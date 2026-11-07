Frosinone sbatte sulla… traversa: Cagliari vince e celebra Gigi Riva

[LA PARTITA] La squadra di Alvini si ferma dopo 4 risultati utili di fila al termine di una gara giocata col solito piglio ma senza la dovuta precisione in zona gol. Decide Adopo che regala la vittoria ai sardi reduci da 4 ko consecutivi. Legno di Cichella, Caprile salva la porta in più di un'occasione. Intervento dubbio in area di Deiola su Birligea

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

TABELLINO

CAGLIARI-FROSINONE 1-0

PRIMO TEMPO 1-0

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodriguez, Grandu (33’ st Ciervo); Adopo, Deiola, Romano (33’ st Liteta); Trepy (28’ pt Sugamele), Maldini (19’ st Fazzini); Mendy (19’ st Kevin Carlos).

A disposizione: Sherri, Radunovic, Gagliardini, Sugawara, Akarakiri, Sulev, Prettenhoffer, Massolin.

Allenatore: Pisacane.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono (26’ st Bobcek), Monterisi, Calvani, Bracaglia (1’ st Tchato); Schmid (20’ st Hasa), Calò, Cichella (36’ st Fini); Ghedjemis, Birligea, Kvernadze (20’ st Zerbin).

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Akpoguma, El Azzouzi, Masini, Fayed.

Allenatore: Alvini.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta; assistenti: sigg. Davide Moro di Schio e Marco Colaianni di Bari; IV Uomo: sig. Mario Perri di Roma 1: Var: sig. Valerio Marini di Roma 1; Avar: sig. Alessandro Prontera di Bologna.

Marcatore: 39’ pt Adopo (C).

Note: spettatori: 15.874 per un incasso di euro 346.688; angoli: 11-4 per il Frosinone; ammoniti: 13’ pt Bracaglia (F), 15’ st Oyono (F), 24’ st Fazzini (C), 25’ st Grandu (C), 40’ st Monterisi (F), 42’ st Ze Pedro (C); recuperi: 2’ pt; 3’ st; prima della gara osservato 1’ di raccoglimento per la scomparsa del calciatore del Tenerife, Jesus de Miguel.

Un gol del rossoblu Adopo al 39’ del primo tempo è la classica buccia di banana che manda all’aria i piani del Frosinone. Poi le parate di Caprile, una traversa, la mira imprecisa e un dominio pressoché costante con un assetto superoffensivo non scalfiscono il muro sardo. La squadra di Alvini si ferma dopo 4 risultati utili di fila, il Cagliari mette la testa fuori dopo quattro ko consecutivi. Nel giorno dell’82° compleanno di ‘Rombo di Tuono’ Gigi Riva i sardi, in condizioni ampiamente rimaneggiate, giocano lo scherzetto ai giallazzurri. Che ora avranno due settimane di tempo per tirare il fiato, riordinare le idee e affrontare la ‘ripartenza’ in casa del Milan.

Novità-Grandu, Alvini rilancia Cichella

Nel 4-3-2-1 di Pisacane la novità è rappresentata, sulla corsia bassa di sinistra, da Grandu nel quartetto davanti a Caprile. Completano il reparto Ze Pedro a destra, Kofler e Rodriguez al centro. In mezzo al campo Adopo e Romano sono le mezze ali, Deiola il play. Quindi alle spalle della punta Mendy ci sono Trepy e Maldini. Out nelle fila rossoblu Idrissi, Fadera, Aurelio, Nzola, Mina e Felici. In panchina due ex giallazzurri, il portiere Sherri e l’esterno offensivo Ciervo oltre ad un prodotto dell’Accademia del Frosinone Calcio, l’attaccante Sugamele, originario di Piglio ma nato ad Anagni.

La grinta di Max Alvini (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Tre novità nella formazione-tipo del Frosinone. Davanti a Palmisani torna Oyono sull’out basso di destra, conferma per la coppia centrale Monterisi-Calvani e per Bracaglia sulla corsia di sinistra. A centrocampo rientra Cichella nella posizione di interno di sinistra, Schmid omologo sul centrodestra mentre Calò parte centralmente. In attacco esordio assoluto dal 1’ per Birligea che avrà a supporto la solita coppia-fantasia Ghedjemis-Kvernadze. Alvini deve rinunciare al terzino Terzic oltre che al lungodegente Grillitsch.

Calvani, 20’ da ‘one man show’

Monterisi in marcatura su Maldini (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Il primo squillo della gara è del Frosinone: Ghedjemis conquista un angolo, pennellata di Calò, sul vertice dell’area piccola c’è Birligea che però alza la mira con un colpo di testa. Attacca la squadra di Alvini con una manovra avvolgente che parte da destra e stringe i rossoblu dentro la propria area di rigore, si salvano i padroni di casa sul solito no-look a girare di Calò per la testa di qualche compagno. E dopo 5’ la partita è tambureggiante da una parte e dall’altra.

Ma c’è anche tanta frenesia sui due fronti. E ci sono continui ribaltamenti di fronte. Ze Pedro chiude lo spazio a Kvernadze illuminato da un tocco di Ghedjemis, sul ribaltamento di fronte la difesa giallazzurra chiude tutti i boccaporti. Al 12’ Bracaglia a duello con Mendy, per il direttore di gara il difensore giallazzurro è meritevole di ammonizione che lo tira fuori alla ripresa del campionato al ‘Meazza’ col Milan. Cagliari intraprendente nel giro di 1’, prima libera Calvani e poi sulla rasoiata di Trepy si accartoccia a terra Palmisani e para con sicurezza.

Il tiro di Ghedjemis (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Nemmeno 30” ed è Cichella ad avere sul destro il pallone del vantaggio a due passi dall’area piccola, tiro deviato in angolo. Calvani in maniera sontuosa blocca Mendy sull’out di sinistra del fronte offensivo rossoblu, poi devia sul tiro di Maldini dal limite e quindi chiude in maniera sontuosa ancora di Mendy nel cuore dell’area giallazzurra. Spettacolare per sicurezza, tranquillità e gesti tecnici.

Il Frosinone gioca, il Cagliari passa

La ‘punizione’ di Calò (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Al 22’ sale sulla scena Birligea, da attaccante vero: si libera di due avversari e appena dentro l’area cerca il tiro all’incrocio opposto, traiettoria fuori di un metro. Ma ottimo lo squillo di presenza della punta rumena. Si fa male Trepy in casa-Cagliari, il trequartista deve lasciare il posto al ciociaro Alessandro Sugamele. La partita non si sblocca con gli attaccanti e allora ci prova Calò dai 30 metri, gran tiro di destro che si abbassa verso il palo alla destra di Caprile che con un attimo di ritardo va a deviare il pallone.

Il Frosinone fa venire ancora i brividi al Cagliari: alla mezz’ora pallone maligno di Calò imbeccato da Kvernadze, tiro destinato ancora a fil di palo alla destra di Caprile che si tuffa, fa muro e respinge. Sulla sfera c’è Birligea che tenta una mezza rovesciata larga però per Ghedjemis, che recupera e serve Cichella, pallonetto alto di poco. Giallazzurri d’assalto ma la difesa sarda tiene. Il Cagliari gioca sulle ripartenze, il Frosinone disegna calcio ma manca qualcosa nella chiusura dell’azione.

Intanto è duello rusticano, duro ma leale tra Monterisi e Mendy. Il gioco giallazzurro, il gol rossoblu. Cambia la chimica del match. Al 39’ il Cagliari trova lo spazio, il Frosinone corre all’indietro in blocco, si schiaccia troppo appena dentro il limite della propria area e sull’asse Adopo-Mendy-Adopo i rossoblu passano in vantaggio con una legnata dell’ex Toro che dal limite non lascia scampo a Palmisani. Una doccia fredda per gli uomini di Alvini. Che riprendono a tessere la tela fatta di un lungo palleggio alla ricerca di un varco in area che la difesa di Pisacane non concede praticamente mai.

La delusione di Oyono dopo il gol sardo di Adopo (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Il primo tempo sim chiude al 47’ con i ragazzi di Pisacane avanti 1-0. Alvini dovrà trovare il modo di liberare la corsa di Ghedjemis eKvernadze sistematicamente raddoppiati sulle rispettive catene per 47’,con Birligea ingabbiato tra Rodriguez e Kofler e Schmid costantemente schermato nelle poche giocate che lo hanno visto protagonista. Cagliari arroccato, compatto e veloce nelle ripartenze.

Palmisani e Caprile protagonisti

La prima mossa di Alvini è quella più preventivata: fuori Bracaglia, ammonito, e dentro Tchato che rileva anche la posizione del difensore di Frosinone. Avvio parecchio spezzettato, se ne giova il Cagliari che punta sulle solite ripartenze. Al 4’ Sugamele non comprende l’assist di Maldini, poi il pallone termina in angolo. E sul tiro dalla bandierina, miracolo di Palmisani che evita il 2-0 sul colpo di tacco di Mendy: va a terra in un nanosecondo, la mano perpendicolare sulla linea bianca e sfera che si impenne di nuovo in angolo.

Tchato entrato nella ripresa

Dalla cintola in su non è il solito Frosinone che al 9’ però sfiora il pareggio: Ghedjemis affonda a destra, pallone ad uscire, piatto di Calò e deviazione miracolosa di Caprile. Una buona iniziativa di Kvernadze, poi il tiro di Cichella dal limite, Caprile para senza problemi. La partita si fa più sporca del primo tempo. Calò rimedia una punizione dai 25 metri, tiro deviato in angolo dalla barriera.

Tra il 19’ e il 20’ è il momento dei cambi, due per parte: Kevin Carlos per Maldini e Fazzini per Maldini, quindi Zerbin per Kvernadze e Hasa per Schmid. Lampo di Birligea al 22’, caparbio l’attaccante rumeno ad arpionare un pallone complicato da gestire, bravo ad uscire dalle marcature della linea di difesa ma il tiro è troppo centrale e Caprile ringrazia.

Traversa di Cichella, dubbi su Birligea in area

Alvini lancia nella mischia Bobcek al posto di Oyono. Attacco a due punte, difesa a tre, densità a centrocampo. Al 28’ il Cagliari si salva due volte nel giro di 3 secondi: prima la traversa di Cichella sull’angolo di Tchato e poi la deviazione di Caprile sul tiro a mezz’altezza di Birligea da due passi. Quindi è Calvani a svettare sul settimo angolo, traiettoria di poco fuori alla destra di Caprile immobile.

Kvernadze che contende palla a Ze’ Pedro (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Ultimo giro di cambi per Pisacane, al 33’ dentro l’ex Ciervo e Liteta. Il gol del pareggio capita sul destro di Birligea dopo una svirgolata di un rossoblu, perde l’attimo il rumeno e Kofler salva un gol fatto. Alvini gioca il tutto per tutto: dentro Fini e fuori Cichella. Frosinone ancora di più a trazione anteriore. Ma è Monterisi a salvare su Kevin Carlos a 8’ dal 90’. Fioccano le ammonizioni.

Al 44’ episodio molto dubbio in area del Cagliari, Birligea piomba a terra dopo un tocco sulla caviglia. Tutto regolare per Ayroldi e Var. Cagliari arroccato dentro Fort Apache, per il Frosinone è un’impresa trovare spazi per inquadrare la porta di Caprile. Dopo 3’ di recupero il triplice fischio finale: il Frosinone scivola sulla buccia di banana sull’Isola.