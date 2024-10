Il Giudizio Universale: Frosinone-Carrarese 0-1

Il Pagellone di Frosinone-Carrarese 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Carrarese 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: A Cittadella un fuoco di paglia: il Frosinone rivede i fantasmi)

IL MIGLIORE

Kalaj

Il difensore Kalaj

E’ tra le poche note positive del Frosinone. Il difensore italo-albanese non deraglia malgrado la giornata nerissima della squadra. Confermato al centro della difesa, gioca una partita più che sufficiente.

Bene in marcatura, bene negli anticipi, sempre attento e piazzato al poto giusto. In crescita costante dopo un anno di stop.

Voto: 6,5

Cerofolini

Il portiere Cerofolini

Decisivo in avvio di partita con 2 parate importanti su Giovane e Finotto. Che tengono in piedi la baracca. Coraggioso poi nell’uscita bassa su Bouah che lo travolge colpendolo duro. Per il resto è poco impegnato, sul gol può fare poco o nulla.

Voto: 6,5

A. Oyono

Patisce la spinta sulla sinistra di Bouah e poi di Cicconi. Un po’ meglio quando può proporsi in fase d’attacco: suo il tocco per Ambrosino in occasione del fallo da rigore. Ma in generale la prova è negativa: un passo indietro rispetto a Cittadella dove aveva segnato lo 0-1.

Voto: 5,5

Dal 31’ s.t. Sene

Sperava in un esordio migliore.

Voto: s.v.

Bettella

Debutto dal 1’ per il difensore centrale ex Monza. Francobolla l’esperto Finotto che lo fa soffrire soprattutto nei movimenti senza palla e nel gioco di sponda. Con il passare dei minuti prende le misure e riesce a limitare i danni.

Voto: 5,5

Marchizza

Capitan Marchizza

Allo scadere devia sul palo il pallone del possibile 1-1. E’ uno degli ultimi ad arrendersi, gioca a tutta fascia ed è uno dei pochi a portare pericoli nella difesa avversaria.

Voto: 6

Garritano

Riproposto nel trio di centrocampo come mezzala. Non conferma la buona prova messa in mostra a Cittadella. Impreciso, non riesce a tirare fuori la proverbiale vivacità. Ci si aspettava di più sul piano della personalità.

Voto: 5,5

Dal 18’ s.t. Darboe

Al rientro dopo i 2 turni di squalifica, non lascia il segno. L’impatto con la gara è soft. Ed invece avrebbe dovuto regalare ritmo.

Voto: 5

Cichella

Il centrocampista Cichella

Fresco di convocazione con l’Under 20 impegnata giovedì proprio a Frosinone contro l’Inghilterra, non riesce ad esprimersi come sa. Ma il centrocampo della Carrarese è stato superiore sotto tutti i punti di vista.

Voto: 5,5

Dal 31’ s.t. Machin

Continua ad essere un oggetto misterioso.

Voto: s.v.

Gelli

Gelli in azione

Tra i meno peggio del centrocampo giallazzurro. Gioca tantissimi palloni, corre e rincorre. Certo non è brillante come altre volte ma il contesto non lo aiuta. Ha una buona chance nel primo tempo però il piede non è caldo.

Voto: 6

Partipilo

A Cittadella aveva segnato il rigore dello 0-2 emulando il famoso cucchiaio di Totti. Contro la Carrarese invece si è fatto ipnotizzare da Bleve. Poteva essere l’1-0 ovvero la svolta della gara. Un errore quindi pesantissimo. Inizia discretamente ma alla distanza si smarrisce fino al penalty fallito. Sostituito, non la prende bene.

Voto: 5

Dal 18’ s.t. Ghedjemis

Torna in campo dopo qualche settimana ed è già una buona notizia. Ha un paio di chance per pareggiare ma calcia male. Fatale l’errore sul gol di Cicconi: non segue l’esterno che di piatto gonfia la rete.

Voto: 5

Distefano

Sfortunato come pochi: s’infortuna alla spalla dopo 13’ e viene sostituito.

Voto: s.v.

Dal 13’ s.t. Kvernadze

Il georgiano vorrebbe spaccare il mondo ma denota limiti enormi soprattutto sul piano della tattica individuale. Schierato sulla fascia sinistra al posto di Distefano spinge ma senza incidere. Nel primo tempo fallisce un’occasione ghiotta su cross di Partipilo.

Voto: 5,5

Ambrosino

Adattato come prima punta a causa delle assenze di Tsadjout e Pecorino, non riesce a pungere e neppure a lavorare con profitto per la squadra. Si procura il rigore con l’unico guizzo della gara. Potrà consolarsi con la chiamata nell’Under 21.

Voto: 5.5

Vivarini

Vincenzo Vivarini

Contestato dalla Curva Nord a fine partita, non riesce a trovare il bandolo di una matassa intricata come non mai. A Cittadella sembrava sulla strada giusta ed invece la Carrarese lo ha riportato alla dura realtà. Certo non è fortunato quando perde alla vigilia Monterisi e poi dopo 13’ Distefano. Assenze che vanno a sommarsi a quelle dei vari Cittadini, Lusuardi, Tsadjout e Pecorino. Conferma in linea di massima la formazione vittoriosa a Cittadella ma non arrivano risposte positive.

Discutibili i cambi di Kvernadze e Ghedjemis che hanno indebolito le fasce. E poi che senso ha portare in panchina elementi esperti come Szyminski e Canotto e non utilizzarli mai? Ora la classifica fa paura: il Frosinone è penultimo e potrebbe diventare ultimo se domenica il Cosenza non dovesse perdere col Sudtirol.

Voto: 5