ambrosino prima punta e l’inserimento di Machin. In caso di 3-5-2, invece, Biraschi, Monterisi e Bettella dovrebbero formare la retroguardia. A centrocampo Anthony o Jeremy Oyono, Gelli, Darboe, Garritano o Vural e Marchizza. Coppia d’attacco Ambrosino-Cichero.

Nerazzurri in volo

Pippo Inzaghi

Il Pisa arriva sull’onda lunga di 22 punti in 9 giornate, frutto di 7 vittorie e 1 pareggio. Un bottino-record in Serie B dopo 9 gare. Con un successo a Frosinone, la squadra toscana potrebbe stabilire il proprio record di punti dopo 10 incontri disputati nel torneo cadetto (attualmente 24 nelle stagioni 1984/85 e 2007/08, contando sempre tre punti a vittoria). Quindi classifica a parte, c’è in ballo un primato che ha pur sempre il suo valore. A Frosinone tra l’altro è iniziata la “cavalcata” dei toscani con la vittoria in Coppa Italia il 12 agosto. Un match che finora ha indirizzato la stagione di entrambe.

Una formazione del Pisa

Ma Pippo Inzaghi, tra i tecnici più esperti della categoria con 157 panchine, sente puzza di bruciato. “Dimentichiamoci la classifica, a Frosinone servirà il miglior Pisa possibile – ha detto prima della partenza alla volta della Ciociaria – Affronteremo una gara molto difficile. Gli avversari sono partiti come pretendenti per la A. Il cambio di allenatore e ritiro potrebbero essere uno stimolo in più. Dobbiamo migliorare, il nostro percorso sarà lungo e tortuoso. Questa partita sarà un ulteriore esame di maturità che spero si possa superare a pieni voti. Se pensiamo di fare una passeggiata faremo una brutta fine”. Il Pisa punterà sul suo attacco al fulmicotone (il migliore della B con 19 gol fatti come il Sassuolo) ma dovrà stringere le maglie tenendo presenta le 10 reti incassate.

Turnover-Pisa

Il centrocampista del Pisa Touré

Inzaghi non ha fatto troppi giri di parole ed ha anticipato cambi per gestire al meglio i 3 impegni ravvicinati (tra martedì e mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale). “Posso permettermi le rotazioni perché ho 23 titolari – ha sottolineato Super Pippo – Non è piaggeria: tutti si meriterebbero di giocare sempre. Adesso ci attendono 3 gare in una settimana e certamente ci sarà spazio per quasi tutti. Mi fido ciecamente di ogni elementi, i cambi sono fondamentali”.

I giocatori del Pisa esultano dopo un gol

Out Esteves, Leris e Morutan. Rientra Jeysenak. Se gli interpreti potranno ruotare, il modulo sarà sempre lo stesso: il 3-4-2-1. Davanti al portiere Sempre, le 3 sentinelle (Rus, Caracciolo e Canestrelli) dovrebbero essere confermate. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere di nuovo Tourè e Beruatto. In mezzo Hojholt, Piccinini e Marin si contenderanno 2 maglie. Ampia scelta in attacco: Bonfanti in vantaggio su Lind nel ruolo di prima punta; idem Arena su Tramoni; mentre Moreo pare intoccabile.