Guido sempre… io, Angelozzi resta a Frosinone

[FUMATA BIANCA] Il direttore siciliano continuerà a condurre l’area tecnica del club giallazzurro. Nei giorni scorsi era stato corteggiato dalla Salernitana. Ed ancor prima da Sampdoria e Bari. Ma alla fine ha scelto di proseguire il lavoro intrapreso quasi 4 anni fa. Prima mossa sarà il tecnico

Alessandro Salines Lo sport come passione

In tanti erano pronti a scommettere che alla fine sarebbe rimasto. Non solo per il contratto pluriennale che lo lega al Frosinone. E così sarà: Guido Angelozzi continuerà a guidare l’area tecnica del club giallazzurro proseguendo il lavoro iniziato quasi 4 anni fa. Insomma il Frosinone ripartirà da Angelozzi per cercare di riproporsi nel migliore dei modi in Serie B dopo l’incredibile e cocente retrocessione.

La notizia della permanenza di Angelozzi a Frosinone è filtrata nelle ultime ore dopo un breve periodo di riflessione del dirigente rientrato a Catania per trascorrere qualche giorno nella sua città. Angelozzi quanto prima incontrerà il presidente Maurizio Stirpe per gettare le basi della prossima stagione. Lunedì 24 la tradizionale conferenza stampa del patron farà chiarezza su uomini e programmi del nuovo Frosinone.

Un legame forte

Angelozzi e Maurizio Stirpe

I dubbi sul futuro di Angelozzi si erano fatti insistenti nelle ultime settimane a causa della ridda di voci ed indiscrezioni che a cadenza quotidiana riempivano le pagine dei giornali e dei siti internet. Sampdoria, Bari e soprattutto Salernitana hanno tentato di strappare Angelozzi al Frosinone. Il club campano, fresco di retrocessione, ha provato con decisione a convincere il dirigente a traslocare per rifondare la società granata. Ma il patron Iervolino ed il suo ad Milan si sono dovuti arrendere incassando il no di Angelozzi. Rocco Maiorino e Gianluca Petrachi ora sono i candidati forti per la direzione sportiva della Salernitana.

Ad onor del vero c’è da precisare che Angelozzi non ha mai manifestato pubblicamente l’intenzione di lasciare Frosinone. Anzi in una delle ultime interviste rilasciate a margine del Gran Gala del Calcio Adiscop era stato chiaro. “Sono intenzionato a restare se non mi cacciano”, aveva detto sorridendo. Contratto a parte, Angelozzi ha un legame molto forte con Maurizio Stirpe. Un rapporto ventennale che nasce agli albori della presidenza dell’industriale ciociaro, continuato negli anni fino al 2020 quando Angelozzi è approdato in Ciociaria.

Calcio sostenibile e giovani

Federico Gatti

Angelozzi potrà proseguire il progetto intrapreso tre anni fa su indirizzo del presidente Stirpe. Un programma imperniato sulla valorizzazione dei giovani, su un calcio sostenibile e propositivo. I risultati finora sono stati positivi: basta pensare che Gatti, lanciato dal Frosinone, disputerà gli Europei con l’Italia di Spalletti.

La promozione in Serie A di un anno fa è stata la classica ciliegina sulla torta. Peccato per la salvezza sfiorata che avrebbe fatto storia e chiuso un cerchio. Adesso Angelozzi è pronto a ripartire per cercare di regalare altre soddisfazioni alla società ed alla tifoseria.

Il tecnico la prima mossa

Angelozzi ed Eusebio Di Francesco

L’allenatore sarà il primo nodo da sciogliere per Angelozzi. Il direttore è molto legato ad Eusebio Di Francesco e potrebbe provare a trattenerlo toccando le corde giuste, in primis la voglia di rivincita. Tuttavia il tecnico abruzzese sarebbe finito nel mirino del Venezia che perderà Vanoli (è destinato al Torino) dopo la promozione in Serie A nella finale playoff vinta con la Cremonese. Di sicuro Angelozzi non si farà trovare impreparato.