Il Frosinone chiude con un poker alla Reggina

Tripletta di Novakovich che serve anche l'assist per il ritorno al gol di Ciano. I giallazzurri dominatori della partita. La formazione di Grosso chiude la stagione a 50 punti. Esordio in serie B per il baby Luciani che gioca i 3' di recupero

Reggina-Frosinone 0-4 Il tabellino

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara (34’ st Petrelli); Bianchi (1’ st Bellomo), Crisetig (34’ st Chierico); Rivas, Folorunsho, Okwonkwo (13’ st Liotti); Montalto (1’ st Denis).

A disposizione: Guarna, Plizzari, Loiacono, Rechichi, Bezzon, Crimi, Lakicevic.

Allenatore: Baroni M.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Salvi, Szyminski, Capuano; Brignola (24’ st Tribuzzi), Gori, Carraro (38’ st Millico), Boloca (24’ st Rohden), Zampano; Ciano (38’ st L. Vitale), Novakovich (45’ st Luciani).

A disposizione: Marcianò, Bardi, Baroni R., Iemmello, Luciani, Brighenti, Vitale M., Parzyszek.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Sign.ra Maria Marotta della sezione di Sapri (Sa); assistenti Sig. Ciro Carbone della sezione di Napoli e Sig.ra Francesca Di Monte della sezione di Chieti; Quarto Uomo Sig. Marco Guida di Torre Annunziata (Na).

Marcatore: 28’, 38’ pt e 33’ st Novakovich, 31’ st Ciano.

Note: partita a porte chiuse: angoli: 8-3 per la Reggina; ammoniti: 17’ pt Carraro, 32’ st Delprato, 17’ st Gori; recuperi: 1’ pt; 3’ st. (Leggi qui la presentazione della gara Ultimo atto al “Granillo” ma è già futuro. Grosso si candida).

L’ingresso in campo

Novakovich ‘el hombre del partido’: tripletta e assist il gran sinistro di Ciano riconsegnato al tabellino dei marcatori: il Frosinone espugna 4-0 il ‘Granillo’ di Reggio Calabria, finale che fissa anche la prima vittoria giallazzurra sul campo dei granata.

È un dominio incontrastato per la formazione di Grosso che taglia così il traguardo dei 50 punti in classifica. Una doppietta dell’americano in 10’ del primo tempo e altri due gol in 2’ della ripresa e per la Reggina è notte fonda. Tra i giallazzurri esordio in B per l’attaccante Luciani.

LA LAVAGNA DI REGGINA – FROSINONE

La Reggina scende in campo con il 4-2-3-1 che vede tra i pali Nicolas, difesa quattro con l’ex Livorno Delprato, Cionek, Dalle Mura e Di Chiara da destra a sinistra quindi Bianchi e Crisetig con i compiti di doppi mediani di raccordo e frangiflutti, infine Rivas, Folorunsho e Orji alle spalle dell’unica punta Montalto.

Ampio turn-over nel 3-5-2 Frosinone per questa ultima di campionato. Tra i pali c’è Iacobucci, che centra la 199.a gara in B (compresi 4 di spareggi) e la 4.a in campionato nella stagione in corso: non giocava da Vicenza-Frosinone, 18.a di andata.

Davanti a lui il centrale è Szyminski, con Salvi che arretra come braccio corto sul centrodestra e Capuano confermato sul centrosinistra. Inedito il centrocampo: Brignola e Zampano sono i cursori, Carraro il play, si rivede Boloca che non timbrava presenze da 11 gare (Frosinone-Monza) e c’è Gori che firma così la sua 200.a partita di campionato in giallazzurro. La coppia d’attacco è compista da Ciano e Novakovich. Tra i giallazzurri hanno chiuso anzitempo la stagione lo squalificato Kastanos e gli infortunati Ariaudo, Maiello, D’Elia e Curado.

NOVAKOVICH BUM-BUM

Ciano torna al goal

Al 2’ Frosinone dalla bandierina, angolo di Ciano e colpo di testa di Salvi che non riesce a dare l’angolazione necessaria al pallone. Il ritmo è quello di una partita senza motivazioni di classifica per entrambe ma c’è anche un gran caldo che non consegna velocità siderali al match.

Il primo contatto al 9’ di gioco, tra Cionek e Ciano, grande fair play tra i due sotto lo sguardo sorridente della signora Marotta. Discrete le trame del Frosinone, si cercano Zampano e Brignola al 12’, poi l’ex del Sassuolo si accentra ma il tocco dentro per Ciano è lungo. La Reggina prova ad allungarsi sulla spinta dei trequartisti, il Frosinone è sempre attento a riposizionarsi sotto la linea della palla e chiudere tutti gli spazi.

C’è un timido tentativo dei calabresi con Okwonkwo che da destra lascia partire un cross, lungo per l’inserimento dalla parte opposta di Folorunsho. Possesso palla continuato da parte della Reggina al 21’, la difesa del Frosinone attirata dall’azione rompe la linea, l’azione converge centralmente su Folorunsho che evita Capuano e tira di destro, pallone a centimetri dal palo alla destra di Iacobucci.

Va sulla verticalizzazione anche il Frosinone con Boloca al 23, Dalle Mura deve usare le maniere forti per fermare Ciano. Punizione ai 20 metri, batte Ciano e la doppia conclusione non va. Tra Ciano e Cionek il duello prosegue su toni forti, l’ex spallino lo abbraccia e gli chiede scusa.

Al 28’ il Frosinone passa con un bel colpo di testa di Novakovich su assist da sinistra di Szyminski ma è curioso che nei 20 secondi precedenti si registrano due parate decisive di Nicolas (su Novakovich e Boloca) e due ‘murate’ (Szyminsky e Boloca) della difesa granata. Alla fine la Maginot granata cade, Frosinone avanti.

CI PROVA ANCHE BRIGNOLA

Gori in campo per la 228ma volta

Poco dopo la mezz’ora ci prova anche Brignola dopo una punizione respinta dalla difesa di casa, Nicolas para in due tempi. La Reggina 1’ impegna Iacobucci con un tracciante da destra di Okwonkwo, poi sul pallone rimesso in area c’è la svirgolata di Szyminski che per poco non fa autogol. Spinge la squadra di Baroni, al 35’ colpo di testa di Cionek che sfiora la base del palo alla sinistra di Iacobucci. Quindi è Folorunsho al 36’ che di testa a tre metri dalla porta spedisce alto con Iacobucci comunque sulla traiettoria del pallone.

Ma sul ribaltamento di Frosinone arriva il bis di Novakovich, bello: pallone servito da Boloca, l’americano spostato sulla sinistra in area disegna un gran destro che si infila nell’angolo opposto a quello di tiro. La Reggina non demorde, al 40’ Capuano non è impeccabile, se ne va Rivas che ha la corsia libera ma è bravo Szymisnski ad interrompere la linea di passaggio su Montalto che si preparava a battere a rete. Ma è sempre il Frosinone a farsi pericoloso, pallone di Brignola per Ciano che sceglie la conclusione personale, Nicolas salva alla meglio ma c’era Novakovich libero per il tris. Nel minuto di recupero non accade più nulla, Frosinone al riposo sul doppio vantaggio che parla americano.

CIANO E NOVAKOVICH: REGGINA KO

Nicolas è stato perforato quattro volte

Nella Reggina due cambi: Bellomo per Bianchi e Denis per Montalto al 1’. Non cambia il modulo, arretra Folorunsho in mediana con Bellomo che sale nella batteria di trequartisti.

Ed è proprio Bellomo che parte centralmente, fallo di Capuano ai 20 metri e punizione per i calabresi, pallone sulla barriera di Denis ma sulla ribattuta stavolta è Ciano a farsi cogliere in fallo- E per la Reggina punizione-bis, ancora nulla di fatto.

All’8’ si allunga il Frosinone, lancio di Boloca per la corsa di Brignola che si accentra e cede a Gori, destro alto sulla traversa. Il Frosinone si scopre al 13’, pallone per Bellomo e deviazione provvidenziale di Iacobucci in angolo. Spinge la Reggina che nel frattempo ha avvicendato Okwonkwo per Liotti, al 15’ colpo di testa di Denis alto di poco sulla traversa. Rimedia un giallo controverso Gori, la Reggina a testa bassa ma senza troppa logica.

Primi due cambi nel Frosinone: Tribuzzi e Rohden per Brignola e Boloca al 24’. Il Frosinone salda le linee, la squadra di Baroni trova poco spazio e al 28’ rischia lo 0-3: cross di Tribuzzi, colpo di testa di Novakovich in controtempo, pallone alto di poco. Zero-tre che 2’ dopo getta alle ortiche Tribuzzi che si sposta il pallone e va subito al tiro ma trova le gambe di Dalle Mura. E zero-tre che non fallisce Ciano con un sinistro di prima intenzione sul tocco laterale di Novakovich.

Gradina sotto il sole per la Reggina, è Novakovich che prende il tempo a Dalla Mura, primo tiro ribattuto da Nicolas e sul secondo c’è il diagonale che si insacca per il tris di giornata e la rete numero 11 in stagione. Ciano apre la staffilata a 8’ dal 9’, Nicolas para evitando la ‘manita’.

Gli ultimi minuti sono passarella, compresi i 3’ di recupero. Fino al fischio finale. Ma il Frosinone ha già voltato pagina.

