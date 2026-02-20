Il Frosinone riprende due volte l’Empoli ma il cuore non basta per il sorpasso

[LA PARTITA] Nell'anticipo pari interno che consente l'aggancio in vetta al Venezia che però giocherà sabato al pari di Monza e Palermo. Ciociari in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Shpendi per 2 volte porta in vantaggio i toscani, Ghedjemis e Koutsoupias firmano il 2-2

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

TABELLINO

FROSINONE-EMPOLI 2-2

PRIMO TEMPO 1-1

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A, Calvani, Monterisi (11’ st Gelli J.), Corrado; Calò, Koutsoupias (37’ st Gelli F.), Cichella (25’ st Kone); Ghedjemis, Raimondo (25’ st Zilli), Kvernadze (37’ st Fiori).

A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Grosso, Oyono J., Fini, Vergani.

Allenatore: Alvini.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Ebuehi (22’ st Candela), Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti (33’ st Haas), Elia (33’ st Ceesay); Fila (22’ st Nasti), Shpendi (43’ st Saporiti).

A disposizione: Perisan, Romagnoli, Ilie, Yepes, Moruzzi, Indragoli, Popov.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: sig. Mucera di Palermo; assistenti: sigg. Dario Garzelli di Livorno e Francesco Cortese di Palermo; IV Uomo: sig. Mario Perri di Roma1; Var: sig. Davide Ghersini di Genova; Avar: sig. Matteo Gualtieri di Asti; prima della partita il calciatore giallazzurro Riccardo Marchizza ha deposto un mazzo di fiori sotto la Curva Nord per ricordare il supertifoso Germano Boccadamo scomparso in settimana.

Marcatori: 18’ pt e 9’ st Shpendi (E), 46’ pt Ghedjemis (F), 15’ st Koutsoupias (F)

Note: biglietti 4.065 (di cui ospiti 163); abbonamenti 7.135; totali spettatori: 11.200; totale incassato compreso rateo abbonamenti: euro 131.656,06; incasso solo gara: euro 34.317,00; totale Rateo solo abbonamenti: euro 97.339,06; angoli: 6-3 per il Frosinone; ammoniti: al 22’ pt Magnino (E), al 26’ pt Elia (E), 45’ pt Curto, 27’ st Obaretin (E), 34’ st Gelli J.; recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Termina 2-2 la sfida tra ‘giochisti’. E al Frosinone, alla fine di una bella battaglia durata 95’, si può dire con tutta onestà che è andata di lusso. I giallazzurri costretti costantemente a rincorrere il risultato da un Empoli brillante e ben attrezzato. Anche se, con un pizzico di lucidità maggiore, bisogna dire che i ragazzi di Alvini avrebbero potuto cavare il famoso ragno dal buco insieme all’intera posta.

Toscani avanti con Shpendi al 18’, per 3 volte vicini allo 0-2. Palmisani e la traversa tengono in gioco i ciociari che allo scadere fanno 1-1 con Ghedjemis. L’avvio di ripresa è ancora di marca toscana e l’Empoli rimette la testa avanti ancora con un gol dell’attaccante albanese al 9’. Ma il Frosinone è bravo a mordere nel momento giusto, trovando il 2-2 appena 6’ dopo con Koutsoupias. Poi botta e risposta continui ma il risultato non cambia.

ANALISI E MOMENTI CHIAVE

Le scelte dei tecnici e la lavagna tattica

Il Frosinone schierato da Alvini

Il 4-3-3 di Alvini presenta 2 novità rispetto alla partita di La Spezia. Davanti a Palmisani i centrali sono Calvani e Monterisi che prende il posto di Cittadini, a destra A. Oyono e a sinistra Corrado rileva Bracaglia febbricitante. In mezzo al campo il solito assetto variabile, con Calò e Cichella nelle posizioni di interni e Koutsoupias che funge da play. Non cambia anche l’attacco che vedeRaimondo supportato da Ghedjemis e Kvernadze. Tra i giallazzurri minimo stagionale di assenti per infortunio, a Barcella si è aggiunto Cittadini. In tribuna il centrocampista Ndow e il terzino Masciangelo.

Le squadre schierate

Dionisi si presenta con il suo 3-5-2 che vede Fulignati a difesa della porta, l’ex Atalanta Lovato al centro della difesa, Obaretin e Curto da braccetti. I quinti sono Elia a sinistra ed Ebuehi a destra, Degli Innocenti in veste di regista, Magnino e Ignacchiti interni. In attacco la coppia Shpendi-Fila. Due cambi rispetto all’1-1 casalingo con la Reggiana: Fila per Nasti ed Ebuehi per Candela. Azzurri privi per infortunio della punta Pellegri, del centrocampista Ghion e il difensore Guarino.

Frosinone, troppa ansia. Empoli avanti con Shpendi

Kvernadze in azione

Nemmeno 1’ di gioco e l’Empoli vicino al gol. L’azione si snoda da destra con Ebuehi che cede a Shpendi, l’ex cesenate entra in slalom nelle maglie ancora larghe, bravissimo Palmisani a sbarrare la strada al tiro di Ignacchiti da 3 metri. Sul ribaltamento di fronte è Raimondo che se ne va in bello stile sotto la Tribuna Centrale ma dopo aver superato Curto perde un tempo di gioco e il tiro è parato facilmente da Fulignati. Che bissa poi su Kvernadze, nell’occasione tuttocampista: recupera palla nella propria metà campo, si propone, riceve e va al tiro ben controllato a terra dal portiere ex Cremonese.

La partita non conosce pause, saltata a piedi pari la fase di studio le due squadre alzano subito il ritmo delle giocate. Al 10’ gran pallone di Kvernadze sul secondo palo, arriva di gran carriera Ghedjemis ma attaccato a lui c’è Elia che mette il piedone e alza in calcio d’angolo. L’Empoli non ha nessuna intenzione di fare le veci dello sparring partner al cospetto della vice capolista. Entrambe cercano la porta avversaria attraverso il gioco. Al 14’ Corrado da posizione centrale, poco oltre la metà campo vede il movimento di Cichella e lo serve sul movimento ma il figlio d’arte trova la strada sbarrata dalla diagonale di un avversario.

Shpendi supera Palmisani per lo 0-1 (Foto © Empoli Calcio)

Empoli sul capovolgimento di fronte vicino al vantaggio con una verticalizzazione di Elia, Palmisani gli nega il gol con un gran balzo sulla propria destra. Il gol è rimandato di 1’. Il pallone studiato (e ripetuto) parte stavolta dai piedi di Ebuehi, atterra dentro la linea difensiva del Frosinone che lascia sistematicamente un proprio giocatore contro un avversario, pesca Shpendi nell’uno contro uno con Calvani, l’attaccante azzurro resiste al difensore e batte Palmisani di giustezza sull’uscita. Empoli meritatamente avanti. Ci prova ancora la formazione di Dionisi al 25’, Elia parte praticamente da casa sua, Oyono gli corre in parallelo e poi lo chiude sulla linea di fondo, l’ex palermitano cade come colpito chissà da cosa e rimedia un giallo.

Traversa di Obaretin e pari di Ghedjemis

La formazione di Alvini deve cercare di far saltare la chiusura ermetica della difesa dei toscani, il pallone circola da un versante all’altro, al 28’ imbucata di Oyono per l’inserimento di Monterisi che non dà frutti. Poco oltre la mezz’ora bel gesto tecnico di Cichella, destro a girare e pallone che fa la barba al palo con Fulignati immobile. Ma il pericolo è sempre in agguato perché sulle ripartenze dell’Empoli i canarini non hanno trovato ancora l’antidoto giusto.

La Curva Nord

Shpendi non dà punti di riferimento e quando ciondola sulla corsa col pallone tra i piedi è un problema capire dove va. Al 32’ l’albanese si appalesa a sinistra, la difesa arretra, lui si accentra e va al tiro, pallone alto di un metro. Due minuti ancora e l’Empoli accarezza il 2-0, solo la traversa ferma il tiro di Obaretin, furbo a fiondarsi come un falco su un pallone vacante all’altezza del vertice destro dell’area piccola. Difesa del Frosinone non impeccabile.

Difesa ciociara thriller e 1’ dal 45’ ci serve un gran volo di Palmisani per evitare il raddoppio sul tiro dal limite di Fila. Nei 2’ di recupero un fallo di Curto produce una punizione per il Frosinone dalla trequarti in posizione centrale: pallone di Calò nel mucchio selvaggio, torre di Monterisi, Ghedjemis al volo infila il pareggio con la sfera leggermente deviata da Curto. Decimo sigillo per il franco-algerino.

Ancora Shpendi, nuovo pari di Koutsoupias

La gioia di Shpendi

La ripresa riparte con lo stesso canovaccio visto per larga parte del primo tempo: il Frosinone accetta in maniera scientifica l’uno contro uno con rischi annessi e connessi. C’è però meno intensità rispetto all’avvio della prima frazione di gioco. Le due squadre si studiano come non avevano fatto nel primo tempo. All’improvviso l’Empoli si allunga e passa: Oyono si impappina a 10 metri dal limite dell’area di toscani, Elia se ne va indisturbato su una corsia preferenziale, pallone sul secondo palo per Shpendi, Palmisani sfiora il miracolo ma non riesce a trattenere il tiro che si infila lentamente a fil di palo.

La rete del 2-2 di Koutsoupias

Il Frosinone reagisce, Oyono serve Ghedjemis che dal fondo vede Raimondo, tiro deviato in angolo. Dal giro dalla bandierina respinge la difesa, Ghedjemis cicca il primo tentativo, il secondo gli esce troppo bello ma la deviazione di Fulignati è strepitosa. Il pallone resta in gioco, da destra viene fiondato ancora in ‘the box’ e così davanti al portiere empolese succede di tutto nel giro di 3-4 secondi: tiri, tocchi, rimpalli, deviazioni, fino alla staffilata sotto la traversa di Koutsoupias che fa 2-2.

I canarini ci prova ma non sfondano

Il nuovo vantaggio dell’Empoli è durato 6’. Doppio cambio dell’Empoli al 22’: Nasti per Fila e Candela per Ebuehi. Alvini risponde al 25’ con Kone per Cichella e Zilli per Raimondo che un attimo prima aveva alzato un pallone ghiotto ricevuto da Ghedjemis. Che al 28’ chiude fuori misura una triangolazione tutta di prima intenzione partita dal piede di Kone. Nel giro di 1’ pericoloso l’Empoli e due volte il Frosinone, la seconda con la deviazione in tuffo di Fulignati sul tiro dalla distanza di Calò. Dionisi lancia l’ex Haas e Ceesay per Ignacchiti ed Elia.

Calò pericoloso nel finale di secondo tempo

Un minuto dopo serve il posizionamento di Kone per sventare un problema serio in area giallazzurra. Ultimo slot per Alvini: Fiori e Gelli F. per Kvernadze e Koutsoupias. Ultimi minuti di agonismo allo stato puro ma anche inevitabile confusione. Ci prova con maggiore insistenza il Frosinone che al 44’, al termine di un lungo palleggio, manda al tiro Gelli F. ma Fulignati manda in angolo. Gli ultimi attacchi dei giallazzurri perdono di lucidità nella gestione dell’ultimo passaggio ma soprattutto di profondità. Il triplice fischio finale fissa un 2-2 giusto. Il Frosinone raggiunge il Venezia in vetta a quota 53 ma sia i lagunari che il Monza (51 punti) dovranno giocare.