Il coraggio di non… scegliere gli italiani: Mancini snobba il Frosinone

La Nazionale cerca talenti, lamenta la penuria di calciatori italiani e guarda spesso oltre confine. Eppure c'è una squadra che offre una risposta concreta: il Frosinone di Alvini. Una delle rivelazioni della stagione, capace di valorizzare i calciatori nostrani e di affidare loro responsabilità da protagonisti. Ma nelle scelte del commissario tecnico non c'è spazio per i suoi interpreti. Una contraddizione che merita una riflessione

Alessandro Salines Lo sport come passione

Le convocazioni dell’Italia per le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio lasciano una scia di dubbi, interrogativi e polemiche tra i tifosi del Frosinone. Possibile che in un listone di 31 elementi la squadra di Alvini, una delle realtà più interessanti del campionato, non meriti di avere un suo rappresentante?

Il dato che colpisce è soprattutto uno: la formazione ciociara è quella che ha dato più spazio ai calciatori italiani (ben 7 nella formazione tipo), costruendo una parte importante dei propri risultati sulla valorizzazione di giovani del nostro Paese. Non una semplice scelta di necessità, ma una precisa identità tecnica.

Trentuno convocati, ma canarini snobbati

Eppure, scorrendo i 31 nomi scelti da Mancini, non si trova un solo giocatore del Frosinone. Il commissario tecnico ha inserito quattro nuovi volti, concedendo una possibilità a giovani di Como, Parma e Milan. Una scelta che dimostra come la porta della Nazionale possa e debba restare aperta anche a chi non appartiene alle grandi squadre. Ma allora perché non guardare con altrettanta attenzione a quanto sta accadendo in Ciociaria?

Il difensore Calvani

C’è da dire che Palmisani, Calvani e Fini sono stati inseriti nel gruppo dell’Under 21 di Silvio Baldini che disputerà due amichevoli con Francia e Belgio in preparazione per gli Europei. Una scelta comprensibile? Forse ma la chiamata di uno dei tre sarebbe stata meritata e significativa in un calcio sempre meno credibile. Raimondo invece si è infortunato alla caviglia sinistra e quindi indisponibile. Si dice che fosse candidato alla convocazione ma a questo punto qualche dubbio non manca.

Il caso-Calò e la mancanza di coraggio

Il centrocampista Calò (Foto © Mario Salati)

Ma il discorso non può esaurirsi qui. C’è anche il caso di Giacomo Calò, protagonista della squadra giallazzurra con 5 gol in 10 partite all’esordio in Serie A a 29 anni. La sua esclusione fa discutere considerando la necessità della Nazionale di trovare interpreti affidabili nel ruolo di regista. Ma fa discutere perché la meritocrazia imponeva la convocazione di Calò. La chiamata del centrocampista triestino avrebbe avuto un significato enorme. Un riconoscimento a quei giocatori che fanno tanta gavetta e spesso il loro talento non viene valorizzato. Mancini, però, non ha avuto il coraggio di osare, sfidare un sistema.

È proprio questo il punto: alla Nazionale è mancato il coraggio. Il coraggio di premiare chi sta facendo bene, di andare oltre il blasone della maglia e l’età, di riconoscere il merito anche quando arriva da una realtà meno celebrata. Il coraggio di mandare un messaggio a tutto il movimento calcistico italiano: giocare bene, essere titolari, dimostrare personalità e continuità può bastare per conquistare una convocazione.

Stesse opportunità

Nessuno pretende che Mancini trasformi il Frosinone nella nuova spina dorsale degli azzurri. Non si chiede di regalare maglie azzurre per riconoscenza o simpatia. Si chiede semplicemente di osservare, valutare, sperimentare e avere le stesse opportunità degli altri club.

Il portiere Palmisani (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Perché il paradosso è evidente: mentre si discute continuamente della carenza di italiani protagonisti nei club, c’è una squadra che dimostra sul campo che un’altra strada è possibile. Un club che investe sugli italiani, li fa giocare, li responsabilizza e raccoglie risultati.

E la Nazionale cosa fa? Guarda altrove. La maglia azzurra non dovrebbe essere un premio riservato a chi gioca nei grandi club, ma il riconoscimento per chi dimostra di meritarla. Anche a Frosinone. Forse, più che cercare nuovi talenti lontano, sarebbe il caso di avere il coraggio di valorizzare quelli che stanno crescendo sotto i nostri occhi.