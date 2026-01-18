Il Frosinone non muore mai: l’analisi del match di Monza

Il Frosinone soffre, va sotto e resta in dieci, ma con carattere e resilienza strappa un punto pesantissimo a Monza: Monterisi firma il pari e i ciociari restano protagonisti nella lotta promozione.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Alvini sceglie la via della continuità: “squadra che vince non si cambia” e, per il big match di Monza, conferma l’undici titolare ed i cinque cambi visti contro il Catanzaro. La risposta del Frosinone è immediata. Pronti, via e i ciociari trovano il vantaggio lampo sull’asse Kvernadze–Ghedjemis, andando subito vicinissimi al raddoppio con un rigore prima assegnato da Rapuano e poi giustamente annullato dal Var. (Leggi qui: Frosinone, cuore e… testa di Monterisi: pari d’oro in inferiorità numerica).

Il Monza, colpito a freddo, non si disunisce. Con il passare dei minuti cresce, alza il baricentro e prende campo, trovando il pareggio a metà della prima frazione con il nuovo acquisto Hernani. Una rete che riequilibra il match e cambia l’inerzia della gara.

Secondo tempo folle e punto d’oro

Nella ripresa succede di tutto. Prima il vantaggio brianzolo, frutto di un errore grossolano della difesa giallazzurra. Poi l’episodio che sembra chiudere la partita: l’ingenua espulsione di Konè, a soli dieci minuti dal suo ingresso in campo.

Quando tutto sembra perduto, però, il Frosinone dimostra ancora una volta di che pasta è fatto. Monterisi firma il pareggio, il secondo gol consecutivo, regalando ai ciociari un punto pesantissimo nella corsa alla Serie A. Stessi marcatori della vittoria contro il Catanzaro, risultato diverso ma forse ancora più prezioso per il peso specifico dell’avversario.

Un punto che nasce da una qualità ormai certificata: il carattere. Un gruppo che sa soffrire, restare in partita e non darsi quasi mai per vinto. Non a caso, nelle quattro gare stagionali giocate in inferiorità numerica (Avellino, Cesena, Carrarese e Monza), sono arrivati 10 punti su 12 disponibili.

I numeri premiano il Monza, non il risultato

Dal punto di vista statistico, la partita racconta un’altra storia. Il Monza domina quasi tutti i dati: tiri (18-9 complessivi), possesso palla (57% contro 43%) e passaggi riusciti (325 contro 222).

Eppure il Frosinone non va mai al tappeto. Ha già imparato a soffrire senza scomporsi, capitalizzando al massimo le poche occasioni create. Ancora una volta, calci d’angolo e contropiedi diventano armi decisive. Qualità tipiche di squadre esperte, non della rosa più giovane della Serie B.

Dopo la prova convincente con il Catanzaro, la retroguardia ciociara registra qualche passo indietro. Due gol subiti dopo oltre due mesi sono un campanello d’allarme, pur considerando il valore dell’avversario.

Da attenzionare i 13 tiri concessi dall’interno dell’area e due reti evitabili, entrambe nate da disattenzioni. L’unico a salvarsi è Monterisi, decisivo non solo per il gol ma anche per alcune chiusure fondamentali. In difficoltà, invece, Oyono e Bracaglia, spesso superati sugli esterni.

Mediana in affanno e il caso Konè

Il centrocampo Hernani–Pessina vince nettamente il duello con la mediana ciociara. Calò è l’unico a salvarsi, conquistando il corner e servendo il decimo assist stagionale per il pareggio.

Sottotono Cichella e Koutsoupias. Da segnalare infine l’ennesima ingenuità di Konè, espulso per la seconda volta in stagione dopo appena dieci minuti. Un ingresso nervoso e dannoso che, alla luce delle voci di mercato, potrebbe pesare sulle scelte future della società.

Attacco: Ghedjemis decisivo, Kvernadze a intermittenza

Ottavo gol stagionale per Ghedjemis, ancora una volta decisivo nonostante uno zero insolito alla voce dribbling riusciti. Resta comunque il più pericoloso del reparto.

Luci e ombre per Kvernadze: assist geniale in avvio, poi progressivo spegnimento. Raimondo, invece, resta poco servito.

Il Venezia accorcia le distanze e si porta a un solo punto dai ciociari, in vista dello scontro diretto del 7 febbraio. Restano fondamentali le prossime due gare: Reggiana allo Stirpe ed Entella in trasferta.

Un altro mattoncino è stato messo. Il sogno Serie A continua, ma la strada è ancora lunga.