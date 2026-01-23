Il Frosinone deve difendere il primato ma attenti al trappolone-Reggiana

[PREPARTITA] Sabato allo "Stirpe" la capolista affronterà gli emiliani, reduci da 5 sconfitte consecutive e scivolati ai margini dei playout. Ma affamati di riscatto come ha sottolineato il tecnico Dionigi. I ciociari, privi del leader Calò, puntano alla vittoria per tenere dietro il Venezia ed il Monza

Alessandro Salines Lo sport come passione

Sembra il classico “trappolone” da schivare col piglio della grande, della capolista, della squadra in serie utile da 12 turni. Il Frosinone sabato pomeriggio (ore 15) sfiderà allo “Stirpe” la Reggiana per vincere e difendere il primato dagli assalti del Venezia a -1 ed impegnato a Mantova e del Monza a – 4 di scena contro il Pescara. Per il Frosinone partita solo sulla carta alla portata ma piena d’insidie a partire dalla voglia di riscatto degli avversari reduci da 5 sconfitte di fila e scivolati ai margini della zona playout.

Insomma impegno complicato soprattutto sul piano dell’interpretazione e da affrontare senza il leader tecnico (e non solo) Calò che è stato squalificato. Tuttavia Max Alvini, grade ex del match, avrà predisposto le contromisure per ovviare alla mancanza del regista triestino, “re” degli assist (10). Il Frosinone inoltre punterà sul fattore-campo ancor di più rispetto alle altre uscite: si prevede uno stadio pieno grazie alla presenza di 566 alunni di 15 scuole che hanno aderito all’iniziativa “Tutti allo Stadio”.

Caccia al 13 ma non è totocalcio

Il Frosinone si presenterà allo “Stirpe” sull’onda della più lunga serie di imbattibilità della Serie B: 12 gare consecutive (8 vittorie, 4 pareggi), periodo in cui i ciociari sono sempre andati a segno. E non a caso Alvini continua a vantare il miglior attacco del torneo con 36 reti realizzate. Solo una volta la squadra giallazzurra ha raggiunto almeno 13 partite di fila in rete tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (striscia di 15).

Monterisi dopo il gol del 2-2 a Monza

E’ un Frosinone che ha eguagliato il suo record di punti dopo 20 giornate: 42, come nel 2022/23, stagione chiusa poi al 1° posto. In quella annata, i canarini arrivarono a quota 45 dopo 21 match disputati.

Al contrario la Reggiana arriverà allo “Stirpe” con 5 sconfitte di fila sul groppone in cui ha subito in media 2.2 gol a partita. Nella sua storia in Serie B non ha mai incassato sei sconfitte consecutive.

Disciplina, aggressività e… Ghedjemis

I numeri comunque non basteranno per battere la Reggiana. Il Frosinone dovrà mettere in campo tutte le sue qualità e raddoppiare gli sforzi considerando l’assenza di Calò, oltre a quella Kone (squalificato) e Barcella che si è fermato nell’ultimo allenamento. Serviranno lucidità, disciplina e quel carattere che a Monza ha permesso di strappare un punto nonostante l’inferiorità numerica.

L’attaccante Ghedjemis

“Il gruppo ha dimostrato disciplina e identità e credo che siano state queste qualità ad emergere nel momento di difficoltà”, ha detto Alvini. Il Frosinone, come ha sempre fatto, sarà subito molto aggressivo per cercare di portare l’inerzia del gioco dalla sua parte. Cercando magari di sbloccare presto il risultato come spesso è capitato (21 gol segnati nei primi tempi). E poi Alvini punterà sullo stato di grazia di Ghedjemis a segno a Monza ed autore di 8 gol.

Centrocampo in emergenza

Fuori Calò, Kone e Barcella, Alvini ha convocato il Primavera Ndow per rinfoltire un centrocampo in piena emergenza. Prima chiamata per l’attaccante Gori dopo il grave infortunio. Alvini dovrebbe confermare per 10/11 la formazione di Monza. Al posto di Calò, dovrebbe giostrare F. Gelli con compiti e caratteristiche differenti. L’ex Albinoleffe e Koutsoupias si alterneranno nel ruolo di trequartista in una di 4-2-3-1 più marcato. Per il resto Palmisani tra i pali; A. Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia in difesa; Cichella, Koutsoupias e F. Gelli a centrocampo; Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze in attacco.

Koutsoupias (Foto © Mario Salati)

Novità sul fronte mercato: in arrivo gli esterni d’attacco Seydou Fini dal Genoa e Fiori dal Mantova. Entrambi in prestito con il diritto di riscatto per il secondo. Cessioni per Biraschi in prestito al Fatih Karagumruk in Serie A turca dove aveva militato nel 2022-2023 e per Raychev che rientra al Pisa per fine prestito.

Le scelte di Dionigi

Ventitre i giocatori convocati dalla Reggiana. Out il portiere Motta, destinato alla Lazio, oltre agli infortunati Bonetti, Bertagnoli e Sampirisi, uno degli ex. Tra i pali è previsto il debutto di Seculin (ultima gara ufficiale a gennaio 2025). Per la difesa in dubbio Rozzio che potrebbe partire dalla panchina. In caso di recupero, dovrebbe essere affiancato da Papetti e da uno tra Quaranta e Libutti. In caso contrario terzetto con Libutti, Papetti e Quaranta.

Novakovich, uno degli ex (Foto © Mario Salati

A centrocampo la coppia centrale dovrebbe essere formata da Reinhart e Charlys, con Rover e Bozzolan sugli esterni. In attacco spazio al tridente atipico Girma-Portanova-Gondo. Le altre opzioni offensive sono Novakovich (altro ex) e Lambourde.

“Bisogna interrompere la striscia negativa, ma la Reggiana non può andare a Frosinone contro una formazione prima con merito pensando di non prenderle – ha detto il tecnico Dionigi – La squadra laziale aggredisce a uomo quando non ha palla e riparte forte. Ha pochi punti deboli, lo dice il suo percorso. Ciò non significa snaturarsi o fare una partita diversa: la Reggiana ha sempre giocato per la vittoria con qualche blackout. Sappiamo la difficoltà di questa sfida, ma si va per fare risultato”.