Il Frosinone scopre Fini e contro il bari arrivano tre punti pesantissimi

Alvini stupisce tutti e cambia il volto dell'attacco ciociaro, lasciando a riposo Kvernadze, Koutsoupias e, soprattutto Ghedjemis, lanciando nella mischia per la prima volta da titolare Seydou Fini, assoluto protagonista del match dopo lo shock iniziale.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Il gol del Bari è solo un brivido

Esattamente come nell’ultimo match casalingo contro il Pescara, il Frosinone si fa’ sorprendere al primo tiro in porta, con Rao che è bravo a sfruttare un’indecisione della retroguardia ciociara per battere Palmisani con una gran botta sotto la traversa. Continua quindi il magic-moment per il giovane attaccante di proprietà del Napoli, che realizza il quinto gol nelle ultime sei partite. (Leggi qui: Fini… fini, il piatto vincente del Frosinone nella volata-promozione).

La reazione degli uomini di Alvini non tarda ad arrivare, con il Frosinone che trova il pareggio immediato con Fini, all’esordio da titolare con la maglia gialloazzurra. Il dominio territoriale, a pareggio conquistato, si fa sempre più netto, con i ciociari che prendono in mano il pallino del gioco, chiudendo il primo tempo con oltre il 65% di possesso palla e 13 tiri verso lo specchio della porta (contro appena le 4 conclusioni ospiti), con un super Cerofolini (ex del match) a negare la gioia del gol con un paio di parate di ottima fattura.

Dominio territoriale

Nella seconda frazione il tema non cambia, anzi, il monologo diventa assoluto, con il Frosinone che sfrutta il forcing per trovare il gol della definitiva rimonta all’ottavo minuto (così come la marcatura nel primo tempo) con Corrado che raccoglie in area il suggerimento di un super Fini, ringrazia e trova il terzo gol consecutivo.

Il Bari, al tappeto, non riesce a reagire al dominio territoriale degli uomini di Alvini che, forti del vantaggio, aumentano la pressione e sfiorano in più di un’occasione la marcatura della sicurezza. Ne sono testimonianza i numeri di fine match, impietosi per la squadra di Moreno Longo, impegnata nella lotta per non retrocedere. Frosinone che primeggia per quanto riguarda i tiri, 27 a 5 (di cui solo uno per il Bari nei secondi quarantacinque di gioco), corner (ben 11 a 1), possesso palla (66 a 34, in linea con il primo tempo) e, conseguentemente, per passaggi riusciti (411 contro i 226 dei galletti). Impressionante anche il dato sui “tocchi in area avversaria“, 43 per i ciociari contro appena gli 8 degli ospiti.

Altra difesa shock per la difesa

(Foto © Mario Salati)

Tra le poche cose da aggiustare di un Frosinone tornato quasi perfetto, sicuramente troviamo l’approccio alla partita che, per la seconda volta consecutiva allo Stirpe, vede subire il gol avversario nei primissimi secondi del match. Un problema mitigato dall’ennesima reazione d’orgoglio di un gruppo meraviglioso.

Passi indietro rispetto alle ultime uscite per Jacopo Gelli, che perde fiducia in un paio di contrasti ad inizio match (tra cui l’errore sul gol del vantaggio barese) e non riesce a rientrare pienamente nel match, soffrendo la velocità di Moncini prima e De Pieri poi. Alvini se ne accorge e lo cambia a metà ripresa, inserendo Monterisi, al ritorno dopo un mese di stop e nuovo acquisto fondamentale per restituire esperienza ad una difesa che, senza di lui, ha subito 7 gol in 5 partite.

Conferme importanti per Corrado, (preferito ancora una volta a Bracaglia) che, per la prima volta in carriera, riesce nell’impresa personale di realizzare tre gol consecutivi, regalando ai suoi tre punti fondamentali per la lotta promozione, sempre più serrata e imprevedibile.

Il centrocampo torna a brillare

(Foto © Mario Salati)

Alvini torna al centrocampo composto da Gelli, Cichella e Calò, con i quali aveva trovato l’unica vittoria nelle precedenti cinque partite. I tre “piccoletti”, tutti sotto al metro e ottanta, offrono dinamismo, ritmo e intensità alla linea mediana e, di conseguenza, a tutto il gioco ciociaro, schiacciando il Bari a partire proprio dal netto divario tra i due reparti. I numeri sui passaggi ne sono la testimonianza migliore, con Cichella che sfiora la perfezione, chiudendo al 98% di passaggi riusciti (41 su 42 messi a segno), con Calò subito dietro con una minor percentuale di successo, 93%, al netto, però di un maggior numero di passaggi riusciti (93 su 99). A vestire il ruolo dell’incursore è Francesco Gelli, con il numero dieci che indossa ancora una volta i panni del “dieci”, regalando un paio di perle dal tasso tecnico superiore.

Ghedjemis riposa, Fini Show, Raimondo spreca

Per la prima volta in stagione, dopo trenta titolarità consecutive, Alvini decide di partire dal primo minuto senza Ghedjemis, il miglior marcatore della squadra. A sostituirlo sarà l’uomo della partita: Seydou Fini, nato calcisticamente al Genoa e in prestito da gennaio in Ciociaria.

La prestazione del classe 2006 è “alla Ghedjemis”, fatta di scatti, uno contro uno, dribbling, tiri, gol e assist, insomma un debutto quasi perfetto alla primissima da titolare in Serie B. Passi indietro per Raimondo, reduce da due gol nelle ultime tre partite, che riesce bene a trovare gli spazi giusti per concludere senza mai trovare però il guizzo giusto per battere un attento Cerofolini.

Punti guadagnati su Monza e Palermo

Una vittoria che assume ancor più importanza considerando i pareggi di Monza e Palermo nella giornata di ieri, fermati rispettivamente da Reggiana e Juve Stabia. Tradotto significa due punti guadagnati sulla prima “preda” e altrettanti sulla prima “inseguitrice” in classifica, in questo momento rispettivamente due punti sopra e quattro sotto i Ciociari.

Il capitolo più importante, però, deve ancora arrivare, con Venezia e Monza che nella giornata di sabato si affronteranno, concedendo al Frosinone (in campo il giorno dopo contro il Sudtirol), un’ulteriore occasione da sfruttare per rientrare definitivamente nella corsa per la promozione diretta.