Il cielo torna azzurro sopra lo Stadio del Nuoto di Frosinone

L’appeal c’è. Ed è rimasto intatto malgrado i problemi di gestione, le scelte discutibili dell’Amministrazione comunale, la chiusura dell’anno scorso e le polemiche politiche. Lo Stadio del Nuoto di Frosinone, costruito nel quartiere Casaleno a specchio con lo “Stirpe”, si conferma uno dei fiori all’occhiello dell’impiantistica sportiva provinciale e regionale. E non a caso torna alla ribalta nazionale e dopo 10 anni si tingerà nuovamente d’azzurro. Dal 10 al 19 giugno ospiterà la Nazionale Under16 di Pallanuoto in preparazione degli Europei che si disputeranno in Turchia.

L’orgoglio del delegato Coni Emanuele De Vita

Esordio migliore non poteva esserci per l’avvocato anagnino Emanuele De Vita, neo delegato provinciale del Coni e consigliere regionale della Federnuoto. Chiamato da Alessandro Cochi, presidente del Comitato laziale, per rilanciare l’attività sportiva in provincia, cambiando passo e visione. E proprio iniziative come il raduno azzurro sono tra i punti fermi del suo programma. Insomma promozione dello sport e del territorio. Con risvolti sociali ed economici. E dulcis in fundo valorizzazione delle strutture.

“La scelta di questo impianto da parte della Federazione italiana nuoto rappresenta un importante riconoscimento per la qualità delle strutture sportive presenti nel nostro territorio”, ha commentato all’Ansa l’avvocato De Vita.

Un salto di qualità per Frosinone

Per De Vita il raduno dell’Under 16 premia il lavoro che Coni, Federazione ed associazioni stanno portando avanti in provincia di Frosinone negli ultimi tempi. Nonostante le difficoltà oggettive ed i sacrifici che i dirigenti ogni devono sopportare.

“E’ motivo di grande soddisfazione vedere Frosinone diventare punto di riferimento non solo per lo sport locale, ma anche per l’attività delle rappresentative nazionali – ha aggiunto De Vita – Questo evento testimonia quanto il nostro impegno per la promozione e lo sviluppo dello sport stia dando risultati concreti”.

La comitiva azzurra

La Nazionale under 16 è in preparazione agli europei di categoria che si disputeranno ad Istanbul dal 7 al 13 luglio. Gli azzurri si alleneranno nella piscina dello Stadio del Nuoto da martedì 10 fino a giovedì 19. Dieci giorni di duro lavoro per arrivare al top all’appuntamento continentale. Nutrito il gruppo di giocatori, agli ordini del tecnico Daniele Cianfriglia.

Convocati: Federico Giovannini (Roma Vis Nova Pallanuoto), Pedro Puleo (Polisportiva Waterpolo Palermo), Bruno Bordone e Adriano Contarino (CC Ortigia 1928 / Ortigia Academy), Antonio Chianese e Paolo Borsellino (RN Nuoto Salerno), Francesco Corelli, Leonardo Nicolia e Andrea Scateni (Lazio Nuoto), Paolo Balzarini (Brescia Waterpolo), Lorenzo Michelon (CS Plebiscito), Jacopo Marella e Francesco Maffei (Onda Forte), Filippo Gori (RN Bologna), Daniele Gardella (Pro Recco Waterpolo), Adriano Rosa (Olympic Roma / Fiorillo Academy), Riccardo Iavicoli (CN Posillipo / Circolo RN Napoli), Fabio Testa (SC Quinto).

Nello staff, con il coordinatore tecnico delle squadre nazionali giovanili Riccardo Tempestini, il tecnico Cianfriglia, il preparatore atletico Federico Pace, i medici Lorenzo Mordeglia e Mauro Guicciardi.