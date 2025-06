Il calcio e i suoi giovani talenti lo spot migliore per il turismo del Lazio

[L'EVENTO] Dal 7 al 30 giugno le 5 province ospiteranno le finali nazionali con l'assegnazione di 13 scudetti dall'Under 18 all’Under 15 di calcio e futsal. Un grande evento frutto di una riuscita partnership tra Figc e Regione. In arrivo migliaia di atleti, tecnici, dirigenti, familiari e appassionati con un notevole ritorno economico e d'immagine

Alessandro Salines Lo sport come passione

Chiamatelo turismo sportivo o meglio calcistico. Chiamatela promozione del territorio. Chiamatelo come vi pare. Fatto sta che il Lazio a giugno diventerà una sorta di “grande capitale” del calcio giovanile italiano. Dal 7 al 30 infatti le 5 province ospiteranno le finali nazionali del Settore Giovanile con l’assegnazione di 13 scudetti dall’Under 18 all’Under 15 di calcio e futsal.

Un grande evento frutto della partnership Figc-Regione Lazio, siglata proprio un anno fa a Casa Azzurri a Iserlohn in Germania. Dopo aver portato le Nazionali maggiori maschile e femminile e numerose gare dell’Under negli stadi della regione, il Lazio sarà protagonista della manifestazione di punta, organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Alla presentazione del programma nella sala “Paolo Rossi” della Figc a Roma hanno partecipato il presidente Gabriele Gravina, il responsabile del Settore Giovanile Vito Tisci, gli assessori regionali Elena Palazzo e Giancarlo Righini e Sandra Aitala, vice president brand strategy, media & commercial communication di TIM, main sponsor delle finali.

Una vetrina eccezionale

Si partirà sabato 7 e domenica 8 con le finali Under 17 e Under 15 di futsal. Poi, da martedì 10 a lunedì 30 giugno spazio al calcio, in un viaggio che toccherà Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La Regione Lazio raccoglie quindi il testimone delle Marche, dove si erano svolte le tre precedenti edizioni. Una vetrina che regalerà visibilità (17 partite in diretta su Vivo Azzurro TV, highlights anche su Dazn) al territorio con 800 giocatori ed un seguito di migliaia di addetti ai lavori e familiari che sbarcheranno nel Lazio con un ritorno economico per l’indotto.

“Le finali sono una straordinaria vetrina per le capacità sportive dei nostri ragazzi e una fucina di talenti, ma rappresentano anche una concreta opportunità di promozione turistica e culturale per il Lazio – ha dichiarato Elena Palazzo, assessore allo sport, turismo e ambiente – L’arrivo di migliaia di persone, tra atleti, famiglie e addetti ai lavori, avrà un impatto significativo sul territorio, sia in termini economici che di visibilità. Per questo, la Regione Lazio ha investito in questo progetto, che coniuga sport, identità e territorio”.

Giancarlo Righini

Parole a cui ha fatto eco Giancarlo Righini, assessore al bilancio ed alla programmazione economica. “Grazie a questo accordo con la Figc, la Regione Lazio, oltre che una vetrina per tanti giovani talenti, diventerà anche una meta privilegiata per numerosi tifosi e appassionati che avranno l’opportunità di apprezzare anche la bellezza dei nostri territori e, perché no, la genuinità e la freschezza di tante eccellenze enogastronomiche. Un’occasione straordinaria che non ci siamo lasciati sfuggire e che intendiamo valorizzare al meglio”.

I numeri

Saranno 25 le partite in programma. Dieci semifinali, due finali per il terzo posto (quelle delle categorie Under 17 e Under 15 di futsal) e 13 sfide che assegneranno altrettanti scudetti. In campo, tra calcio e futsal, scenderanno 36 squadre, per un totale di oltre 800 atleti. “Scende in campo nel Lazio la meglio gioventù del calcio italiano, le finale rappresentano un fiore all’occhiello per il nostro movimento – ha detto Gravina -. I grandi numeri e l’ottima qualità tecnica confermano la ritrovata vitalità dei vivai delle società professionistiche e dilettantistiche, nonché il lavoro strategico impostato dalla Federazione attraverso il suo Settore Giovanile e Scolastico e il Club Italia. Ringrazio Tim per essere sempre al nostro fianco e la Regione Lazio per aver voluto ospitare e legarsi così alla promozione dei valori del calcio giovanile sviluppando anche un progetto affascinante di promozione turistica del territorio”.

Gabriele Gravina ed Elena Palazzo

“Siamo orgogliosi del percorso tecnico e sportivo compiuto da tutte le categorie giovanili e il mio ringraziamento va innanzitutto alle società che ci hanno supportato sul campo e fuori nelle diverse progettualità che hanno arricchito la formazione dei ragazzi e delle ragazze ma anche dei tecnici e dirigenti di settore giovanile – ha sottolineato Vito Tisci –. Una sinergia che continua a crescere con l’obiettivo di dare ad ogni talento la possibilità di potersi esprimere in contesti favorevoli allo sviluppo”.

La carica di Gigio Donnarumma

Gigio Donnarumma

Dal ritiro di Coverciano il portiere azzurro Donnarumma, fresco vincitore della Champions League con il PSG, ha voluto fare un in bocca al lupo ai protagonisti delle finali giovanili: “Ho avuto la fortuna di giocare due volte le finali ed è stata un’esperienza unica – ha detto in un videomessaggio – Alle ragazze e ai ragazzi che saranno impegnati nella Regione Lazio dico una sola cosa: godetevela e fate del vostro meglio”.

Le finali dei campionati giovanili rappresentano, da sempre, un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei giovani calciatori. Tra emozioni, successi e delusioni, molti dei protagonisti della Nazionale maggiore di oggi hanno mosso i primi passi verso il calcio professionistico proprio in queste partite. Oltre a Donnarumma, si ricordano Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Moise Kean, Alessandro Bastoni, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Cesare Casadei.

Il programma

Lo stadio “Stirpe” di Frosinone

Sabato 7 giugno. Ore 10: Semifinale Under 15 Segato-L84 Torino (Fondi). Ore 12: Semifinale Under 17 Napoli Calcetto-Mantova (Fondi). Alle ore 15: Semifinale Under 15 Mestrefenice-Cantera Adriatica (Fondi). Ore 17: Semifinale Under 17 Pol. Bissuola-Roma C5 (Fondi). Domenica 8 giugno. Ore 10: Finale 3°/4° posto Under 15 (Fondi). Ore 12: Finale 3°/4° posto Under 17 (Fondi). Alle ore 15: Finale 1°/2° posto Under 15 (Fondi, diretta Vivo Azzurro TV). Ore 17: Finale 1°/2° posto Under 17 (Fondi, diretta Vivo Azzurro TV). Martedì 10 giugno. Ore 17.30: Semifinale Under 18 Professionisti Torino-Cesena (Latina, diretta Vivo Azzurro TV). Ore 20.30: Semifinale Under 18 Professionisti Roma-Inter (Frosinone, diretta Vivo Azzurro TV). Giovedì 12 giugno. Ore 20: Finale Under 18 Professionisti (Latina, diretta Vivo Azzurro TV).

Venerdì 13 giugno. Ore 17.30: Semifinale Under 17 Serie C Pro Vercelli-Benevento (Viterbo). Ore 20.30: Semifinale Under 17 Serie C Spal-Ternana (Rieti. Domenica 15 giugno. Ore 20: Finale Under 17 Serie C (Rieti), diretta Vivo Azzurro TV. Lunedì 16 giugno. Ore 17.30: Finale Under 16 Serie C (Viterbo), diretta Vivo Azzurro TV. Mercoledì 18 giugno. Ore 17.30: Semifinale Under 17 Serie A e B (Frosinone), diretta Vivo Azzurro TV. Ore 20.30: Semifinale Under 17 Serie A e B (Latina), diretta Vivo Azzurro TV.

Le date successive

Lo stadio “Del Bianco” di Anagni

Venerdì 20 giugno. Ore 20: Finale Under 17 Serie A e B (Frosinone), diretta Vivo Azzurro TV. Lunedì 23 giugno. Ore 20: Finale Under 16 Serie A e B (Frosinone), diretta Vivo Azzurro TV. Martedì 24 giugno. Ore 20: Finale Under 15 Serie A e B (Rieti), diretta Vivo Azzurro TV. Mercoledì 25 giugno. Ore 17.30: Finale Under 15 Serie C (Viterbo), diretta Vivo Azzurro TV.

Giovedì 26 giugno. Ore 17.30: Finale Under 15 Femminile (Anagni), diretta Vivo Azzurro TV. Venerdì 27 giugno. Ore 17.30: Finale Under 15 Dilettanti (Velletri), diretta Vivo Azzurro TV. Sabato 28 giugno. Ore 17.30: Finale Under 17 Dilettanti (Velletri), diretta Vivo Azzurro TV. Lunedì 30 giugno. Ore 17.30: Finale Under 17 Femminile (Anagni), diretta Vivo Azzurro TV