I motori raccontano la storia: Fumone e Canterno accolgono le auto d’epoca

Il 5 ottobre il borgo medievale e lo specchio d’acqua naturale saranno cornice della tappa ciociara di “Ruote nella Storia”. Cultura, paesaggi e passione motoristica si intrecciano in un viaggio dal sapore senza tempo.

Il fascino senza tempo dei motori storici torna a rombare in Ciociaria. Fumone è pronta a diventare il palcoscenico della nuova tappa di “Ruote nella Storia”, l’evento itinerante nazionale promosso da Aci Storico e confermato per il quinto anno consecutivo in provincia di Frosinone.

Dopo aver incantato Boville Ernica, Atina, Castro dei Volsci e Piedimonte San Germano, la carovana di gioielli su quattro ruote approda nei prossimi giorni nel borgo medievale che svetta sulla Valle del Sacco, grazie all’entusiasmo del sindaco Matteo Campoli e alla regia organizzativa dell’Automobile Club Frosinone.

Formula collaudata

La formula è collaudata ma ogni volta sorprende: esposizione statica delle vetture d’epoca, visite guidate alle bellezze locali e, stavolta, l’opportunità unica di entrare nello splendido Castello Longhi De Paolis, con il giardino pensile più alto d’Europa appena restaurato. Poi il corteo si muoverà in direzione del Lago di Canterno, dove l’aria frizzante e la natura incontaminata accoglieranno la passeggiata vintage e il pranzo sociale.

Il momento più atteso? Le premiazioni: dall’auto più antica all’equipaggio più lontano, fino al riconoscimento al guidatore più giovane e al trofeo speciale “Ruote nella Storia” per la vettura simbolo della giornata.

A supporto dell’organizzazione ci sarà ancora una volta il MotoAutoClub Valle del Liri, insieme agli ufficiali di gara dell’AUGF e a tutte le anime Aci, dalla Safetydriveschool alle autoscuole Bufalini, da Sara Assicurazioni alle delegazioni del territorio.

Senza dimenticare la creatività dei ragazzi e delle ragazze di Anffas Ciociaria e Fiuggi, che hanno realizzato i premi, e l’eleganza profumata di Fantasie di Lavanda, che omaggerà gli equipaggi con gadget esclusivi.

Per chi ama il motorismo d’epoca, l’appuntamento è per domenica 5 ottobre: sarà un viaggio non solo su strada ma nel tempo: tra storia, cultura e paesaggi che sanno ancora sorprendere. E per chi volesse partecipare con la propria auto storica si fa ancra in tempo: per le iscrizioni basta contattare i recapiti Whatsapp 371.46.50.489 o la mail macvalledelliri@gmail.com oppure l’Automobil Club Frosinone.

