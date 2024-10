Il Frosinone affoga nella mediocrità di numeri e gioco

A Reggio Emilia sono arrivati il secondo ko di fila e l'ultimo posto. I giallazzurri continuano a subire tante reti e non segnano su azione dal 27 agosto. La squadra di Vivarini (confermata la fiducia) domenica sfiderà la capolista Pisa in una gara da far tremare i polsi

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Continua il periodo nero del Frosinone che, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, viene battuta, tra polemiche e un pizzico di sfortuna, per 2 a 0 dalla Reggiana. Per i ciociari adesso si fa sempre più dura, con l’ultimo posto in classifica, una posizione aggravata dal peggior attacco e la peggior difesa del torneo.

Giallazzurri che, numeri alla mano, si impongono sul possesso palla (chiudendo il match con il 57% e tre minuti in più con la palla tra i piedi rispetto alla Reggiana), per numero di passaggi completati, 351 (contro i 275 degli avversari), tiri totali (11 a 8) e numero di corner (8 a 0 per gli uomini di Vivarini). A proposito dell’allenatore il Frosinone sembra orientato ad andare avanti con al stessa guida tecnica. Nonostante Vivarini sia al centro di molte critiche da parte della tifoseria. “Le cose vanno male e quindi dipende da me. E da altri fattori. La situazione è grave, vedremo il da farsi”, ha detto l’allenatore nel post-partita.

Le cifre del match

Oyono cerca di contrastare Vido

Dei dati che, però, se non analizzati, raccontano ancora una volta una realtà distorta del match, con un Frosinone sì, in gran lunga in gestione del pallone, ma con troppe poche idee offensive nell’ultimo quarto di campo. E con i canarini che chiudono il match con solo 3 tiri in porta (escluse le due traverse colpite da Ambrosino nel giro di 10 secondi).

Una statistica impietosa, che comincia a dover preoccupare se vista nel complesso delle prime 9 partite di campionato, con il Frosinone che, attualmente, registra appena il 5% di conversione tiri/gol. Cioè al pari del Cosenza con la quale condivide l’ultimo posto di questa speciale classifica.

Difesa troppo leggera: 2 errori, 2 gol

Vido trasforma il rigore del 2-0

Il primo gol della Reggiana arriva a difesa schierata, con l’imbucata di Marras per Vido, il mattatore del match, che si incunea tra i due centrali difensivi ciociari, con Monterisi e Biraschi che sbagliano la scalata in marcatura e lasciano troppo spazio al centravanti granata che incrocia con il destro sul palo lontano battendo Cerofolini. Il secondo gol invece su azione di contropiede, con la difesa alta del Frosinone che si fa sorprendere dalla ripartenza della Reggiana.

E con Oyono che, ingenuamente, stende Sersanti in area di rigore. L’arbitro Scatena non ha dubbi e, nonostante le proteste vibranti del Frosinone il Var conferma la decisione del campo: rigore. Dal dischetto, ancora Vido, spiazza Cerofolini e mette la pietra tombale sul match, ritrovando una doppietta che gli mancava da più di due anni in campionato.

Quanto pesa l’assenza di Cichella a centrocampo

Il giovane centrocampista Vural

Il reparto mediano, ridisegnato dall’assenza del giovane Cichella alle prese con problemi fisici, cambia nuovamente interpreti (per la quinta volta in nove partite) ma la storia non cambia, anzi. Male ancora una volta Darboe, troppo leggero nell’accorciare la marcatura su Marras in occasione del gol del vantaggio granata e, per il resto del match, decisamente compassato nelle due fasi con 10 palloni persi e solo 3 contrasti vinti su 11 tentati, al netto di 3 falli commessi.

Prova incolore anche per Gelli, ammonito nella seconda frazione e Vural, di rientro da una pausa nazionali dove aveva trovato il gol con la nazionale Under19 della Turchia.

Attacco, l’astinenza da gol non si ferma

Ambrosino in azione (Foto © Mario Salati)

Meglio rispetto alle ultime uscite la prova di Ambrosino, il più pericoloso del match con 5 tiri tentati di cui 2 sulla traversa, prima di testa e poi di destro, nel giro di 10 secondi quando, però, il punteggio era già sul 2 a 0 e mancavano solo 13 minuti alla fine del match. Tanta sfortuna anche per Partipilo, costretto ad uscire dopo appena 20 minuti di gioco per un problema alla caviglia dovuto ad un’entrata poco ortodossa di Girma.

Duello tra J. Oyono e Sersanti

Evanescente ancora una volta Kvernadze, arrivato due estati fa sull’onda dell’entusiasmo e paragonato al suo connazionale Kvaratshkelia, appare ancora una volta un corpo estraneo ai meccanismi tattici di Vivarini, uscendo al 58′ minuto con appena 12 palloni toccati e 4 passaggi riusciti, meno di qualsiasi altro giocatore in campo. Doveroso però aggiornare i numeri di un’astinenza da gol del reparto offensivo che, non trova il gol su azione dal lontano 27 agosto, nel pareggio contro il Modena. Da lì, minuti di recupero esclusi, sono addirittura 460 i giri di lancette senza gol per gli attaccanti di Vivarini, un dato che fa riflettere.

Alla prossima gara arriva la capolista Pisa

Vincenzo Vivarini

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Vivarini, che avranno una settimana di tempo per provare a ritrovare una serenità che sembrava apparentemente riemersa dopo la vittoria di Cittadella. Al Benito Stirpe, domenica prossima, arriverà l’avversario peggiore possibile, il Pisa di Inzaghi, capolista e diviso dal Frosinone da 16 punti.

Insomma, un testacoda che, sulla carta, lascia poche speranze agli uomini di Vivarini che dovrà essere bravo a tramutare nella testa dei suoi giocatori il divario in classifica in energia nuova e motivazioni. Le uniche carte a disposizione per provare a rialzare la testa proprio in un match così difficile.