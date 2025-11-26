Guarcino cala il tris di… tecnici per lanciare i talenti dello sci regionale

[APRIPISTA] Il piccolo centro si conferma punto di riferimento degli sport invernali nel Lazio. Tanto che il Comitato della Federazione si è affidato a 3 allenatori del paese ernico come Marco Verdecchia, Giovanni Mizzoni e Cristian Restante che guideranno la rappresentativa in una stagione molto intensa e si spera ricca di soddisfazioni. Intanto Andrea Piccone dell'MM Crew si è piazzato terzo nel gigante di Solda

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un paese di poco più di 1500 anime a 22 chilometri da Frosinone che somiglia ad un presepe adagiato su un costone dei Monti Ernici a 625 metri. I deliziosi amaretti, l’acqua gourmet di Fonte Filette. Ma Guarcino è anche e soprattutto sci, sciatori, maestri e Campocatino con le sue piste ed impianti.

Il centro ciociaro si conferma anche per questa stagione un punto di riferimento nel Lazio per gli sport invernali. A partire dai tre allenatori Verdecchia, Restante e Mizzoni che guidano il settore tecnico del Comitato Lazio-Sardegna della Federazione. E poi ci sono i giovani atleti sempre promettenti che gareggiano sotto le effigie dell’MM Crew Guarcino. I primi risultati sono incoraggianti.

La spinta di Verdecchia

Il team del Comitato del Lazio-Sardegna

Marco Verdecchia è il responsabile tecnico delle squadre di sci alpino del Comitato regionale Lazio-Sardegna. Guarcinese doc con un prestigioso curriculum alle spalle ed un ricco palmares. Ex atleta delle Fiamme Gialle e 8 anni nella squadra B nazionale, una Coppa Italia generale e una di disciplina (slalom), svariati titoli italiani in varie discipline tra giovanili e aspiranti, addirittura tre Pinocchi sugli Sci e un Topolino Internazionale.

Un allenatore di grande esperienza e competenza tanto che Andrea Ruggeri, presidente del Comitato, gli ha affidato la guida dello sci alpino insieme a Giovanni Mizzoni (responsabile della squadra maschile) e Cristian Restante (responsabile della squadra femminile) anche loro di Guarcino.

Grandi premesse

“I ragazzi hanno lavorato tanto questa estate, siamo addirittura avanti rispetto al programma prestabilito – ha sottolineato Verdecchia – Abbiamo iniziato a Formia con la preparazione atletica curata dai preparatori della Nazionale secondo opportuni canoni e metodi di allenamento. Intenso e scrupoloso è stato anche il lavoro sui ghiacciai. I ragazzi si sono allenati con grande entusiasmo e applicazione. Speriamo che riescano ad esprimersi al meglio già dalle prime gare”.

Una foto dello Sci Club MM Crew di Guarcino

E nella prima uscita ufficiale infatti è subito arrivato un risultato di prestigio grazie a Andrea Piccone, atleta di punta dello Sci Club MM Crew di Guarcino, che ha colto un benaugurante terzo posto tra gli Aspiranti nel gigante NJR di Solda in Val Venosta in provincia di Bolzano di metà novembre.

“L’acuto di Andrea è di buon auspicio – ha aggiunto Verdecchia – Ci attendiamo una conferma anche dalle gare FIS internazionali di Solda, organizzate dallo Sci Club Livata, a cui parteciperanno anche atleti di levatura mondiale a caccia di importanti punti FIS. Si tratta di un primo test severo ma molto attendibile. Noi andremo con 12-13 ragazzi con l’obiettivo principale di fare esperienza e confrontarci con i migliori talenti nazionali. I presupposti per fare bene ci sono tutti”.

Fiducia ed ambizioni per la nuova stagione

L’attività agonistica degli sport invernali è scattata con le prime gare dopo il lungo e duro periodo di preparazione. Gli atleti del Comitato Regionale si presentano ai nastri di partenza della nuova stagione con rinnovate ambizioni. Intensi e meticolosi gli allenamenti portati avanti in estate. La preparazione è iniziata a luglio nel Centro Coni di Formia dove i ragazzi sono stati seguiti dai tecnici federali per mettere forza ed energia nelle gambe.

Successivamente la folta rappresentativa laziale si è trasferita sulle piste dei vari ghiacciai: Les Deux Alpes, lo Stelvio, Val Senales e Solda, dove sono stati organizzati vari raduni riservati agli atleti del Centro Sud curati dai tecnici della FISI Ruggero Muzzarelli e Alfonso Trilli. A coadiuvare il team nazionale gli allenatori laziali Verdecchia, Mizzoni e Restante.

A dicembre si fa sul serio. Appuntamento con le gare FIS di Solda (Trofeo Livata e Gran Premio Italia Dicoflor) dal 1 al 4: in programma due slalom FIS e due GP e altrettanti giganti, sia al maschile che al femminile.