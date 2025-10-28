Il Frosinone cala il poker sul tavolo dell’alta classifica: – 3 dalla vetta

[LA PARTITA] La squadra di Alvini travolge l'Entella e si rilancia dopo 1 punto in 3 partite. A segno Raimondo nel primo tempo. Nella ripresa i giallazzurri dilagano con Bracaglia, Zilli e l'ex Koutsoupias

TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Palmisani 6; Oyono A. 6.5, Calvani 6.5, Gelli J. 6.5, Bracaglia 7 (37’ st Ndow sv); Caló 7 (37’ st Masciangelo sv), Koutsoupias 7, Kone 6 (19’ st Cichella 6); Ghedjemis 7 (37’ st Cittadini sv), Raimondo 6.5 (27’ st Zilli 6), Kvernadze 6.5.

A disposizione: Sherri, Pisseri, Grosso, Corrado, Oyono J., Raychev, Vergani.

Allenatore: Alvini 7.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi 6; Parodi 5, Tiritiello 5, Marconi 5; Bariti 5.5 (19’ st Boccadamo 5), Karic 5 (19’ st Fumagalli sv), Nichetti 5, Franzoni 5.5 (28’ st Della Vecchia sv), Di Mario 5; Debenedetti 5 (19’ st Russo sv), Ankeye 5 (28’ st Benali sv).

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Moretti, Bottaro, Portanova

Allenatore: Chiappella 5.

Arbitro: sig. Simone Galipò di Firenze; assistenti: sigg. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore e Matteo Pressato di Latina; IV Uomo: sig. Valerio Pezzopane di L’Aquila; Var: sig. Antonio Giua di Olbia: Avar: sig. Matteo Gualtieri di Asti.

Marcatore: 36’ pt Raimondo (F), 13’ st Bracaglia (F), 33’ st Zilli (F), 34’ st Koutsoupias (F)

Note: spettatori paganti: 2.593 (di cui ospiti 9); abbonamenti 6.482; Totali spettatori 9.075; Totale incassato compreso rateo abbonamenti euro 79.624,36; Incasso solo gara euro 14.214,00; angoli: 10-3 per l’Entella; ammoniti: 21’ st Cichella (F); recuperi: 1’ pt; 3’ st

Alla sarabanda del gol il Frosinone risponde presente, l’Entella finisce a recitare la parte della comparsa dopo un discreto primo tempo e chiude sotto una quaterna che non ammette appelli. I giallazzurri di Alvini – ora al quarto posto in classifica, a -3 dalla capolista Modena – in gol nel primo tempo con Raimondo dopo aver rischiato qualcosa, poi dilagano nella ripresa con le reti di Bracaglia, Zilli e Koutsoupias, inframezzate dal legno a portiere battuto colpito da Ghedjemis formato ‘monstre’. Prova di forza di una squadra che si diverte e diverte.

ANALISI E MOMENTI CHIAVE

Gli schieramenti

Alvini ne cambia due rispetto alla gara con la Samp. Partendo dalle certezze, difesa confermata in blocco davanti a Palmisani che va in doppia cifra nelle presenze in B: a destra Oyono A., al centro la coppia Calvani-Gelli J., a destra Bracaglia. In mezzo al campo rientra Kone nella posizione di interno di sinistra, calò è il regista, Koutsoupias è l’altro intermedio. Cambia il terminale offensivo, dentro Raimondo. Inamovibili Kvernadze e Ghedjemis. Non convocati per scelta tecnica Hegelund, Dixon e Lolic mentre sono out per infortunio Biraschi, Marchizza, Gori, Barcella Gelli F., Selvini e Monterisi.

Raimondo, una delle novità di formazione

Anche per i liguri 2 avvicendamenti rispetto alla gara pareggiata a Pescara. In porta l’ex Carpi, Colombi. Davanti a lui Tiritiello comanda la difesa, sul centrosinistra l’ex del Palermo, Marconi e sul centro destra l’esperto Parodi. A centrocampo i quinti sono Bariti a destra e Di Mario a sinistra, il play è Nichetti, Franzoni e Karic le mezze ali. In attacco la coppia Debenedetti-Ankeye.

Il Frosinone fa la partita, l’Entella punge di rimessa

Due giri di lancette e il portiere Colombi deve infiocchettare la prima deviazione in angolo su un tiro di giustezza di Calò dal limite dopo un giropalla insistito innescato da una progressione centrale di Kone e che ha portato al tiro il centrocampista ex Cesena peraltro anche sfortunato perché la sfera si impenna e sorvola la traversa. Uno scontro sotto la Tribuna Est tra Di Mario e Koutsoupias, punizione per i giallazzurri che però non sortisce effetti.

Il tecnico Alvini

I liguri concedono parecchio sulle corsie laterali ma chiudono tutte le traiettorie di passaggio quando il pallone varca l’area di rigore. E’ la squadra di Alvini che fa la partita, Entella tutta racchiusa sotto la linea della palla dopo 12’. All’improvviso l’undici di Chiappella cambia passo. Il pericolo è in agguato anche perché un Frosinone a trazione anteriore si fa trovare scoperto sul primo rilancio che pesca Bariti largo a destra, pallone al limite per l’accorrente Karic, staffilata indirizzata sotto la traversa, gran balzo di Palmisani e pallone in angolo.

Al 16’ l’Entella ci riprova allo stesso modo, stavolta da sinistra: fuga di Di Mario, pallone per l’omologo di sinistra Bariti che evidentemente nel rapporto col pallone ha solo il sinistro, improbabile tiro di esterno che finisce lontano anni luce dalla porta di Palmisani.

Raimondo e Calò

Ma i pericoli per la porta del Frosinone non sono terminati, 1’ dopo Parodi da destra, aspetta l’inserimento al limite dell’area piccola di Franzoni, colpo di testa alto di un niente con Palmisani che comunque dà l’impressione di esserci. Il Frosinone torna ad allungarsi al 21’ ma Raimondo viene contrastato sul vertice destro dell’area piccola. L’Entella mette paura quando parte a ventaglio, al 26’ azione rugbistica che non si chiude perché Di Mario si allarga, poi il numero 26 riconquista posizione e postura per il tiro, traiettoria deviata in angolo.

Kvernadze suona la carica, Raimondo sblocca

I giallazzurri stentano a trovare l’antidoto per la superiorità numerica che la squadra ligure esprime sulle ripartenze. I giallazzurri al contrario debbono scontrarsi contro un doppio muro innalzato davanti a Colombi che alla mezz’ora appare insormontabile. Ci vuole una partenza pancia a terra di Kvernadze per vie centrali, bello lo stile, da dimenticare il tiro dal limite, con lo specchio della porta completamente a portata di mira.

La gioia dei frusinati

E’ l’avvisaglia del vantaggio giallazzurro che arriva al 36’: l’idea è di Oyono che chiama Ghedjemis a rendergli il passaggio in area, traccia bassa maligna del gabonese che Colombi non blocca, Raimondo con un tap-in infila in porta l’1-0. Il Frosinone soffre su due-tre cross di fila dell’Entella sui quali Palmisani e la difesa in blocco sono comunque impeccabile nei tempi di uscita.

E poi sulla ripartenza di Kvernadze a 1’ dal 45’ accarezza il raddoppio: sgroppata, un avvarsario lasciato sul posto, il secondo piantato ma il primo tiro è rimpallato e il secondo alto. Peccato. Il tempo si chiude al 46’, giallazzurri meritatamente avanti 1-0. Bravi a saper soffrire e a rimodellarsi rapidamente, bravi a colpire appena i liguri hanno scoperto una linea sul loro fianco sinistro, bravo Raimondo a chiudere l’agguato con un gol di rapina.

Ghedjemis-show, Bracaglia raddoppia

Si ricomincia con Ghedjemis ispiratissimo, al secondo strappo conquista una punizione che porta in dote due angoli di fila e un’altra punizione, stavolta sotto la Est. Il Frosinone tiene l’Entella nella propria metà campo e al 5’ Kvernadze impegna Colombi in una deviazione plastica.

La grinta di Bracaglia

Liguri rannicchiati su se stessi, all’improvviso la ripartenza a due letta in maniera splendida da Ghedjemis che con una diagonale lunghissima toglie l’impaccio ai difensori. All’11’ ci prova Tiritiello, senza frutti. E 1’ dopo Ghedjemis manda tutti a dormire ma trova il palo a dirgli di no, sulla ribattuta è lesto Raimondo ma la rasoiata è deviata in angolo.

Sul corner di Calò, Colombi salva sul colpo di testa di Koutsoupias ma non può nulla sulla ribattuta di Bracaglia con uno stacco in bello stile ma praticamente a porta spalancata. Al 19’ iniezione massiccia di cambi per l’Entella (3), Alvini avvicenda Kone per Cichella che si fa ammonire dopo 3’. Se non è record, poco ci manca. E l’Entella al 24’ cerca di rientrare in partita ma buon per il Frosinone che il neoentrato Fumagalli alza la mira due metri dalla porta.

I giallazzurri dilagano

Il Frosinone è assatanato, Kvernadze si mette in proprio, fascia sinistra solcata poi converge e piazza una rasoiata sul primo palo che schizza sul braccio di Colombi e si impenna in angolo. Alvini lancia Zilli per Raimondo, Chiappella dà spazio a Benali e Della Vecchia per Ankeye e Franzoni.

Zilli, autore del tris

Al decimo angolo per il Frosinone arriva il 3-0: dalla bandierina Calò, pallone ad uscire, tiro al volo di Bracaglia che Colombi manda sul palo alla sua sinistra, Zilli di piatto infila il 3-0 e si iscrive di diritto alla sabaranda del gol che prosegue 1’ dopo con la sgroppata a destra di Oyono, scarico su Koutsoupias che non perdona Colombi per il 4-0.

Spazio a 7’ dal 9’ a Ndow per Bracaglia, Masciangelo per Calò e Cittadini per Ghedjemis. La partita non ha più niente da raccontare, l’arbitro la prolunga di 3’ ma serve solo a ritardare la giusta e meritata passerella per i giallazzurri.