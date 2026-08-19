Il Frosinone lancia lo sprint decisivo per Cheddira

[PIAZZA AFFARI] Mercato sempre in fermento nel club giallazzurro al lavoro per completare la rosa. In chiusura la trattativa per il ritorno dell'attaccante del Napoli che dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Assalto anche al centravanti slovacco Bobcek del Lechia Danzica. Vicino il terzino Joly del Kaiserlautern. Ufficiale Fayed: contratto di 4 anni

Alessandro Salines Lo sport come passione

L’esordio con la Juve è sempre più vicino,lo “Stirpe” si avvia verso uno scontato sold-out, giovedì la presentazione della squadra preceduta dalla conferenza del presidente Maurizio Stirpe, venerdì la parola passerà ad Alvini. Ma alla fine è sempre il mercato ad essere al centro di tutto.Il Frosinone non si ferma e continua a lavorare incessantemente per completare l’organico. La sessione estiva chiuderà il 1 settembre però il club giallazzurro vuole stringere i tempi per consegnare quanto prima l’intera rosa ad Alvini. Tutti gli affari in ballo.

Portieri e difesa

Paul Joly

Salvo sorprese, saranno Palmisani, Desplanches e Pisseri a comporre il pacchetto dei portieri. La difesa invece resta un cantiere aperto. Il centrale egiziano Fayed, prelevato dal Fenerbahce, è stato ufficializzato oggi (contratto di 4 anni) dopo le visite mediche svolte venerdì scorso. Il Frosinone nelle ultime ore ha accelerato per il terzino destro francese Joly del Kaiserlautern: offerti 3 milioni, si potrebbe chiudere a breve.

Dovrebbe arrivare un altro centrale a quanto trapela. L’interesse è per Oosterwolde del Fenerbahce, olandese con origini indonesiane. Classe 2001, 190 centimetri, ha già giocato in Italia col Parma. Ci sarebbero altre opzioni. A questo punto il reparto dovrà essere sfoltito. Potrebbero partire il centrale J. Gelli, gli esterni Corrado e J. Oyono (richiesto dall’Avellino).

Centrocampo solo da sfoltire

Romano Schmid

La dirigenza ha lavorato parecchio per rinforzare la linea mediana, effettuando investimenti importanti. Su tutti l’austriaco Schmid, l’acquisto finora più costoso della storia del club (10 milioni più 2 di bonus). Sono arrivati poi l’altro nazionale austriaco Grillitsch, Masini, El Azzouzi e Hasa. Riscattati Calò e Kone.

Per adesso non sono previsti altri innesti. Ma chissà. Dovrà essere ceduto qualche elemento come F. Gelli, Kone, Grosso e Barcella. Va monitorato fino alla fine Calò che ha tanto mercato con la Sampdoria in pressing da alcuni giorni.

Attacco sguarnito

Cheddira in azione (Foto: Claudio Giovannini © Ansa)

Con un solo centravanti (Raimondo) in squadra a parte i giovaniColley e Cichero (dati partenti), il Frosinone sta accelerando per ingaggiare un’altra punta centrale da mettere a disposizione di Alvini già domenica. E così la società ha sprintato per Cheddira del Napoli, già in Ciociaria nel 2023-2024 con 7 reti in 35 gare e seguito a lungo dal Frosinone. La trattativa, secondo Sky Sport, sarebbe in chiusura grazie alla scelta di acquistarlo a titolo definitivo. La formula avrebbe bruciato la concorrenza di Monza, Lecce, Padova e Verona a cui il Frosinone ha ceduto il giovane Luchetti.

Oltre a Cheddira dovrebbe arrivare un altro elemento. Proprio in giornata l’area tecnica dei ciociari ha avuto dei contatti con il Lechia Danzica per lo slovacco Bobcek del 2001, capocannoniere della Serie A polacca con 20 reti anche se a fine stagione è retrocesso. Secondo il giornale online sportowefakty.wp.pl, proprio la discesa in B ha indotto Bobcek a chiedere la cessione. Il Lechia chiede 12 milioni. Sull’attaccante c’è pure l’interesse del Trabzonspor.

L’esterno d’attacco Ghedjemis

Ma la costruzione dell’attacco girerà attorno alla permanenza o meno di Ghedjemis. Per l’esterno franco-algerino sono giorni decisivi: le sirene del Monaco sono forti, anche il Besiktas lo corteggia a suon di milioni. Se dovesse partire il sostituto potrebbe essere il polacco Rozga, classe 2001, dello Sturm Graz, da tempo nel mirino del Frosinone.