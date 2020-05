Il Frosinone getta il cuore oltre la storia. Cinque anni fa la promozione in serie A

Il 16 maggio del 2015 i canarini conquistano per la prima volta il palcoscenico più prestigioso. La vittoria contro il Crotone sancisce il capolavoro della squadra allenata da Roberto Stellone che nel giro di due stagioni vola dalla serie C al massimo campionato.

Tra leggenda e realtà si racconta che il presidente Maurizio Stirpe e il suo stato maggiore non festeggiarono subito dopo la vittoria e la partita più importanti della storia del Frosinone. Al triplice fischio dell’arbitro Maresca di Napoli e con una città impazzita di gioia i dirigenti giallazzurri si rinchiusero in uno degli angusti stanzini della pancia del vecchio Stadio Comunale. Si guardarono negli occhi lucidi di commozione: “Signori – disse più o meno Stirpe – Siamo in serie A e dobbiamo rimboccarci le maniche per programmare la prossima stagione perché ad oggi non sappiamo neppure dove giocare. Non c’è tempo da perdere“. Questione di mentalità. L’arma vincente.

Cinque anni fa il Frosinone batteva 3-1 il Crotone e atterrava per la prima volta in serie A, gettando il cuore oltre i ritardi di una terra ricca di problemi e contraddizioni. Senza uno stadio adeguato e strutture. Una terra che però grazie al calcio poteva godersi le luci della ribalta e sentire finalmente l’inebriante profumo del riscatto. Un traguardo incredibile se si pensa che l’anno prima i giallazzurri erano in serie C1. Una cavalcata fantastica con due promozioni di fila, successi, gol e spettacolo. Un doppio salto per certi versi inatteso ma che chiudeva il cerchio di un progetto partito nel 2003 con l’avvento alla presidenza di Maurizio Stirpe che a suon di promozioni ha lanciato il Frosinone nel salotto buono del calcio tricolore.

Un campionato da veri “leoni”

Il Frosinone arriva all’appuntamento con la storia dopo una stagione vissuta sulla cresta dell’onda. I canarini sono secondi a +4 dal Bologna e dal Vicenza e sono reduci da 4 vittorie nelle ultime 6 partite. Contro il Crotone, penultimo turno, basta quindi un successo per festeggiare con una giornata d’anticipo. Il clima a Frosinone è elettrico già da diversi giorni. La città è vestita di giallazzurro, campanile compreso. L’attesa è alle stelle come l’entusiasmo di una tifoseria che mai e poi mai si sarebbe immaginata di essere così vicina a quella serie A fino a quel momento ammirata solo in tv. Lo stadio è strapieno, non entra neppure uno spillo. Sono oltre 10 mila gli spettatori. Ma chi non ha trovato il prezioso biglietto è incollato davanti alla tv. La coreografia della Curva Nord fa venire la “pelle da caglina” come si dice in ciociaro.

Il Frosinone gioca con il piglio della grande squadra. Quel piglio mostrato per l’intero campionato. Gli avversari fanno quello che possono ma poi devono arrendersi alle prodezze di Daniel Ciofani e di Dionisi, autore di una doppietta. Zappino, portierone di mille battaglie e idolo dei tifosi, mette la ciliegina quando para un rigore a Suciu proprio sotto la Nord. Risultato mai in discussione e dopo 4′ di recupero esplode la festa più bella. Non è un sogno, Frosinone è in serie A dalla porta principale. Secondo posto con 71 punti alle spalle del Carpi e record di punti in casa (48). Strade e piazze invase dall’entusiasmo di un popolo che riscopre l’orgoglio. Alla faccia dell’ironia da barzelletta che spesso accompagna la Ciociaria.

Dionisi e i brividi di un sabato

“Le emozioni prima della partita e nei giorni precedenti erano tantissime – ricorda il bomber in un video pubblicato in queste ore sui canali social del Frosinone – L’entusiasmo e la gioia si avvertivano forti, la città era pronta ad esplodere. Da parte nostra eravamo consapevoli di giocarci qualcosa d’ìimportante per noi e per la città. Venivamo da diversi risultati positivi, ci sentivamo invincibili. Ma allo stesso modo sapevamo che non potevamo sbagliare. L’occasione era così grande, non doveva sfuggirci“.

Il bomber giallazzurro ricorda ogni momento di quel sabato di 5 anni fa. “Il giorno della partita è stato pieno di episodi e flash – afferma Dionisi, capocannoniere giallazzurro in quella stagione con 14 reti – Gli sguardi tra noi giocatori, la rete di Daniel, il mio primo gol, il rigore parato da Zappino e tante altre emozioni. Per me è stata una giornata speciale, indimenticabile. La porterò per sempre nel mio cuore“.

Una promozione forse inaspettata ma ancora più bella. “Il fischio finale dell’arbitro sancì un percorso incredibile – chiosa l’attaccante – Eravamo partiti per conquistare la salvezza e ci siamo ritrovati lassù in paradiso. Abbiamo sudato, lottato e sofferto E alla fine è arrivato un grande obiettivo. Questa giornata ce la ricorderemo per sempre e la porteremo per sempre nei nostri cuori“.

Ricordi ed emozioni via social

La prima promozione in serie A dei giallazzurri è stata celebrata da tantissimi tifosi. Foto, video e post per ricordare quel 16 maggio del 2015, un giorno che a Frosinone nessuno dimenticherà mai. E con l’emergenza-coronavirus ancora viva e il campionato in naftalina, può diventare un momento di speranza.

Sui canali social del club l’evento è stato fissato con foto e video. Significativa l’intervista realizzata a Dionisi, tra i principali protagonisti di quella stagione con 14 gol. Sul profilo instagram inoltre una stories per raccontare quel fantastico giorno attraverso le immagini più belle pubblicate dai tifosi.

Non sono mancati i post dei protagonisti del trionfo come Daniel Ciofani o il direttore sportivo Marco Giannitti.

Nel nome di Benito Stirpe

La serie A a Frosinone era oggettivamente qualcosa d’inimmaginabile. Un sogno insomma per i tifosi più incalliti. Ma per il cavalier Benito Stirpe, il papà di Maurizio e già patron giallazzurro negli anni ’60, invece, è sempre stato un obiettivo che si doveva inseguire con la tenacia tipica dei ciociari.

L’imprenditore di Torrice nel dopoguerra aveva contribuito a ricostruire l’Italia con la sua impresa e quindi era abituato a superare le prove più ardue. E così ripeteva sempre: “Il Frosinone deve andare in serie A“. Peccato che non ha fatto in tempo a vedere la scalata dei giallazzurri. Ma da lassù avrà gioito e lo stadio che porta il suo nome rende indissolubile il legame con il Frosinone.

Gli eroi della promozione

Non è un caso che siano stati Daniel Ciofani e Dionisi a firmare la vittoria-promozione col Crotone. Con 26 gol in solido i due bomber hanno trascinato una squadra costruita sull’ossatura del campionato precedente e con alcuni innesti mirati come lo stesso Dionisi. Un gruppo forte e coeso. Ben amalgamato dal tecnico Roberto Stellone (6 promozioni in carriera tra panchina e campo) e costruito sapientemente dal dg Ernesto Salvini e dal diesse Marco Giannitti.

Zappino tra i pali è una garanzia come in difesa lo sono i vari Blanchard, Matteo Ciofani (fratello di Daniel per quei pochi che non lo sapessero), Russo e Crivello. A centrocampo un mix di qualità, forza e fantasia assicurato da Gori, Gucher, Frara, Soddimo, Paganini e Sammarco. E poi l’attacco al fulmicotone: oltre al duo delle meraviglie Daniel Ciofani-Dionisi, rincalzi di lusso come Carlini, Lupoli e Santana.

A distanza di cinque anni sono 3 i reduci di quell’impresa. Stiamo parlando di Gori, Paganini e Dionisi che ancora vestono la maglia giallazzurra e sognano la terza promozione in serie A. E’ rimasto anche Frara ma è passato dietro la scrivania come braccio destro di Ernesto Salvini.

Cinque anni fa il Frosinone si svegliava in serie A. Il cuore oltre la storia.