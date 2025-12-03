Il Frosinone vola in trasferta ma il campionato si deciderà allo “Stirpe”

Il secondo posto costruito finora nelle 8 gare esterne con 17 punti. Nel ritorno però lo scenario cambierà: dalla 28^ giornata fino alla fine i giallazzurri giocheranno ben 7 volte in casa nelle ultime 11 giornate. Traguardi ed ambizioni dunque passeranno per il campo amico. Un vantaggio da sfruttare nella fase cruciale del torneo quando i ciociari potranno giocarsi le proprie carte davanti ai tifosi

Alessandro Salines Lo sport come passione

Schiacciasassi in trasferta ma nel girone di ritorno lo scenario dovrà ribaltarsi. Il Frosinone finora ha costruito il suo secondo posto fuori casa: ha giocato ben 8 gare su 14 con una marcia trionfale (17 punti) da promozione diretta. Tuttavia nella seconda parte dalla stagione, dalla 28^ fino alla fine, l’orizzonte cambierà. E non è un particolare di poco conto.

La squadra giallazzurra infatti giocherà 7 partite tra le mura amiche nelle ultime 11 giornate e quindi traguardi ed ambizioni passeranno necessariamente per lo stadio “Benito Stirpe”. E’ l’anomalia del calendario asimmetrico che a volte può creare squilibri tra girone d’andata e ritorno. Sulla carta un vantaggio importante per il Frosinone che nella fase decisiva del torneo potrà giocarsi le sue carte nello stadio di casa con la grande spinta dei tifosi.

Trasferte record

Se si giocasse solo fuori casa, i giallazzurri sarebbero primi a quota 17 in 8 partite a + 2 dal Cesena. In pratica il 60,7 per cento del punteggio totale (28) è arrivato dalle partite esterne. Nel dettaglio 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Tredici 13 gol segnati e subiti 7. Un ritmo dunque da promozione diretta. Attualmente è reduce da 3 vittorie di fila di cui le ultime 2 contro formazioni che erano imbattute tra le mura amiche. Un cammino straordinario se si pensa che la capolista Monza ha conquistato in trasferta solo 12 punti sui 30 totali.

Calò protagonista della vittoria a Reggio Emilia

Fino al giro di boa il Frosinone giocherà altre 2 partite in trasferta a Pescara (13 dicembre) ed a Empoli alla penultima d’andata (27 dicembre). Alvini e soci cercheranno di chiudere in bellezza anche se non sarà facile. Saranno 2 match complicati: il Pescara dell’ex Gorgone lotta per la salvezza e venderà cara la pelle; l’Empoli è in ripresa ed è un avversaria competitiva.

Cosa c’è dietro l’exploit esterno

Ghedjemis, specialista nei contropiedi

Un dato può sicuramente aiutare a spiegare l’ottimo rendimento ottenuto in trasferta. Secondo Opta Facts, il Frosinone è la squadra più contropiedista della Serie B: ben 33 attacchi del genere (2.4 in media a partita), almeno 8 più di qualsiasi altra formazione. Ed è noto che in trasferta il gioco di rimessa può diventare decisivo.

Non solo contropiede. E’ anche e soprattutto una questione di mentalità. Quella di Alvini che chiede ai suoi di provare a condurre la partita sempre ed ovunque. Con un approccio aggressivo che in trasferta può fare la differenza.

In casa Frosinone da centro-classifica

La premessa è doverosa e fondamentale. I ciociari hanno giocato allo “Stirpe” solo 6 gare e quindi il punteggio di 11 punti va contestualizzato. Ma è innegabile che il Frosinone in casa sia stato meno brillante. Pesano i 2 pareggi arrivati tra l’altro dopo il doppio vantaggio. Il riferimento è alle gare con Sudtirol e Modena terminate entrambe 2-2. Tre invece i successi ed 1 sconfitta con la capolista Monza.

La gioia dei giallazzurri dopo l’ultima vittoria in casa contro l’Entella

Sabato il Frosinone tornerà a giocare allo “Stirpe” contro la Juve Stabia dopo 2 trasferte consecutive. Chiaro l’obiettivo di ritrovare la vittoria in casa dopo oltre un mese (28 ottobre 4-0 alla Virtus Entella). Partita molto difficile comunque contro una squadra tosta sotto tutti i punti di vista. Dopodiché altre 2 partite interne fino alla fine dell’andata: Frosinone-Spezia (20 dicembre) e Frosinone-Catanzaro (10 gennaio) al giro di boa.

Nel girone di ritorno scenario opposto

Il campionato del Frosinone comunque si dovrebbe decidere in casa grazie ad un calendario sicuramente anomalo per come si è abituati. Dalla 28^ fino alla fine infatti la squadra di Alvini giocherà 7 volte allo “Stirpe” nelle ultime 11 giornate. Sulla carta un bel vantaggio per Marchizza e soci che nella fase cruciale della stagione potranno giocarsi le proprie chance davanti ai tifosi spesso decisivi per raggiungere determinati risultati.

Riccardo Marchizza (Foto © Mario Salati)

Entrando nel dettaglio c’è una particolarità da sottolineare: il Frosinone avrà due doppi turni interni, alla 28^ e alla 29^ giornata Frosinone-Pescara e Frosinone-Sampdoria; e alla 33^ e 34^ Frosinone-Padova e Frosinone-Palermo. Le altre gare in casa saranno Frosinone-Bari, Frosinone-Carrarese e Frosinone-Mantova all’ultima giornata. Sperando di poter festeggiare un traguardo prestigioso.