Il Frosinone rallenta ma il pari basta per rimettere la testa davanti

[LA PARTITA] La squadra di Alvini torna da sola in vetta anche se non va oltre l'1-1 ad Empoli. Niente sesta vittoria di fila e quinta in trasferta. Ciociari comunque in serie utile da 10 turni. Tutto nel primo tempo con le reti di Raimondo e Nasti. Nel finale Barcella sbaglia il match-ball

Alessandro Salines Lo sport come passione

TABELLINO

EMPOLI-FROSINONE 1-1

PRIMO TEMPO 1-1

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Obaretin, Guarino, Tosto (33′ s.t. Curto); Ceesay, Ghion (21′ s.t. Ignacchitti), Yepes (1′ s.t. Degli Innocenti), Moruzzi; Shpendi, Ilie (30′ s.t. Haas); Nasti (21′ s.t. Konate)

A disposizione: Perisan, Gasparini, Belardinelli, Ebuehi, Popov, Carboni, Bianchi

Allenatore: Dionisi

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Bracaglia, Monterisi, Cittadini, Marchizza (30′ s.t. Corrado); Calò, Koutsoupias (44′ s.t. Barcella), Gelli (30′ s.t. Grosso); Ghedjemis, Raimondo (38′ s.t. Zilli), Kvernadze (44′ s.t. Masciangelo).

A disposizione: Sherri, Pisseri, Biraschi, Cichella, Vergani, Kone

Allenatore: Alvini

Arbitro: sig. Ivano Pezzuto di Lecce; assistenti: sigg. Marco Trinchieri di Milano e Gilberto Laghezza di Mestre; IV Uomo: sig. Gerardo Simone Caruso; Var: sig. Manuel Volpi di Arezzo; Avar: sig. Francesco Fourneau di Roma 1.

Marcatori: al 16′ p.t. Raimondo (F), 24′ p.t. Nasti (E)

Note: spettatori paganti 2531 per un incasso di 19.181,00, abbonati 4526, quota 29.999,27; angoli: 3-1; ammoniti: Yepes (E), Kvernadze (F), Cittadini (F), Calò (F); recuperi 1′ p.t. e 4′ s.t.

Il Frosinone chiude il 2025 in testa da solo ed è già un dato importante se si pensa che soltanto qualche mese fa ha rischiato la retrocessione. Il pari ad Empoli basta per rimettere la testa davanti dopo il momentaneo aggancio del Monza ora sceso a – 1. Accorcia il Venezia (1-0 all’Entella) salito a – 3. I giallazzurri rallentano: niente sesta vittoria di fila e quinta in trasferta. Ci può stare se non altro per la legge dei grandi numeri. Tuttavia il Frosinone allunga la serie utile: sono 10 i turni d’imbattibilità.

Ad Empoli la formazione ciociara non ha deluso trovando un’avversaria che ha ribattuto colpo su colpo. Dopo il gol di Raimondo ed il pari di Nasti, il Frosinone ha provato a vincere ma non ha avuto la lucidità necessaria. Nel finale Barcella ha fallito l’occasione più ghiotta non riuscendo ad angolare la conclusione da due passi. Dopo la sosta, il Frosinone terminerà l’andata in casa sabato 10 gennaio contro il lanciato Catanzaro (quinta vittoria di fila) e si giocherà il titolo d’inverno.

ANALISI E MOMENTI CHIAVE

Tegola-Calvani nell’immediata-vigilia

Nell’Empoli, oltre agli infortunati Lovato, Pellegri eSaporiti, si sono fermati anche Elia (in diffida) e Indragoli, entrambi per un problema muscolare. Formazione fatta con il 3-4-2-1. In porta Fulignati, da destra a sinistra Obaretin, Guarino e Tosto. I cursori sono Moruzzi a sinistra e Ceesay a destra, in mezzo al campo Ghion e Yepes. Quindi alle spalle della punta Nasti ci sono Shpendi e Ilie.

Le squadre schierate in campo

Tegola sul Frosinone nell’immediata vigilia. Nello schieramento-tipo infatti esce il difensore Calvani, fermato da un rialzo febbrile. Davanti a Palmisani la coppia centrale è così formata da Monterisi e Cittadini, larghi Bracaglia e la new entry Marchizza. In mezzo al campo si dividono in maniera dinamica gli spazi Calò, Koutsoupias eF. Gelli che gioca per la seconda volta in stagione dal 1’ al posto di Cichella.

In attacco Raimondo è il terminale centrale, Ghedjemis largo a destra e Kvernadze omologo a sinistra. Alvini deve rinunciare anche ai gemelli Oyono, convocati dal Gabon per la Coppa d’Africa, a J. Gelli, Raychev e Gori oltre ai vari Selvini, Hegelund e Ndow.

Raimondo-gol, gara in discesa?

La rete di Raimondo

Ancora un volta il Frosinone azzanna la partita dalle prime battute. E dopo soli 16′ sbloccata il risultato: 20° gol segnato nel primo tempo. Bellissima l’azione nata sulla sinistra con un colpo di tacco di Kvernadze che smarca Marchizza, cross delizioso per Raimondo: inserimento e colpo di testa da bomber di razza, quinta rete per il centravanti.

Il Frosinone conduce il gioco con personalità, qualità ed aggressività. Sulle fasce intraprendenti e pericolosi Ghedjemis e Kvernadze. A sinistra poi Marchizza s’accentra diventando una sorta di mezzala lasciando spazio a Gelli. Un movimento corale che mette in difficoltà gli avversari senza punti di riferimento.

La gioia del centravanti giallazzurro

In apertura Calò e Ghedjemis impensieriscono Fulignati con due conclusioni di poco a lato. L’Empoli? I toscani cercano di compattarsi dietro la linea della palla provando a sfruttare le ripartenze con il trio d’attacco Shpendi, Ilie e Nasti. D’altronde il Frosinone gioca a viso aperto sempre ed ovunque ed inevitabilmente lascia spazi agli avversari.

Pari di Nasti sempre di testa

Il primo pericolo dell’Empoli arriva dalle retrovie con Obaretin che approfitta di una difesa ciociara troppo morbida, irrompe in area e prova a piazzare la sfera: Palmisani non si fa sorprendere. Detto del gol di Raimondo, l’Empoli reagisce prima con Obaretin (parata di Palmisani) e poi al 24′ con Nasti che di testa pareggia su corner di Ilie. Palmisani beffato anche dalla mezza deviazione di Raimondo. Primo gol subito dal Frosinone su colpo di testa.

L’esultanza dell’Empoli

Tornato l’equilibrio, la partita continua sugli stessi binari. Il Frosinone prova sempre a tenere il pallino del gioco anche se gli sbocchi sono pochi. La squadra di Dionisi si chiude ed agisce in contropiede trovando parecchio campo grazie ad una difesa che accetta l’uno contro uno talvolta rischioso.

Due squilli nel finale. Al 37′ Marchizza trova i tempi giusti dell’inserimento sul cross di Ghedjemis ma il suo colpo di testa è poco pulito dopo il tentativo di sponda di Raimondo. Clamorosa l’occasione capitata a Shpendi al 38′: l’attaccante albanese, lanciato da Ceesay, si presenta davanti a Palmisani: il suo tocco sotto scavalca il portiere ma non inquadra la porta. La frazione si chiude al 43′ con la parata di Palmisani sul tiro di Moruzzi dalla distanza.

Palmisani e Fulignati salvano il risultato

I tifosi del Frosinone ad Empoli

La ripresa inizia con il primo cambio: dentro Degli Innocenti, fuori l’ammonito Yepes. Il Frosinone non cambia atteggiamento e già al 6′ va vicino al raddoppio. Fuga sulla sinistra di Raimondo, cross basso in area per Ghedjemis che sbaglia il controllo ma riesce a servire a Kvernadze: la conclusione del georgiano viene respinta da Tosto. Partita comunque aperta ed in bilico. Continui ribaltamenti di fronte. Ceesay all’11’ trova un varco sulla destra: conclusione sull’esterno rete.

Dionisi tenta le mosse Konate e Ignacchitti. Il Frosinone quando attacca con Ghedjemis può fare sempre male. E così al 28′ l’esterno innesca in area Raimondo che si gira bene ma il suo tiro viene ribattuto. Bracaglia sulla seconda conclusione colpisce l’esterno della rete. Alvini muove le pedine e getta nella mischia Corrado e Grosso.

Monterisi e Nasti in un duello

Le due squadre ovviamente non s’accontentano. Raimondo al 34′ non è lucido davanti a Fulignati e poi prima di lasciare il posto a Zilli reclama un rigore per un intervento al limite di Curto. Nel finale le chance per vincere: prima Shpendi lanciato sulla destra vince il duello con Monterisi ma non con Palmisani; poi Barcella da due passi non batte Fulignati dopo una combinazione con Grosso.