Il direttore sportivo che non c’è più, agenti ed intermediari fanno bingo

[IL CALCIO CHE CAMBIA] Il mercato appena concluso ha confermato come i rapporti di forza stiano mutando. Diesse sempre più ridimensionati dalla figura dei procuratori, diventati i Paperoni del pallone. Emblematici i dati pubblicati dalle riviste specializzate, i presidenti s'interrogano

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Il suono del gong alle 20 del 1 settembre scorso all’Hotel Sheraton di Milano ha abbassato solo le tende. Ma non le luci dei riflettori. Il Calciomercato, una sorta di Circo Barnum in salsa tutta italiana, dopo 2 mesi reali (e almeno 3 e mezzo virtuali) di trattative e i 10-15 giorni finali effettivi di movimenti veri, è andato in archivio. Trapezisti, illusionisti, mangiafuoco, domatori di leoni, tigri ed elefanti, clown, prestigiatori, nani e ballerine si sono solo cambiati di abito.

Ma continuano a muovere le fila, con la testa già proiettata alla sessione di gennaio 2026. E ben scritto a caratteri cubitali i nomi dei prossimi polli da spennare. Perché quando c’è di mezzo il Dio denaro, qualcuno vince e tanti perdono. E sarà il combinato disposto dei bilanci (sul campo e in moneta sonante) a raccontare la verità.

Gli allenatori finalmente contenti

Nel frattempo tirano un sospiro di sollievo gli allenatori che finalmente non vedono più lo scempio di giocatori che si allenavano da luglio col freno a mano alzato, con i bolidi parcheggiati a motore acceso e il portabagagli zeppi di valigie, con l’immancabile telefonino all’orecchio e i musi lunghi.

Eusebio Di Francesco e Gianpiero Gasperini

Perché dall’altra parte qualcuno stava raccontando loro di ingaggi fantasmagorici, di mediazioni arrivate al momento cruciale e allora bisognava trovare la exit strategy con allenatore, direttore e presidente per volare altrove. A chi è andata di lusso, a chi bene, a chi meno.

La figura sbiadita del direttore sportivo

Nella settimana dell’esordio degli azzurri, passati di mano da Spalletti a Gattuso, a campionato fermo ha fatto scalpore l’attacco verticale da parte di un giornalista sportivo tra i massimi esperti di calciomercato in Italia, Alfredo Pedullà, alla categoria dei direttori sportivi nella trasmissione specializzata dell’emittente Sportitalia.

“Se tu porti Michele e al tuo allenatore dici che porterai Michele e poi ti chiedono (…) di portare Giovanni, mi spieghi la funzione del direttore sportivo? In serie A e in B di direttori così ce ne sono tanti… Il direttore sportivo è una figura morta. Di leadership, di carisma, di competenze. Il direttore sportivo è un passacarte. Il ricambio generazionale dei ds non c’è”, ha chiosato Pedullà, aprendo una voragine senza fondo nella quiete di una settimana senza il pathos dei 3 punti.

Bene, anzi male. Non è un mistero che dall’avvento della sentenza Bosman del 1995 i calciatori abbiano conquistato dei diritti che, nel rovescio della medaglia, costringono però i club a dover gestire i contratti con il bilancino di precisione in largo anticipo rispetto alle naturali scadenze.

Agenti e intermediari ricchi, anzi ricchissimi

E soprattutto quella gestione va attuata con due figure – gli agenti e gli intermediari – che, inevitabilmente e lentamente hanno oscurato il lavoro del direttore sportivo a libro paga delle Società. Anche se nello scorso mese di aprile si è aperto un momento di attrito tra le Associazioni italiane degli Agenti Sportivi con la Figc che ha imposto dei parametri restrittivi i cui effetti li conosceremo solo nei report dell’annualità.

Un articolo pubblicato il 1 ottobre 2024 dal più antico quindicinale economico-finanziario in Italia sul proprio sito (www.ilbollettino.eu – Agenti Sportivi e commissioni: l’anno dei record) spiega sulla base dei dati al 2023 che gli agenti e gli intermediari sono le figure più ricche in assoluto nel mondo del calcio dell’intero globo terracqueo con un volume di affari di 888,1 ml di euro (+ 42.5 rispetto al 2022). Aspettiamo i dati a fine 2024, proiettati sul 225. Intanto allacciatevi le cinture di sicurezza.

Nuove regole e tetto alle commissioni

Sempre sullo stesso articolo del sito www.ilbollettino.eu, si scrive che dall’anno precedente (dal 1 ottobre 2023) è in vigore il nuovo regolamento per agenti di calcio. La remunerazione non può superare il 3% (sia se il cliente è un calciatore o allenatore sia se si tratta dalla Società acquirente) e il 5% (in uguale rapporto) se l’ingaggio è inferiore ai 200 mila euro.

Gabriele Gravina

Va da sé che se l’agente rappresenti sia calciatore (o allenatore) e club la percentuale sale al 6%, al 10% invece se lo stipendio è sotto il 200mila euro. Infine se il cliente è il club venditore, la percentuale non può superare il 10% a prescindere dall’ingaggio del tesserato.

E qui è il nocciolo del problema, il casus belli che probabilmente ha portato all’attacco verticale di Alfredo Pedullà. Il ds quando dovrebbe incidere, quindi nel momento della costruzione di una squadra, quanto realmente pesa?

Spese folli per procure e mediazioni

Facciamo ancora due conticini. Stavolta a casa nostra. Un report di Calcio & Finanza dello scorso aprile mostra l’andamento in crescita dei costi nei confronti di agenti e intermediari nelle ultime 6 stagioni in Italia, fatta eccezione per quella della pandemia (2019). Ed è una crescita costante. Si parte dai 187 ml di euro nel 2019 per arrivare ai 226 ml del 2024. In mezzo 138 ml del 2019, 174 ml del 2021, 205 ml del 2022, 220 mm del 2023. Nel vecchio conio, per il 2024, saremmo più o meno a 437 miliardi di lire.

Gigio Donnarumma tra i calciatori più pagati in Europa

E allora domanda sorge spontanea: se un club di calcio, quindi una proprietà di riferimento – sia esso un Fondo, un americano a… Roma, un emiro arabo, o un italiano semplicemente appassionato e tifoso di calcio – per acquisire le prestazioni di un tesserato (calciatori ma ormai da qualche anno anche allenatori) deve ricorrere ad un agente e, se gli va male, anche all’intermediario (molto in uso nelle transazioni da e per l’estero), ha almeno il diritto di farsi venire il dubbio che la figura del direttore sportivo (a libro paga) va rivista e forse anche rimodulata?

Le proprietà s’interrogano sul ruolo del diesse

Ma c’è di più. Nelle società ormai esistono da oltre 10 anni gli staff tecnici allargati. Nell’organizzazione verticale, alle dirette dipendenze della figura del ds c’è anche – per i club che possono permetterselo – il lavoro di scouting, molto a video nelle famose talent-room. E poi c’è anche il capo-scouting che viaggia, osserva, relaziona, segnala. A chi, se non al direttore sportivo?

Adriano Galliani, uno degli ultimi grandi dirigenti di calciomercato (Foto: Paolo Lo Debole / Imagoeconomica)

Di un vecchio (si fa per dire) della materia come Giovanni Sartori (artefice nell’ordine dei miracoli Chievo Verona, Atalanta e ora Bologna) si raccontava che il suo punto di forza non era assistere agli allenamenti della propria squadra bensì andarsi a scovare il talento sugli altri campi (“la mia squadra la conosco, non ho bisogno di vederla sgambettare ogni giorno”). Oggi quel ruolo di ‘setaccio’ della classica pepita d’oro, ahnoi (anzi, ahi per i presidenti) è passato quasi del tutto di mano, deputato al procuratore e/o all’intermediario. Che propone l’abito per ogni circostanza al direttore.

Ed ecco che quel ruolo perde man mano peso specifico se non riesce a scaricare a terra i dovuti contrappesi, esercitando la funzione di vero e unico responsabile tecnico. Cresce dall’altra parte, l’ingerenza di agenti e intermediari. E a pagare il conto, alla fine, è sempre una proprietà. Che ha tutto il diritto di interrogarsi. Non solo al momento del gong di fine mercato.