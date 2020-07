Il Frosinone muove la classifica ma per lo sprint finale bisogna crescere

FOTO © MASSIMO MUCCIANTE

Il pari a Pescara consente ai giallazzurri di salire al quinto posto ed accorciare sul quarto ed il terzo. Ma i playoff non sono ancora in cassaforte e nelle ultime tre partite servirà una squadra diversa per raggiungere l'obiettivo

Alessandro Salines

Venerdì all’ora di cena sembrava un brutto punto. Inutile. Un altro passo falso del Frosinone in questo post-lockdown. In nottata, invece, è diventato un buon pari da tenersi stretto e dal quale si può ripartire in vista del trittico finale di gare che determinerà il destino dei canarini.

I risultati a sorpresa della 35^ giornata hanno impreziosito l’1-1 dei giallazzurri. La squadra di Alessandro Nesta infatti ci guadagna. Scala una posizione (dal sesto al quinto posto), sorpassa il Cittadella, accorcia sulla quarta (Pordenone) e terza (Spezia) e tiene a distanza le inseguitrici. “Abbiamo mosso la classifica ed è importante. Dobbiamo recuperare tanti giocatori. Diciamo che la partita tra una settimana ci farà bene“, ha detto il tecnico frusinate.

Il quadro della classifica

Dopo il Benevento, il Crotone s’avvia alla promozione diretta in serie A. I calabresi sono a +6 dallo Spezia e venerdì a Livorno potrebbero festeggiare se conquisteranno un risultato migliore dei liguri.

Ma anche con una vittoria al “Picchi” sarebbero praticamente promossi indipendentemente dallo Spezia. Con 2 turni da disputare i calabresi potrebbero essere solo raggiunti dagli aquilotti. Gli scontri diretti sono pari ma la differenza reti premia il Crotone (+20) rispetto al +13 dello Spezia. Improbabile che si possa ribaltare tutto. La continuità è il segreto di Stroppa e soci, in serie positiva da 11 turni. Il pari con la Salernitana è stato importante considerando le sconfitte di Spezia, Pordenone e Cittadella.

In zona playoff i giochi sono ancora aperti e negli ultimi 270′ potrebbe accadere tutto ed il contrario di tutto. In frenata Spezia, Pordenone e Cittadella. Il Frosinone fa un passo in avanti. Idem la Salernitana. Irrompe all’ottavo posto il Pisa, 14 punti in 7 partite.

Posizioni da definire con 6 formazioni in altrettanti punti. La corsa alla terza e quarta piazza (regalano la semifinale) si preannuncia molto tirata con qualche scontro diretto che potrebbe fare da ago della bilancia. Fuori dai playoff per ora Empoli e Chievo ma possono recuperare. Torna in corsa l’Entella dopo il colpaccio proprio ad Empoli.

Il calendario, quanti scontri diretti

Il Frosinone venerdì prossimo sfiderà allo “Stirpe” il Benevento. Il lunedì dopo trasferta a Crotone. Le prime due della classe.

La capolista è già in A, i calabresi potrebbero esserlo. Per il Frosinone un vantaggio giocare contro due avversarie appagate? Sulla carta sì ma non si sa mai. Sono partite ricche d’incognite ed è difficile prevedere come le avversarie le affronteranno. Nessuno comunque vuole fare brutte figure.

All’ultimo turno i canarini se la vedranno con il Pisa. Oggi è uno scontro diretto. Venerdì 31 luglio chissà.

Nei prossimi turni non mancheranno gli scontri diretti. La Salernitana ne avrà addirittura 3 e si giocherà molto. Venerdì prossimo ad esempio Chievo-Cittadella e Salernitana-Empoli. Veronesi e toscani devono vincere per alimentare le speranze di rientrare in zona playoff. Alla penultima altre sfide decisive come Pordenone-Salernitana e Spezia-Entella. Gran finale con Salernitana-Spezia, Entella-Cittadella ed appunto Frosinone-Pisa.

I giallazzurri devono fare di più

Il Frosinone continua a non convincere. Una vittoria nelle ultime 9 partite e 6 punti nelle 7 gare post-lockdown certificano una squadra tutt’altro che in salute.

Prima dello stop i giallazzurri avevano un altro passo: 20 punti in 8 match. Bisogna crescere e recuperare quei giocatori fermi per acciacchi vari. È un Frosinone altalenante che spesso regala un tempo agli avversari come è successo a Pescara. Sta pagando probabilmente il turnover al quale Nesta è costretto a ricorrere in ogni gara.

I ciociari faticano a segnare, sono poco pericolosi e continuano subire troppe reti (10 in 7 partite) malgrado la difesa prima della sospensione aveva mostrato grande solidità (resta la seconda meno battuta della B con 33 gol incassati).

Ma i margini di miglioramento ci sono almeno stando alle parole di Dionisi. “La strada è ancora lunga, dobbiamo affrontare i playoff e lo faremo nel migliore dei modi – ha commentato il bomber ai microfoni di Dazn – Bisogna comunque fare meglio, non è possibile andare spesso in svantaggio. Si deve invertire il trend“.

E già venerdì prossimo contro il Benevento servirà un Frosinone battagliero per tutti e novanta minuti.