I bookmakers non retrocedono il Frosinone

Le agenzie di scommesse hanno disegnato l’ideale griglia delle candidate alla Serie C: Cittadella, Sudtirol, Carrarese e Cosenza sono le squadre più a rischio. La quota dei ciociari non crolla malgrado l’ultimo posto. Tutte le combinazioni quando il campionato s’avvicina al giro di boa

Alessandro Salines Lo sport come passione

L’ultimo posto, i 10 punti in 14 gare, la vittoria che manca da 7 turni: dati inquietanti per i tifosi del Frosinone ma per i bookmakers nulla è perduto. Le principali agenzie di scommesse hanno calcolato le quote-retrocessione quando il campionato s’avvicina a grandi falcate al giro di boa. Il Frosinone, malgrado un torneo a dir poco deludente, non viene bocciato dagli allibratori del pallone.

Ed è una buona notizia che regala speranza tenendo presente che le quote vengono sfornate dopo studi molto dettagliati. Secondo i bookmakers almeno 4 squadre hanno attualmente più possibilità di retrocedere in Serie C malgrado abbiano una classifica migliore dei canarini. Insomma il mondo del betting regala ancora fiducia al Frosinone che ora dovrà rispondere sul campo.

Le quote-retrocessione

Marco Zaffaroni, tecnico del Sudtirol

Una malaugurata retrocessione del Frosinone è fissata dalle agenzie intorno a 2.25. Nonostante l’ultimo posto si tratta di una quota tutt’altro che bassa: evidentemente la formazione di Greco gode ancora di un certo credito tra i bookmakers.

Ad oggi le principali candidate a scivolare in Serie C sono Cittadella 1.75, Südtirol 1.75, Carrarese 1.85 e Cosenza 1.85. Tutte hanno più punti del Frosinone ma per il mondo delle scommesse hanno meno possibilità di conquistare la salvezza. Un aspetto che dovrebbe far riflettere.

Il Frosinone non è spacciato

Il terzino A. Oyono

Ma cosa c’è dietro le quote dei bookmakers? Al di là della classifica e dei numeri, le agenzie non vedono un Frosinone già condannato. Molto probabilmente la rosa viene ritenuta all’altezza della situazione soprattutto quando torneranno gli infortunati. Tra l’alto tra poco più di un mese riaprirà il mercato e il club giallazzurro dovrebbe correre ai ripari per rinforzare l’organico.

Inoltre c’è la storia e l’esperienza del club ciociaro che in 13 campionati di Serie B è stato spesso protagonista con 3 promozioni, una finale ed una semifinale playoff. Tutti fattori che inducono a tenere il Frosinone in una posizione meno pericolosa di quanto dica la classifica.

Le altre pericolanti

Vido, attaccante della Reggiana

C’è ad esempio il caso-Salernitana: i granata sono terz’ultimi ed in caduta libera (2 punti nelle ultime 6) ma la quota-retrocessione è fissata a 3.25. A 2,75 c’è la Reggiana, appaiata in zona playout al Sudtirol. Secondo le agenzie di scommesse rischia il ritorno in Serie C persino la Juve Stabia (3,50) nonostante l’ottavo posto in zona playoff a 18. Stessa quota del Modena che ha 3 punti e 5 posizioni in meno.

Mantova e Catanzaro sono quotate a 4,50. Mentre il Brescia, ottavo a 18, è a 5,50. Poco credibili le eventuali retrocessioni di Sampdoria, pur avendo gli stessi punti (16) di Carrarese e Catanzaro, e Bari, quotate a 7,50. Fuori da questo discorso il resto dei club: Palermo (26), Cremonese (34), Cesena (34), Spezia (101), Pisa (101) e la capolista Sassuolo (251).