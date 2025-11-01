Il Giudizio Universale: Carrarese-Frosinone 0-2

Norcia e Cassino, legate dalla figura di San Benedetto, condividono un destino segnato dalla distruzione e dalla rinascita. La riapertura della Basilica di Norcia, a nove anni dal terremoto del 2016, ha visto la partecipazione del sindaco di Cassino e delle delegazioni delle città benedettine. Un momento carico di significato, che celebra la memoria, la fede e la forza di ricostruire, nel segno di un’identità spirituale e culturale condivisa.