Identità e senso d’appartenenza: la grande missione di Alvini

[IL PUNTO] In un gruppo giovane, rinnovato e con poche presenze in giallazzurro, il tecnico dovrà trovare la formula giusta per trasmettere spirito di corpo ed attaccamento alla maglia. Il primo passo lo ha fatto la società con un organico quasi tutto composto da giocatori di proprietà

Identità, senso appartenenza ed attaccamento alla maglia. Principi che stanno accompagnando il precampionato del Frosinone. Principi ripetuti da tutti: dal presidente Maurizio Stirpe al neo tecnico Massimiliano Alvini. Secondo il pensiero ricorrente della società giallazzurra dovranno essere le armi in più della squadra in vista di un campionato difficilissimo. Che dovranno colmare eventualmente un gap tecnico se ci sarà.

Ma non sarà facile. Per diversi motivi. In primis perché il gruppo che sta nascendo è giovane e soprattutto i giocatori hanno poca militanza nel club giallazzurro. Pensate che nessun calciatore tocca le 80 presenze. Dovranno essere quindi bravi e convincenti il tecnico Alvini ed i dirigenti a trasmettere queste qualità.

I numeri spiegano bene

Monterisi in un duello aereo

La politica dei prestiti, il necessario player trading e un profondo rinnovamento-ringiovanimento effettuati negli ultimi anni non hanno aiutato a costruire identità e senso di appartenenza. I numeri come al solito non mentono. Il giocatore con più partite in rosa è il difensore Monterisi con 74 dal 2023. Tra l’altro il centrale pugliese è richiesto sul mercato (Cagliari e Verona) e potrebbe lasciare la Ciociaria.

Alle sue spalle il terzino A. Oyono con 66 gare a partire dal gennaio 2022. Poi il centrocampista Francesco Gelli (58 dal gennaio 2023), l’attaccante Kvernadze (42 dal 2023), il capitano Marchizza (41 dal 2023) che ha pagato diversi infortuni e Ghedjemis (28 dal 2024).

Anthony Oyono in azione

Come per Monterisi, anche questi calciatori hanno offerte e non è escluso che possano trasferirsi altrove. Insomma una rosa con poca esperienza nel Frosinone e quindi serviranno altre motivazioni per trovare lo spirito di corpo necessario per affrontare al meglio la stagione. Una parte importante poi potrebbero recitarla i tifosi che con la loro vicinanza e sostegno potrebbero infondere quell’attaccamento ai colori.

Il cambio di rotta

Non è un caso che il presidente Stirpe abbia deciso un’inversione di tendenza. Meno prestiti e più giocatori di proprietà. Il gruppo partito per il ritiro è la riprova. “Ad oggi abbiamo una rosa con il 90 per cento di giocatori di proprietà – ha spiegato Stirpe nell’intervista rilasciata sabato scorso al “Festival dello Sport Raccontato” di Veroli – Vogliamo rafforzare l’identità, creare empatia ed un legame forte col territorio”.

Il presidente Maurizio Stirpe

Si cambia dunque dopo stagioni mordi e fuggi per diversi elementi. Nel campionato scorso i troppi prestiti sono diventati un problema con alcuni calciatori disconnessi dal contesto–Frosinone. “Quando prendi un giocatore in prestito e non c’è quel rendimento che ti aspetti allora, a questo fatto, si aggiunge la perdita di “identità”, con quel calciatore che non vede l’ora di andarsene via – ha sottolineato sempre Stirpe – E così gli interessa poco di quello che succede qui. Cercheremo di operare un bilanciamento maggiore tra giocatori di proprietà e quelli in prestito”.

Una squadra più autarchica

Per recuperare identità, senso d’appartenenza ed attaccamento alla maglia la società punterà sui giovani giocatori ciociari. Seguendo l’esempio del difensore Bracaglia, frusinate doc e cresciuto nel settore giovanile. Un ragazzo che la scorsa stagione si è messo in mostra malgrado le enormi difficoltà della squadra ed ora si propone come uno dei punti di riferimento del nuovo Frosinone.

Gabriele Bracaglia

“Ho chiesto ad Alvini un occhio particolare ai giovani ciociari – ha argomentato Stirpe – Bracaglia è un esempio ma abbiamo anche altri ragazzi del territorio come Palmisani, Schietroma e Befani. Dobbiamo lavorare sul settore giovanile e sull’identità. Sarebbe bello schierare una squadra con tanti ciociari”. Modello Atletico Bilbao? Di sicuro una maggiore presenza di elementi della provincia regalerebbe qualcosa in più al club sotto tutti i i punti di vista.

Se il buogiorno si vede dal mattino…

Il portiere Sherri

Per costruire l’identità servirà l’apporto di tutti compreso quello dei neo acquisti. E le prime parole dei giocatori arrivati fanno ben sperare. Come il portiere albanese Alen Sherri, proveniente dal Cagliari in prestito ma già molto dentro la causa.

“Ho trovato un gruppo di bravi ragazzi che mi hanno accolto bene – ha osservato l’estremo difensore – Mi piace il modo in cui stiamo cercando di costruire la prossima stagione. Le idee ci sono e penso possa essere una buona annata per tutti. Tutti dobbiamo avere fame e voglia di fare qualcosa in più. Dimenticando la scorsa stagione ed i problemi che ci sono stati. Inoltre a Frosinone la tifoseria può fare la differenza e trasmettere il senso d’appartenenza”.

