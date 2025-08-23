Il Frosinone sogna un esordio al… Max

[LA VIGILIA] Domenica sera allo "Stirpe" il debutto della squadra di Massimiliano Alvini contro la neopromossa Avellino. I giallazzurri arriveranno all'appuntamento sull'onda della vittoria a Monza in Coppa Italia e punteranno a confermarsi. Diverse assenze da una parte e dall'altra. Biancolino: "La nostra forza deve essere l'unione"

Alessandro Salines Lo sport come passione

“100% Passione italiana”, recita il nuovo slogan della 94^ edizione della Serie B. E la passione non mancherà domenica sera (ore 21) allo stadio “Stirpe” per l’esordio del Frosinone e della neopromossa Avellino. Anzi ce ne sarà in quantità industriale in un mix di entusiasmo ed emozioni. Grande atmosfera e pubblico delle occasioni importanti nell’arena frusinate per la ripresa del campionato. Il Frosinone, superate le paure e smaltite le tossine della scorsa stagione, è ripartito con umiltà ed uno spirito diverso. L’Avellino non vuole sfigurare al ritorno in Serie B dopo 7 anni. Gli ingredienti per una notte di bel calcio ci sono tutti.

Giallazzurri sulla cresta dell’onda

L’abbraccio dei tifosi giallazzurri durante la presentazione

La squadra giallazzurra arriverà al debutto dopo la vittoria a Monza in Coppa Italia e l’abbraccio dei tifosi l’altra sera allo “Stirpe” nel corso della presentazione. Alvini deve sfruttare l’onda per iniziare nel migliore dei modi come ha chiesto il presidente Maurizio Stirpe. “Sarà importante partire subito bene – ha detto il patron – Non vogliamo soffrire come lo scorso anno e di conseguenza è fondamentale cominciare col piede giusto”.

A Monza il Frosinone ha regalato buone sensazioni sul piano dell’organizzazione, del pressing, dell’aggressività e dell’equilibrio. Tutto ciò al netto delle assenze e di quei miglioramenti che saranno necessari. Contro l’Avellino ovviamente bisognerà fare e dare di più soprattutto negli ultimi 20-30 metri. Ma servirà anche una maggiore continuità nell’arco dell’intera partita. I margini di crescita sembrano esserci. Alvini ha garantito lavoro e sudore.

Il tecnico Massimiliano Alvini

“Non voglio promettere nulla ma posso assicurare grandissimo impegno e sacrificio – ha sottolineato il tecnico – Puntiamo a lavorare forte con la squadra e lo staff per ripagare i tifosi e la società della fiducia riposta nel nostro gruppo. Dobbiamo meritare l’incitamento, gli applausi e la maglia che indossiamo”.

Il primo Frosinone

Francesco Gelli (Foto © Mario Salati)

Alvini dovrebbe schierare una formazione che non si dovrebbe discostare da quella scesa in campo a Monza. E così avanti con un 3-4-2-1 dinamico e fluido. In porta esordio per il baby Palmisani che rileverà l’infortunato Sherri. In difesa pochi dubbi: in campo Calvani, Monterisi e capitan Marchizza. A centrocampo la coppia Koutsoupias-Calò con A. Oyono e Masciangelo sulle fasce. Sulla trequarti probabile rientro di Francesco Gelli con la conferma Ghedjemis. Terminale offensivo Raimondo in vantaggio su Zilli. Recupera Ndow. Si è fermato Biraschi che allunga la lista degli assenti (Selvini, Gori, Corrado, Sherri e Hegelund).

Giacomo Calò

Tifosi e società s’aspettano molto da Calò che dovrebbe rappresentare il faro del nuovo Frosinone. “Spero di migliorare il mio rendimento ma soprattutto mi auguro che la squadra possa raggiungere l’obiettivo quanto prima – ha detto – Alvini mi ha trasmesso subito i suoi principi: grinta ed organizzazione. Conosco il pubblico frusinate e credo che possa darci una spinta importante. Con la mia esperienza sarò a disposizione dei compagni più giovani”.

L’emozione di Biancolino

L’Avellino si presenterà all’appuntamento incerottato ma il tecnico Raffaele Biancolino promette battaglia. “Mi auguro di ritrovare l’Avellino che ha giocato a Frosinone in amichevole con la Lazio – ha suonato la carica l’allenatore al debutto in B – Anzi vorrei rivedere l’Avellino dello scorso anno. Una squadra che ha fame e vuole lottare su ogni campo. Tutti insieme cercheremo di tenerci stretta la categoria. Ce la siamo meritata questa Serie B, ma dobbiamo rimanere uniti per difenderla. Metterei la firma per la salvezza. Quando la piazza è compatta l’Avellino ha un altro tipo di forza”.

A destra l’ex Roberto Insigne

L’Avellino, scortato da tantissimi tifosi (sold out il settore ospiti), dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1. Iannarilli in porta; Cancellotti, Manzi, Simic ed Enrici in difesa; Besaggio, Palumbo e Sounas a centrocampo; l’ex Insigne e Russo alle spalle dell’unica punta Lescano. L’ultimo arrivo Fontanarosa andrà in panchina. Fuori dai convocati Tutino. Assenti anche Rigione, Patierno, Palmiero e Favilli al pari di Cagnano, squalificato.

Biancolino, conosciuto in Ciociaria per i suoi trascorsi da attaccante all’Anagni, mette in guardia i suoi. “Attenti al Frosinone, viene da un campionato difficile – ha avvisato – Senza il caso Brescia avrebbe disputato i playout. Mi aspetto una gara complicata perché il Frosinone vorrà riscattare la stagione amara. Sarà una battaglia”.