Il dominio silenzioso del Frosinone

[L'ANALISI] Il paradosso dei numeri favorevoli al Mantova malgrado la batosta subita. Dal possesso palla ai tiri fino ai passaggi riusciti. Ma stavolta a fare la differenza sono stati il cinismo e la qualità della squadra di Alvini

Il Frosinone non si ferma più: quinto risultato utile consecutivo in campionato e 11 punti, una soglia che, lo scorso anno, fu raggiunta solamente alla quindicesima giornata. La squadra di Alvini ne rifila 5 a domicilio al Mantova, chiudendo in vantaggio di ben 4 gol la prima frazione di gioco e amministrando bene il vantaggio nella ripresa nonostante la reazione d’orgoglio del Mantova e qualche occasione concessa. Var protagonista con 2 rigori molto generosi concessi ai padroni di casa (entrambi spediti alle stelle) e un gol annullato al Frosinone per fuorigioco di Raimondo.

Statistiche “bugiarde” in questo caso, con il tabellino che racconta addirittura di 50 tiri tentati nell’arco dei novanta regolamentari dalle due squadre (28 a 22 in favore del Mantova). Il Frosinone, però, è più cinico e riesce a capitalizzare in gol le 4 occasioni principali del primo tempo, mandando al tappeto un Mantova duramente contestato dai tifosi.

Nella seconda frazione aumenta la pressione dei padroni di casa, che chiudono l’ultima metà del match con 22 tiri di cui 6 nella porta difesa egregiamente da Palmisani. Tra i dati statistici in favore dei padroni di casa troviamo anche i corner (6 a 4), il possesso palla (63% contro il 37% dei ciociari) e, di conseguenza, anche i passaggi riusciti (464 contro 189). A fare la differenza, come dicevamo, il cinismo del Frosinone, che trasforma un expected goals di 3.20 (inferiore al 3.48 dei padroni di casa) in ben 5 marcature. Insomma, un vero e proprio dominio silenzioso.

Difesa quasi impeccabile, a punirla è l’arbitro

La difesa regge bene la pressione della seconda frazione, quando per la prima volta si fa’ realmente sorprendere dai padroni di casa: Jeremy Oyono, appena subentrato al fratello Anthony, si perde la marcatura di Fiori, che gli sfugge alle spalle e insacca il pallone del momentaneo 4 a 1.

Puniti più che severamente Bracaglia e Monterisi dal Var, che assegna 2 rigori decisamente generosi che, fortunatamente, incidono più sul taccuino dell’arbitro (con un giallo a testa) che sul risultato finale del match. Sia Mancuso nella prima frazione che Bonfanti nella ripresa, infatti, sparano la conclusione dal dischetto sopra la traversa, sprecando due grosse occasioni per riaprire il match.

Il centrocampo regala gioie. Il sogno di Grosso

Ancora una volta, il centrocampo è il reparto migliore del Frosinone, con Koutsoupias e Calò entrambi in gol, rispettivamente per i momentanei 1-0 e 4-0. La vera novità del match, però, è l’esordio dal 1′ in Serie B per Grosso, che chiude la settimana magica dopo il match in Coppa Italia contro il Cagliari con il gol del 3-0 alla metà della prima frazione di gioco assistito proprio da Koutsoupias. Conducendo una partita matura, nonostante la carta d’identità segni appena 19 anni.

Per il figlio d’arte 8 passaggi riusciti sugli 8 tentati, 4 conclusioni (1 in porta) e 3 occasioni create. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino… Da segnalare ancora una volta gli ottimi novanta minuti di Masciangelo, che lotta in mezzo al campo con il reparto mediano avversario, vincendo 6 duelli, subendo 3 fatti e commettendone 5.

Se Ghedjemis è questo, sognare è lecito

Il vero e proprio protagonista del match è, per distacco, Ghedjemis: il franco-algerino dimostra ancora una volta che, se in giornata, è davvero un calciatore fuori categoria. Il numero 7 giallazzurro, oltre a confezionare una prestazione da gol e assist personale, è il fulcro offensivo dei ciociari con 4 passaggi chiave (95% di passaggi riusciti), 4 tentativi di tiro, 2 dribbling riusciti su altrettanti tentati, 2 falli subiti e appena 2 possessi persi.

Insomma, una partita quasi perfetta per l’esterno di Alvini che, insieme al suo compagno Koutsoupias, aggancia in vetta Merkaj, Pohjampalo e Popov nella speciale classifica dei gol+assist in campionato (4), migliorando, di fatto, il suo record personale di 3 (2 assist e 1 gol) dello scorso anno. Adesso la parola chiave del suo campionato dovrà essere “continuità”, quella che, appunto, gli è mancata nella passata stagione. Nel caso in cui dovesse davvero trovarla, il Frosinone ha in mano una gemma che può permettergli davvero di sognare in grande.

Contro il Cesena è già scontro al vertice

Archiviata la pratica Mantova, è già tempo di pensare alla prossima partita, che vedrà il Frosinone misurarsi martedì sera con una delle sorprese di questo inizio stagione di Serie B: il Cesena di Mignani, con cui condivide il primato assieme anche al Palermo (aspettando il match del Modena impegnato domenica contro il Pescara).

I bianconeri arriveranno allo “Stirpe” anch’essi da imbattuti e, compreso il finale della scorsa regular season, reduci da 5 vittorie consecutive in altrettante trasferte. Insomma, un banco di prova decisamente interessante che servirà a mettere un ulteriore mattoncino sulle fondamenta di una squadra che può finalmente far tornare a sognare i propri tifosi.