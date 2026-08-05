Il congedo di Palladino, l’uomo che per 11 anni ha… vestito il Frosinone

[LA NOVITA'] Il responsabile del merchandising e dello sponsor tecnico ha deciso di affrontare nuove esperienze dopo un lungo periodo nel club giallazzurro. "Sono arrivato ragazzino e vado via da persona matura. Devo ringraziare il presidente Stirpe per la fiducia avuta in me". Fiore all'occhiello del suo percorso l'apertura dello store, le varie maglie celebrative e la gestione dell'e-commerce. La storia di un professionista che si è fatto da solo ed ha trovato in Ciociaria una palestra fondamentale e tante soddisfazioni

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Un respiro profondo. Calma imperiale. Un abbozzo di sorriso, rilassato. La canicola là fuori opprime ma idee e parole sono tutte perfettamente ordinate in fila. Daniele Palladino, un ragazzo al quale praticamente mai c’è stata l’occasione di sentire un cambio di tonalità nella voce, per 11 anni è stato il Responsabile Merchandising e dello Sponsor tecnico del Frosinone Calcio.

Per dirla in due parole: tutto ciò che in questi anni migliaia di tifosi, dal vivo e dietro lo schermo, hanno visto addosso ai giocatori giallazzurri sono usciti dalla sua attenta, capillare, scrupolosa valutazione. Passata al vaglio del presidente più operativo del mondo, Maurizio Stirpe. Dopo 11 anni di Frosinone full immersion, Daniele è uscito di scena. Ed è il quarto in ordine di tempo, nello scorso mese di luglio.

L’emozione dei saluti

“Sono stati 11 anni indimenticabili – ci ha detto con la voce che stavolta ha dato l’impressione di tradire una naturale emozione – che hanno lasciato emozioni e ricordi indelebili dentro di me. Undici anni che mi hanno arricchito come professionista e come persona. Pochi colleghi ma unici, con una spiccata sensibilità ed un cuore enorme.

Il presidente Maurizio Stirpe

“Ma voglio aggiungere un inciso doveroso: sono arrivato ragazzino e inesperto di tematiche del lavoro, mi sento accresciuto professionalmente e per questo è doveroso ringraziare il presidente Maurizio Stirpe che ha creduto in me. Lui ha saputo mettere ognuno di noi nella condizione ideale per lavorare sempre al meglio. Per me tutti insieme hanno rappresentato casa ed una famiglia. Sono arrivato ragazzino a Frosinone ed ora vado via da uomo, da padre della piccola Aurora nata nel 2020 dalla compagna di vita Serena”.

Studio, lavoro e l’incontro col Frosinone

Daniele Palladino

Daniele è di Battipaglia ma ha vissuto a Campagna, provincia di Salerno. Lavora a lungo part-time per mantenersi agli studi. Impieghi presso l’Autogrill e il Comune di Campagna. Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Salerno e poi consegue la qualifica di team manager a Coverciano. Lui non ha fatto parte della schiera di quei tanti giovani che hanno riposto il futuro tra due guanciali, se lo è scavato con le sue mani quel percorso fino ad oggi.

Nel 2015 entra a far parte del Frosinone Calcio. Selezionato dall’allora dg Ernesto Salvini, che non ebbe dubbi: alle porte della stagione che condusse alla prima, straordinaria promozione in Serie A gli affidò il ruolo che ha ricoperto con profondo senso del dovere per 11 anni. Lì inizia la sua avventura al Frosinone calcio. La prima sede di lavoro era in via Marittima, a due passi dallo stadio ‘Matusa’. E lì che ha cominciato a capire quanto fosse importante entrare rapidamente nel cuore di Frosinone e del Frosinone.

Gli è piaciuto sempre accrescere il proprio bagaglio culturale. Ha ottenuto l’abilitazione di collaboratore della Gestione sportiva presso il Comitato Regionale della Campania, ha conseguito un master organizzato dalla Luiss in collaborazione con il Coni sul ‘Management dello Sport’.

L’ex dg Ernesto Salvini

L’obiettivo era quello di arrivare a realizzare il sogno cullato sin da bambino, diventare Direttore sportivo. Abilitazione ottenuta nel 2020. Un anno importante, l’anno della nascita della figlioletta Aurora. Ma anche un anno difficile, il calcio nel vortice terribile della pandemia. Daniele non arretra di un millimetro, come tutti i colleghi. Perché c’era un obiettivo, un bene supremo da tutelare: l’immagine del Frosinone Calcio.

Lo step di crescita: lo store e l’e-commerce

Palladino con Salvatore Gualtieri

Il successivo step di crescita lo deve al direttore Marketing e Comunicazione, Salvatore Gualtieri, che gli dette fiducia incondizionata. Sono gli anni del MediaCenter Frosinone e del progetto Experience. Il modello-Frosinone progredisce e si rafforza agli occhi del grande calcio. Tante vittorie, tante gioie ma anche dolorose sconfitte dalle quali imparare e provare subito a rialzarsi. Anno dopo anno i frutti del duro lavoro iniziano a vedersi.

Con l’inaugurazione nel settembre 2017 dello stadio ‘Benito Stirpe’ viene aperto anche il Frosinone-Store (“lo considero come un fiore all’occhiello”), un fiore all’occhiello dove poter mettere in mostra tutte le nuove idee e i nuovi articoli. Daniele Palladino ha la completa gestione del point e del sito e-commerce. Ma non solo. Perché quel lavoro di campo, quello che dà l’immagine settimanale in tutti gli stadi, lo porta ad essere il Responsabile dell’approvvigionamento tecnico delle 12 squadre del Frosinone, dalla prima a tutto il settore giovanile compreso il femminile.

Con lo sponsor tecnico collabora all’ideazione e realizzazione di tutte le linee, sempre con la supervisione del presidente Maurizio Stirpe e dell’allora direttore Gualtieri. La partnership con il nuovo sponsor tecnico ‘ZeusSport’, anche il materiale tecnico compie un salto di qualità. Anche la stagione che sta per iniziare porta il suo timbro professionale: di concerto con la Società ha studiato e dato il via libera a tutte le-maglie gara del Frosinone e a tutte le linee tecniche.

Le maglie celebrative

Palladino con Soulè

E poi, a proposito dello Store fiore all’occhiello, ci sono le iniziative che lo hanno reso ancor più orgoglioso. La maglia special retrò per i 90 anni del Frosinone Calcio con la canonica banda royal in diagonale su maglia gialla; la maglia ‘fourth’ della stagione della serie A 2023-‘24 valutata tra le più belle di quella stagione ed utilizzata esclusivamente nella partita casalinga contro la Juventus; l’ultimissima vincente iniziativa con l’uscita della maglia per i 97 anni in edizione limitata “E’ storia che si indossa” andata sold-out in pochi minuti con un packaging ricercato e personalizzato.

Il diesse Renzo Castagnini

Grande soddisfazione aver lanciato la t-shirt celebrativa per l’ultima grandiosa promozione, entrata nel cuore della gente. Ideata con il direttore Renzo Castagnini, al quale lo ha legato una profonda stima, univa il motto ‘AncoraNoi’ con le frasi emblematiche pronunciate dal presidente Maurizio Stirpe: Amore-Passione-Identità-Umiltà-Coraggio. Tutti valori che hanno contraddistinto il percorso di Daniele all’interno del Frosinone Calcio per 11 anni. Buona fortuna. Per tanti altri anni pieni come quelli passati nell’archivio dei ricordi.