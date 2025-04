Il Pagellone di Cesena-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Cesena-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Sfortunato ed incerottato ma il Frosinone non abbassa la testa)

IL MIGLIORE

Dal 1′ s.t. Ambrosino

L’esultanza di Ambrosino

Parte in panchina, entra ad inizio ripresa al posto di Pecorino e rianima un attacco tutt’altro che incisivo nel primo tempo. Segna soprattutto il gol del pari leggendo alla perfezione la giocata di Kvernadze con un inserimento puntuale e mortifero per la difesa del Cesena. Per il centravanti dell’Under 21 quarta rete stagionale e l’ennesima conferma di un giocatore al quale forse non si può rinunciare.

Voto: 7

Cerofolini

Quasi impossibile impedire il gol di Saric che si è ritrovato solo soletto ad due passi dalla porta. Poco impegnato, nel finale si fa trovare pronto sulla conclusione di Donnarumma.

Voto: 6

J. Oyono

In campo al posto del gemello Anthony, non convince più di tanto. Troppo guardingo, addirittura timoroso anche perché il Cesena spinge parecchio a sinistra con i vari Celia, Saric e Berti. Nel secondo tempo è sfortunato ed è costretto ad uscire per un infortunio.

Voto: 5,5

Dal 32′ s.t. Bracaglia

Schierato da centrodestra della difesa con Monterisi dirottato sulla fascia, risponde presente e dà il suo contributo alla causa.

Voto: s.v.

Monterisi

Monterisi con Pecorino (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Durante la gara deve ricoprire 3 ruoli (centrale, centrodestra ed esterno) e se la cava sempre. Sulle palle alte si fa rispettare, ma non è una grande novità. Francobolla Antonucci, mai pericoloso. Sul gol di Saric viene sorpreso e tiene in gioco il centrocampista bianconero.

Voto: 6

Szyminski

Una stagione a dir poco tribolata per il difensore centrale polacco. Nel giorno in cui ritrova finalmente il campo dopo un campionato tra tribuna e panchina, viene bloccato da un infortunio al 14′ del primo tempo. Peccato: il problema muscolare nel riscaldamente di Bettella gli aveva regalato una grande occasione.

Voto: s.v.

Dal 16′ p.t. Cittadini

Anche lui all’esordio in campionato dopo l’incidente al ginocchio ad agosto in Coppa Italia col Pisa. Si disimpegna con personalità e scioltezza considerando la lunga inattività. Un recupero fondamentale per Bianco che deve sempre fronteggiare i tanti infortuni.

Voto: 6

Marchizza

Si presenta con un bel cross che costringe all’uscita in tuffo Klinsmann. Sempre nel vivo dell’azione, bravo a contenere Tavsan e Ceesay. Un’altra partita positiva per il capitano sul piano tecnico e del carattere.

Voto: 6,5

Kone

Kone al rientro dopo il forfait di una settimana fa

alBianco lo recupera dopo le noie muscolare e lo rilancia tra i titolari. Nel primo tempo è tra i più vivaci e propositivi. Ed effettua il primo tiro del Frosinone. Tra l’altro nasce da una sua percussione l’occasionissima di Darboe. Tanto dinamismo in un centrocampo a tratti compassato, Nell’intervallo viene sostituito da Lucioni.

Voto: 6

Dal 1′ s.t. Lucioni

Quando Bianco ridisegna il Frosinone con il 3-4-3, l’esperto centrale si prende le chiavi della difesa. Prova impeccabile, impreziosita dal lancio per Kvernadze in occasione dell’1-1 e di un palo centrato con una bella girata. Nel finale si toglie lo sfizio di deviare in angolo la conclusione a colpo sicuro di Adamo. Una sicurezza.

Voto: 7

Bohinen

Troppo scolastico, pur se ordinato, nel primo tempo. Meglio in fase di copertura. Alza il livello nella ripresa. Elemento comunque imprescindibile nel centrocampo giallazzurro.

Voto: 6

Darboe

Al 36′ fallisce un rigore in movimento che poteva regalare il vantaggio al Frosinone. Nel secondo tempo colpisce la traversa di testa. Recupera diversi palloni, un’altra buona gara per il centrocampista gambiano.

Voto: 6

Ghedjemis

L’attaccante Ghedjemis

Viaggia a corrente alternata: quando s’accende sembra poter mettere in difficoltà gli avversari (Celia e Mangraviti). In verità non è troppo aiutato dai compagni e poi c’è poca connesione con J. Oyono. Qualche spunto pericoloso.

Voto: 6

Dal 20′ s.t. Partipilo

Torna dopo qualche acciacco e tenta la giocata vincente. Entra col piglio giusto. Fondamentale il suo completo recupero in vista di un finale di stagione ancora molto incerto.

Voto: 6

Pecorino

Confermato al centro dell’attacco dopo la rete del 2-2 al Cosenza, non riesce ad imporsi in una gara sporca e complicata. Finisce nella morsa della difesa romagnola e non riesce a combinare granché. Sostituito nell’intervallo con Ambrosino.

Voto: 5,5

Kvernadze

Per lunghi tratti della partita non riesce ad entrare nel vivo del gioco. Poco servito fin quando Lucioni non lo innesca e con una giocata di forza-qualità serve l’assist perfetto ad Ambrosino. Grande lucidità. Nel finale sfiora l’1-2 colpendo il palo esterno.

Voto: 6,5

Bianco

Paolo Bianco

Il suo Frosinone conquista il nono risultato utile di fila (settimo per il tecnico pugliese ancora imbattuto) e fa un passo in avanti verso la salvezza. Nel primo tempo la squadra è apparsa contratta e qualche scelta non ha convinto. Ma nell’intervallo ha corretto il tiro presentando una formazione più vivace ed equilibrata che ha saputo rimediare al gol di Saric. Al traguardo manca ancora qualche punto ma la strada imboccata è quella giusta.

Voto: 6,5