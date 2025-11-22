Il Giudizio Universale: Bari-Frosinone 2-3

Il Pagellone di Bari-Frosinone 2-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

*

Il Pagellone di Bari-Frosinone 2-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara (Leggi qui la cronaca di Salines: Frosinone, tre missili all’Astronave: Bari abbattuto ed Alvini è secondo).

*

PALMISANI

Il portiere Palmisani (Foto © Mario Salati)

Prima prestazione negativa in stagionale per l’estremo difensore ciociaro, colpevole di subire entrambi i gol sul suo palo. Due errori che, per fortuna, non incidono sui tre punti conquistati.

Voto 5

A. OYONO

Il gabonese si riprende la sua fascia di competenza dopo la squalifica scontata nel pareggio contro il Modena. Prestazione nel complesso sufficiente, con qualche sgroppata interessante ma anche un cartellino che lo condiziona leggermente in fase difensiva nel secondo tempo.

Voto 6,5

MONTERISI

La notizia del rientro post sosta è il pieno recupero del capitano gialloazzurro, che torna a disposizione dopo oltre un mese di stop. Prestazione decisamente sopra la sufficenza, con un assist da fantasista per il gol del vantaggio e ben 7 duelli aerei vinti su 10 e 5 chiusure difensive. Non male come prima partita dopo l’infortunio.

Voto 6,5

CALVANI

Calvani

Il difensore classe 2004, fresco di prima convocazione in nazionale Under21 azzurra, offre una prova di buona solidità difensiva, assumendosi i compiti di impostazione da dietro. Mezzo voto in meno per il brivido finale, quando si fa’ anticipare un po’ troppo facilmente e regala al Bari l’occasione del potenziale pareggio, fortunatamente non sfruttata.

Voto 6

BRACAGLIA

Altro gol per il terzino ciociaro che sfrutta al meglio il cross di Calò e insacca la terza marcatura stagionale. Dopo l’ammonizione a metà ripresa, rischia in un paio di occasioni di finire anzitempo la partita. Alvini lo capisce e lo richiama in panchina a 15 minuti dalla fine.

Voto 7

(Dal 75′ CITTADINI – Partita da senza voto fino all’ultimo minuto, dove è decisivo nella chiusura in area sul tiro diretto in porta di Dickmann. Voto 6,5)

KONÈ

Altra prestazione decisamente incolore per il centrocampista ciociaro, responsabile su entrambi i gol dei padroni di casa. In occasione del primo gol perde il pallone in uscita regalando la punizione al limite, sul secondo è troppo leggero in marcatura su Castrovilli, che gli sfugge facilmente sull’out di destra e insacca in rete.

Voto 5

(Dal 75′ CICHELLA sv)

CALÒ

Calò

Solita prova di livello del regista ciociaro che, per la quarta volta stagionale, regala ai suoi un assist, servendo alla perfezione il cross per la zuccata di Bracaglia.

Voto 6,5

(Dal 85′ GELLI sv)

KOUTSOUPIAS

Il greco offre intensità e ritmo alla fase offensiva ciociara, chiudendo il match con 4 passaggi chiave e un palo che gli nega la gioia del gol. Mette lo zampino sul gol del vantaggio con il gran passaggio in profondità per Monterisi.

Voto 6,5

GHEDJEMIS

Ghedjemis

Il francese realizza il secondo gol personale del mese di novembre, quello che regala il 3 a 1 ai suoi. Per il resto, solita partita di grande ritmo sulla sua fascia di competenza, non dando mai punti di riferimento ai suoi diretti marcatori, saltandoli in dribbling per ben 3 volte nel match.

Voto 7

KVERNADZE

La solita grande corsa sulla fascia sinistra: 3 dribbling su 5 riusciti e 2 falli subiti. L’errore clamoroso del primo tempo, però, gli toglie mezzo punto in pagella, rendendolo di fatto il meno positivo del pacchetto offensivo ciociaro.

Voto 5,5

(dal 65′ CORRADO – Entra bene in partita, provando in un paio di occasioni il cross. Voto 6)

RAIMONDO 7

È quello che ci prova di più nel reparto offensivo ciociaro con ben 6 tiri, di cui 4 in porta. Si fa trovare pronto sul suggerimento di Monterisi e insacca il gol del vantaggio (il quarto stagionale). Forse spreca qualche occasione di troppo, ma nel percorso di crescita del giovane attaccante scuola Bologna, è un ulteriore step in avanti.

Voto 7

(Dal 86′ ZILLI – Ha tra i piedi l’occasione del 4 a 2 nel finale con la porta lasciata scoperta dall’ex Cerofolini. Troppo poco tempo, comunque, per prendere voto. Sv)

ALVINI

Alvini

Ha dato un gioco e, soprattutto una pericolosità offensiva impattante al suo Frosinone. La vittoria sul campo del Bari è l’ennesima riprova dell’ottimo lavoro fatto fin’ora dall’ex Cosenza. Gestisce ottimamente anche i cambi, regalando ossigeno ai suoi ragazzi e difendendo un vantaggio importante sempre con il solito credo del “difendere attaccando”.

Voto 7