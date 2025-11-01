Il Giudizio Universale: Carrarese-Frosinone 0-2

Il Pagellone di Carrarese-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
Il Pagellone di Carrarese-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Cuore, testa e gambe: il Frosinone sbanca Carrara e balza in vetta)
PALMISANI
Primo tempo quasi inoperoso per l’estremo difensore ciociaro. Nella ripresa è invece decisivo in un paio di occasioni che permettono ai suoi di chiudere il match con la porta inviolata per la quinta volta in stagione.
Voto: 6,5
A. OYONO
Uno dei più positivi fino al secondo giallo (seppur troppo severo) che ne condiziona inevitabilmente il voto in pagella. Da segnalare comunque la chiusura di testa che nega ad Abiuso di colpire a porta vuota.
Voto: 5.5
J. GELLI
Quarta partita da titolare consecutiva per il classe 2001 che, ancora una volta, non fa rimpiangere l’infortunato Monterisi. Vince tutti i duelli di testa contro il reparto offensivo avversario.
Voto: 7
Dal 70′ CITTADINI
Entra con personalità nel momento più complicato del match per il Frosinone.
Voto: 6
CALVANI
Grande prestazione del centrale scuola Genoa che blinda la retroguardia ciociara con ben 11 chiusure difensive.
Voto: 7
BRACAGLIA
Altra prestazione importante per il capitano ciociaro, sempre pericoloso in fase offensiva e attento in quella difensiva. Si guadagna il fallo che porta al rigore segnato da Calò, gli vale mezzo voto in più.
Voto: 7
CALÒ
Leader totale del centrocampo. Oltre al rigore realizzato con freddezza, offre equilibrio, copertura e qualità nelle scelte. Ennesima prova completa.
Voto: 7
KOUTSOUPIAS
Una partita di grande generosità. Lavora tanto in fase di copertura, soprattutto dopo l’espulsione di Oyono, e non si risparmia mai. Sfiora il gol in un paio di circostanze.
Voto: 6
Dall’84′ J. OYONO SV
KVERNADZE
La nota stonata della vittoria ciociara: il nervosismo gli fa spesso perdere la lucidità, si accende a tratti ma non basta, può fare molto meglio.
Voto: 5
Dal 69′ CORRADO
Buon ingresso, dinamico e utile nel gestire i momenti finali.
Voto: 6
KONE
Il cartellino giallo ad inizio gara gli condiziona inevitabilmente il match. Deve ritrovare la migliore condizione dopo lo stop per tornare ad incidere.
Voto: 5,5
Dal 46′ CICHELLA 6,5
Partita sufficiente fino all’assist decisivo che spalanca il campo a Ghedjemis.
GHEDJEMIS
Sicuramente il più ispirato del reparto offensivo del Frosinone. Segna un gol importantissimo per spegnere definitivamente le speranze della Carrarese e ritrovare un po’ di morale dopo cinque match di astinenza.
Voto: 7
RAIMONDO
Poco cercato dai compagni, con appena 18 tocchi e un tiro fuori. Lavora in pressing e spalle alla porta. Peccato per la deviazione sul gol annullato a Gelli.
Voto: 5,5
Dal 64′ ZILLI
Entra con il compito di aiutare la squadra a tenere lontano il pallone dalla zona rossa. Esegue alla perfezione.
Voto: 6,5
ALVINI
La mano dell’allenatore si vede: squadra compatta, ordinata e capace di soffrire. Gestisce ancora una volta con estrema intelligenza l’inferiorità numerica, portando a casa un successo pesantissimo che vale il primato (almeno provvisorio) in classifica.
Voto: 7