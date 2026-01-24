Il “13” numero magico: Frosinone resta in vetta e respinge l’assalto del Venezia

[LA PARTITA] Un gol di Kvernadze al 13' della ripresa regala il 13° risultato utile di fila. I giallazzurri respingono l'assalto dei veneti. Altra prova di maturità e carattere contro una Reggiana battagliera fino alla fine. Nel primo tempo dominio e traversa del georgiano

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Cittadini, Monterisi, Bracaglia (41’ st Calvani); Koutsoupias, Cichella, Gelli (31’ st Marchizza); Ghedjemis, Zilli (25’ st Raimondo), Kvernadze (41’ st Vergani).

A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Gori, Grosso, Corrado, Oyono J., Ndow

Allenatore: Alvini.

REGGIANA (3-4-2-1): Seculin; Libutti, Rozzio, Papetti; Rover, Charlys (30’ st Berlardinelli), Reinhart, Bozzolan (20’ st Tripaldelli); Girma (30’ Lamboude-frontier), Portanova (35’ st Bozhanaj); Gondo (35’ st Novakovich).

A disposizione: Saro, Enza, Vallarelli, Quaranta, Suarez, Pavanati, Mendicino.

Allenatore: Dionigi.

Arbitro: sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno; assistenti: Vittorio sigg. Di Gioia di Nola e Giacomo Monaco di Termoli; IV Uomo: sig. Davide Di Marco di Ciampino (Roma); Var: sig. Marco Serra di Torino; Avar: sig. Marco Monaldi di Macerata.

Marcatore: 13’ st Kvernadze (F)

Note: spettatori: biglietti venduti 4.224 (di cui ospiti 160); abbonamenti 6.482; totale spettatori: 10.706; totale incassato compreso rateo abbonamenti euro 118.052,06; Incasso solo gara euro 20.893,00; angoli: 7-2 per il Frosinone; ammoniti: 23’ pt Reinhart (R), 39’ pt Rover (R), 22’ st Dionigi (all. R), 25’ st Gelli F. (F), 29’ st Charlys (R), 34’ st Bracaglia (F); recuperi: 1’ pt; 7’ st.

FROSINONE – Un gol di Kvernadze al 13’ della ripresa per il tredicesimo risultato utile di fila, 9 successi e 4 pareggi: il Frosinone batte 1-0 la Reggiana al termine di una partita tosta, sporca, giocata con grande intensità tra due squadre con opposti obiettivi. I giallazzurri – che restano in vetta a -1 sul Venezia e +4 sul Monza – fanno gol forse nel momento più complicato della gara dopo aver dominato i primi 45’ per azioni-gol e gioco i granata emiliani, che al rientro in campo sono apparsi subito lontani parenti di quelli probabilmente lasciati negli spogliatoi.

Sull’1-0 i canarini vanno vicini al raddoppio almeno in 3 occasioni. Nel finale attentissimo Palmisani a dettare legge nell’area affollatissima e dipanare 2-3 matasse ingarbugliate. Nel primo tempo da annotare anche una traversa di Kvernadze, il match-winner.

ANALISI ED EPISODI CHIAVE

Schieramenti in campo

Per otto-undicesimi il 4-3-3 del Frosinone è lo stesso che ha pareggiato 2-2 a Monza. Davanti a Palmisani c’è Cittadini al fianco di Monterisi e non Calvani, Bracaglia a sinistra e A. Oyono a destra completano il pacchetto. In mezzo al campo Cichella parte da play, con Koutsoupias e F. Gelli intermedi. Nel tridente d’attacco Ghedjemis e Kvernadze lavorano ai fianchi di Zilli, preferito a Raimondo. Prima convocazione stagionale per l’attaccante Gori, infortunatosi nel ritiro del Terminillo. Squalificati (3 turni di stop) Kone e Calò (1 giornata), out anche l’infortunato Barcella.

Reggiana con il 3-4-2-1 che vede Seculin in porta, Rozzio guida la difesa a tre completata da Libutti e l’ex Brescia Papetti. A centrocampo Charlys e Reinhart dettano i tempi in mezzo, a sinistra l’ex Sudtirol Rover, a sinistra Bozzolan. Alle spalle della punta Gondo ci sono Portanova e Girma. Tra i granata out l’ex Sampirisi oltre a Bertagnoli e Bonetti.

Frosinone, predominio totale senza gol

Zilli difende il pallone

Al primo affondo nella metà campo granata angolo per il Frosinone, lo batte Gelli, Seculin allunga la traiettoria, si impossessa del pallone Ghedjemis che slalomeggia a destra e poi sfiora il montante con un bel sinistro. Due minuti e prima palla-gol per la squadra di Alvini che alza tutto il baricentro e lascia il solo Monterisi a guardia di Gondo. Palleggio tutto in verticale al 7’, Zilli non si fa trovare pronto ad un aggancio comunque problematico. Meno di un minuto dopo stavolta è perfetta l’imbucata di Monterisi per l’ex attaccante del Cosenza che però è fuori traiettoria.

Reggiana blindata a doppia mandata, all’improvviso al 10’ si apre lo spazio per ma il pallone di Koutsoupias è toccato da Reinhart che chiude la linea di passaggio su Ghedjemis. La prima sortita della Reggiana cade al 13’ e nasce da una errata ripartenza di Koutsoupias, il pallone transita dai piedi di Reinhart a quelli di Girma che da posizione interessante nel cuore dell’area ciociara alza la mira.

La Reggiana non fa da sparring partner

Dopo un tentativo di Kvernadze da sinistra che non trova nessuno in maglia gialla pronto al tap-in, con il Frosinone tutto compresso al limite dell’area granata scatta la ripartenza di Gondo che allunga su Monterisi, bravo Cittadini a chiudere la linea di passaggio su Girma. Al 18’ il Frosinone prova la percussione con Koutsoupias, palla larga a destra per Ghedjemis che ondeggia e crea il panico davanti a Seculin, Zilli spalle alla porta vede Kvernadze, destro del georgiano respinto da Seculin, poi batti e ribatti ma si chiudono le paratie stagne davanti alla porta degli emiliani.

Predominio totale del Frosinone che non sfonda. Kvernadze allora va a caccia della soluzione personale: da sinistra, un paio di finte, rientra con i piedi dentro l’area reggiana e con un gran destro a girare sfiora il palo opposto al minuto 22. Al 23’ gioco di prestigio di Cichella che innesca sotto la tribuna Kvernadze, atterrato. La Ferrieri Caputi concede la punizione, poi Reinhart non contento colpisce a gioco fermo con una pallonata il georgiano e rimedia il primo giallo della gara.

Traversa di Kvernadze

Kvernadze dopo l’ennesima traversa

Il Frosinone vive sulle giocate di Ghedjemis, un po’ meno su quelle di un Kvernadze che dà l’impressione di volersi liberare del pallone appena conquistato lo spazio per il cross. La squadra di Alvini tira il fiato, al 35’ la Reggiana si infila centralmente ma il tentativo di Reinhart è velleitario. Un minuto dopo A. Oyono si infila sul binario libero, pallone ghiotto per Kvernadze che arriva in ritardo, cerca il controllo orientato ma Libutti fa meglio di lui.

A 3’ dal 45’ il Frosinone accende lo special alla casella sfortuna: è infatti la traversa a dire di no ad un destro di Kvernadze su assist di Monterisi a Seculin battuto. Nel minuto di recupero la Reggiana alza la linea, si affaccia dalle parti dell’area giallazzurra alla ricerca del colpo gobbo ma la difesa non perde la concentrazione e così si va al riposo su un risultato ad occhiali che obiettivamente risulta strettissimo per gli uomini di Alvini.

Il georgiano buca la “Regia”

Meno di un giro di lancette, pallone da Gelli ad uscire per Koutsoupias ma la conclusione si spegne in Curva Sud. Dalla parte opposta il pericolo per Palmisani arriva da un tiro-cross di Rover da destra, il portiere è attento a seguire la traiettoria e smanacciarla in angolo. Pericolo-bis dal giro d’angolo per gli emiliani, stacca Rozzio dentro l’area piccola, pallone fuori ma che brividi! Reggiana meglio disposta rispetto ai primi 45’.

Le distanze si allungano, qualche problema in più per gli uomini di Alvini che al 5’ si fanno prendere d’infilata centralmente da Papetti, l’ex bresciano ignora Girma a destra e serve Portanova a sinistra, rasoterra dell’ex scuola-Juve sul quale si allunga bene Palmisani e blocca con sicurezza. Qualche contatto sui generis nell’area della Reggiana, prima su Bracaglia e poi su Kvernadze ma è la squadra di Dionigi che fallisce clamorosamente il vantaggio al 12’ con Gondo.

Gol fallito, gol subìto è le ferrea legge del calcio: la palla da Gelli transita sui piedi di Kvernadze che mette il fiocco alla conclusione, sfera in buca d’angolo dalla parte opposta con Seculin vanamente proteso in tuffo. Esplode di entusiasmo il ‘Benito Stirpe’ ma la sfida è ancora lunga. Il Frosinone sente che la preda è ancora calda nel giro di 30” prima Seculin salva su Zilli che chiude un bellissimo triangolo di prima intenzione e poi Bozzolan salva su Ghedjemis ma due passi da Seculin. Il difensore si fa male, rilevato da Tripaldelli. Ma un attimo dopo Cittadini anticipa col destro Seculin, pallone alto sulla traversa.

La battaglia finale e poi l’esultanza

Zilli accusa un problema muscolare alla gamba destra, resta in campo ma 2’ dopo viene avvicendato da Raimondo al 25’. Charlys ammonito lascia il campo a Belardinelli, Lambourde rileva Girma e 1’ dopo, al 30’ Marchizza per Gelli F. Alvini si copre le spalle. Fioccano le ammonizioni, sul taccuino della Ferrieri Caputi entra di diritto anche Bracaglia per un fallo su Gondo. La punizione di Portanova non va lontano dall’incrocio dei pali, Palmisani comunque presente.

Monterisi

Dionigi le prova tutte: dentro l’ex Novakovich per Gondo e Bozhanaj per Portanova. Davanti a Palmisani sembra l’ora di punta in via Aldo Moro, il caos. Kvernadze tenta di alleggerire la pressione emiliana ma non produce effetti. Doppio cambio conservativo di Alvini al 41’: dentro Vergani per Kvernadze e Calvani per Bracaglia. E’ una battaglia sotto un cielo che dà qualche attimo di tregua dopo il diluvio no-stop.

Mugugni di tutto lo stadio all’annuncio dei 7’ di recupero. Il tifo giallazzurro esplode per una punizione inesistente concessa alla Reggiana, Palmisani bravissimo con un colpo di reni a spedire in gol la traiettoria di Reinhart. Esul cross dalla bandierina il portierone di Alatri smanaccia ancora in angolo prima di subire fallo. Al 5’ dei 7’ di recupero pallone di Ghedjemis per Raimondo, il tiro termina sull’esterno della rete. Alvini danno le ultime indicazioni, tutto lo stadio canta e poi dopo 9’ totali di extratime il triplice fischio finale cristallizza il Frosinone saldamente in vetta alla classifica. E il sogno continua.