Il Frosinone non persevera e gli errori del passato diventano un tesoro

[IL PUNTO] La squadra di Alvini tra le 4 capoliste insieme a Palermo, Modena e Cesena e l'unica del campionato a non aver subito reti. La lezione del campionato scorso sembra essere servita ed è tutta un'altra storia. L'analisi della terza giornata tra sorprese, conferme e delusioni

Alessandro Salines Lo sport come passione

Se le ambizioni di Palermo, Modena e Cesena erano certificate da un mercato ricco e da propositi importanti mai nascosti, la rivelazione del campionato è il Frosinone. E non solo per i 7 punti in 3 gare senza subire reti (unica squadra tra Serie A e B) ma soprattutto per la personalità e la resilienza mostrate finora.

Partito a fari spenti dopo una stagione con l’acqua alla gola, il Frosinone ha saputo fare tesoro degli errori del torneo scorso e si è presentato ai nastri di partenza con uno spirito totalmente differente. Riconoscere gli sbagli è un segnale d’intelligenza e di visione imprenditoriale-sportiva.

Correzioni vincenti

Giovani e sostenibilità economico-finanziarie sono sempre le principali linee guida ma le correzioni finora si sono rivelate azzeccate. A partire da una rosa a cui è stata data continuità con meno prestiti e più giocatori di proprietà. Poi innesti mirati ed un allenatore come Max Alvini affamato di riscatto, con idee e cultura del lavoro.

Giacomo Calò, fulcro del centrocampo

La ciliegina sulla torta è stata l’esplosione di Bracaglia e Palmisani, giocatori ciociari e cresciuti nel vivaio che hanno regalato un plusvalore d’identità così com’è ha chiesto il presidente Maurizio Stirpe nelle ultime interviste. E così sono arrivati risultati, punti e prestazioni sopra le righe.

Certo il campionato è appena iniziato ed ogni valutazione è sicuramente parziale. Quindi guai a cullarsi sugli allori, bisognerà continuare a correre in una Serie B famosa per incertezza ed imprevedibilità. Peccato per la catena d’infortuni: finora Alvini è stato bravo ad affrontare l’emergenza ma alla lunga qualche problema potrebbe nascere.

Poker di capoliste

Dopo la sosta, una giornata scoppiettante con sorprese e conferme. Quattro le squadre in testa. Il Palermo ha regolato il Sudtirol in trasferta grazie alla doppietta di Pohjanpalo, Inzaghi legittima le ambizioni di promozione dopo il mezzo passo falso interno col Frosinone. Gli altoatesini incassano la prima sconfitta (“Meritavamo il pari, abbiamo tirato 16 volte”, ha detto il tecnico Castori) e venerdì prossimo saranno a Frosinone nell’anticipo della quarta giornata. Una gara delicata.

Gyasi del Palermo

Sabato le vittorie del Cesena a Genova contro la Sampdoria, del Modena col Bari e come detto del Frosinone a Padova. I romagnoli hanno messo a nudo i limiti della Samp e si sono confermati un complesso in grado di lottare per i playoff conquistati nel campionato scorso. Il Modena ha battuto nettamente (3-0) il Bari grazie ai suoi attaccanti Gliozzi e Pedro Mendes. Sottil rafforza la candidatura per un posto nei piani alti. Cesena e Modena avanti tutta grazie al miglior attacco: 6 reti.

La riscossa delle matricole

Prime vittorie per Avellino ed Entella dopo una partenza lenta. Gli irpini hanno regolato e raggiunto a 4 il Monza, una delle favorite per la promozione. Decisive l’autorete di Azzi ma soprattutto il gol-capolavoro in rovesciata di Russo.

Lescano dell’Avellino (Foto © Mario Salati)

Buona risposta della squadra di Biancolino dopo il ko di Frosinone ed il pari a Modena. L’Entella, una delle 9 imbattute, ha superato di misura il Mantova con Tiritiello in apertua. Salto in alto dei liguri fino al settimo posto a quota 5.

Primo punto per il Pescara. Ma al di là del risultato conta soprattutto la reazione d’orgoglio degli abruzzesi contro la quotata Venezia. Sotto di 2 reti (Adorante e Fila), hanno rimontato grazie alle prodezze di Olzer e Di Nardo. Vivarini può ripartire dal grande carattere mostrato dai suoi ragazzi.

Avanti adagio

A destra il bomber Iemmello del Catanzaro

Si rialza l’Empoli dopo la sconfitta con la Reggiana. Il capocannoniere-rivelazione Popov, al quarto gol in 3 partite, regala un punto prezioso in rimonta con lo Spezia. “Buona reazione, potevamo vincere”, ha commentato il tecnico Pagliuca. Toscani con 4 punti. Juve Stabia e Catanzaro non hanno ancora vinto e neppure perso. Terzo pareggio di fila per entrambe contro la Reggiana e la Carrarese, avversarie molto temibili in questo momento.

Ci si aspettava di più da due formazioni protagoniste la scorsa stagione ma l’imbattibilità è un fattore che va sottolineato. Per la Juve Stabia solo 1 gol segnato: il post-Adorante non si sta rivelando semplice. E a proposito di bomber il Catanzaro deve aggrapparsi ancora a Iemmello per cambiare passo.

A destra Marras della Reggiana

Resta imbattuta la Carrarese al secondo pareggio consecutivo. Cinque punti resta un bottino positivo per Calabro che guida una formazione sempre più quadrata. La Reggiana dà continuità al successo contro l’Empoli prima della sosta. Un pari pesante su un campo difficile come quello di Castellammare di Stabia.

Le delusioni

Fabio Caserta, allenatore del Bari

Crisi nera per la Sampdoria, unica squadra ancora a zero punti ed in confusione totale sotto tutti i punti di vista. Come d’altronde nel campionato passato: quasi ci fosse un filo a legare i 2 tornei. La sconfitta interna con il Cesena è pesante: per il tecnico Donati fiducia a tempo e sfida col Monza decisiva. Blucerchiati contestati a fine partita.

Non se la passa meglio il Bari battuto dal Modena e relegato in fondo alla classifica con un solo punto. Già 6 reti subite dall’ex giallazzurro Cerofolini la dicono lunga sulla falsa partenza degli pugliesi che alla vigilia parlavano di alta classifica e promozione.

Male anche il Monza, ko ad Avellino. Il successo all’esordio aveva illuso l’ex canarino Bianco che in 2 gare ha racimolato 1 punticino. Idem lo Spezia, altra favorita alla promozione ma per adesso in forte difficoltà. Per D’Angelo secondo pareggio di fila ad Empoli ed ancora a secco di vittorie nonostante il primo gol stagionale della squadra segnato da Salvatore Esposito abbia illuso i liguri.

Paolo Bianco, trainer del Monza

Seconda sconfitta per il Mantova che cade a Chiavari con l’Entella. Un passo indietro per Possanzini dopo il successo col Pescara. Il Padova, nonostante le parole del tecnico Andreoletti (“Orgoglioso dei miei ragazzi”) incamera un’altra sconfitta in casa col Frosinone. Un punto in 3 partite segnala un ritardo che va presto colmato in chiave-salvezza.