I piloti “incoronano” Max Rendina

Il patron del Rally di Roma Capitale conquista ben 544 preferenze e viene eletto negli Organi Sportivi dell'ACI. Un riconoscimento importante per l'attività svolta finora ed un'occasione per il Lazio. "Grande onore e profonda responsabilità. Lavoreremo con impegno e passione per portare un contributo concreto e positivo al nostro sport".

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno dato fiducia con il loro voto. La mia elezione rappresenta per me un grande onore e una profonda responsabilità. Insieme alla mia squadra, lavoreremo con impegno e passione per essere utili e portare un contributo concreto e positivo al nostro sport”. Sono parole che trasudano emozione ed orgoglio quelle postate sui social da Max Rendina appena appresa la notizia dell’elezione negli Organi Sportivi dell’ACI per il quadriennio 2025-2028.

Malgrado sia abituato a vincere, il successo alle elezioni di ACI Sport ha un sapore speciale. Un riconoscimento ampio e quindi importante alla sua attività nel mondo del rally dove è stato campione del mondo ed è l’organizzatore di gare prestigiose quali il Rally di Roma Capitale, valido come campionato europeo, ed il Rally del Lazio (da quest’anno prova tricolore).

L’elezione

Le auto sfilano al Rally di Roma Capitale

Le consultazioni per il rinnovo degli Organi Sportivi Nazionali si sono svolte il 22-23 maggio nelle sedi provinciali degli ACI. La Commissione Elettorale Centrale dell’ACI Sport ha ufficializzato venerdì scorso i risultati. Le votazioni hanno designato i rappresentanti delle principali categorie del motorsport italiano per il quadriennio 2025-2028.

Max Rendina è stato eletto nel settore rally con la bellezza di 544 voti. Con lui sono stati scelti altre figure di grande rilievo come Paolo Andreucci, storico campione italiano, Anna Andreussi e Simone Scattolin. E’ un risultato significativo secondo i più attenti osservatori: il rallysmo ha voluto dare fiducia a personaggi di esperienza e spessore con tanta competenza.

In generale l’esito delle votazioni ha evidenziato una partecipazione larga e sentita. Il quadriennio 2025-2028 si preannuncia cruciale per il futuro del motorsport. Ricco di sfide e opportunità per tutti i settori dell’automobilismo sportivo. E per questo l’elezione di candidati altamente qualificati non è stata casuale. Lo sviluppo e la tutela del motorsport in Italia non possono più aspettare.

Una grande opportunità

Max Rendina

L’elezione di Max Rendina può diventare fondamentale per il rallysmo e motorsport laziali. Anche perché l’organizzatore del Rally di Roma Capitale spera di entrare nella giunta nazionale. Comunque sia i piloti da venerdì hanno un loro rappresentante nato sulle strade della regione ed in particolare della Ciociaria a cui è molto legato.

Rendina potrà fungere da collante tra il territorio e l’ACI Sport. Portando nelle sedi giuste le istanze e le problematiche che spesso vengono ignorate. Oltre ad essere un asso del volante, Rendina ha dimostrato di avere capacità manageriali non indifferenti. Tessendo una rete di relazioni importanti con il mondo economico ed istituzionale.

Idee nuove ed impegno sociale

L’ingresso di Rendina nell’Assemblea generale porterà idee nuove e coraggiose. A partire dalla sostenibilità ambientale: il Rally di Roma Capitale è un modello con una serie d’iniziative di sensibilizzazione verso i temi dell’ecologia. Tanto che per il terzo anno si fregia delle 3 stelle nell’ambito del FIA Environmental Programme, il progetto che premia gli eventi con un’impronta ambientale più marcata.

E poi c’è l’impegno sociale da sempre al centro della vita di Rendina. Non a caso ha creato la “Fondazione italiana per lo sport, la cultura e la disabilità” per favorire l’inclusione che lo sport ed il rally possono favorire. Ad esempio nelle scorse edizioni del Rally di Roma ha promosso iniziative di grande impatto come il basket il carrozzina.

Verso l’elezione del presidente ACI

I 23 eletti all’Assemblea generale (comprende i presidenti provinciali ACI ed i rappresentanti dell’Amministrazione vigilante e dei Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze) voteranno per l’elezione del nuovo presidente ACI che succederà al commissario straordinario Tullio Del Sette, nominato al posto dell’ultimo presidente Angelo Sticchi Damiani. L’appuntamento è per il 9-10 luglio con 2 soli candidati: la presidente dell’AC Roma Giuseppina Fusco e il presidente dell’AC Milano Geronimo La Russa.

Questi i nuovi rappresentanti degli Organi sportivi. Detto del rally, per la velocità sono stati eletti Ivan Franco Capelli, Salvatore Riolo, Riccardo Scandola, Massimo Cambria e Domenico Morreale. Per il karting Armando Battaglia e Domenico Cubeda, per le autostoriche Natale Mannino. Piero Longhi sarà l’esponente dei tecnici. Tra i commissari sportivi nazionali eletto Edoardo Delleani, mentre Roberto Pagliai rappresenterà i commissari tecnici. Alessandro Battaglia guiderà i direttori di gara e Vincenzo Bucciarelli sarà uno dei rappresentanti per gli altri ufficiali di gara.

Per quanto riguarda le scuderie e gli organizzatori eletti Bruno De Pianto (Rally di Roma Capitale ASD), Gianluca Marotta (Prealpi Master Show ASD), Simone Capuano (Salerno Corse), Claudio Zagami (Rally Team New Turbomark), Francesco Alberto Montagna (Scuderia Valle d’Itria), Gaetano Tropea (Cosenza Corse) e Nicola Boni (Rally Club Bardolino ASD).