Il Giudizio Universale: Frosinone-Cesena 3-2

Il Pagellone di Frosinone-Cesena 3-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone-Cesena 3-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

IL MIGLIORE

Canotto

Gigi Canotto

Potrebbe essere una favola. Di sicuro è una bella storia di calcio e vita. Il protagonista è Canotto che fino a qualche settimana fa era praticamente finito fuori rosa. Oggi è stato il protagonista assoluto della vittoria del Frosinone. Assist e gol, una bella rivincita.

Una risorsa importantissima in un momento delicato e con tante assenze proprio in attacco. Canotto ha dimostrato grande professionalità e senso d’appartenenza malgrado sia reduce da stagioni in prestito a Reggio Calabria ed a Cosenza. Oltre alle qualità di un giocatore che in Serie B non è uno qualunque. Va dato merito al tecnico Greco di avergli dato fiducia senza preclusioni di sorta.

Voto: 7,5

Dal 18’ s.t. Garritano

Dentro al posto di un esausto Canotto, cerca di mettere mestiere e senso tattico in una fase delicata della partita.

Voto: 6

Cerofolini

Subito reattivo su Shpendi e Ceesay, fa il miracolo parando il rigore al bomber italo-albanese. Peccato che la palla sia finita ancora sui piedi dell’attaccante bianconero. Sfortunato anche in occasione del secondo gol dei romagnoli di Curto. E’ comunque una certezza.

Voto: 6,5

Biraschi

Il difensore Biraschi

Recuperato a tempo di record dopo il problema muscolare accusato a Cremona, è tra i migliori in campo. Implacabile in marcatura, grande senso dell’anticipo, una prova di qualità ed esperienza. Ad oggi è un giocatore quasi indispensabile per il Frosinone.

Voto: 7

Monterisi

La solita partita di grande sostanza, lo spauracchio-Shpendi non lo intimorisce. Il difensore giallazzurro vince diversi duelli con il bomber del campionato che riesce a segnare solo sugli sviluppi di un rigore.

Voto: 6,5

Bracaglia

Grinta e tanta buona volontà. Magari pure qualche sbavatura dettata dall’inesperienza. Ma il giovane difensore ciociaro si conferma elemento in crescita ed un fattore anche in area avversaria. Si procura infatti il rigore del 3-1.

Voto: 6,5

J. Oyono

Sostituisce a sorpresa il gemello Anthony sulla fascia destra. Senza infamia e senza lode, si guadagna la pagnotta. Tiene a bada Celia e quando può prova a ripartire.

Voto: 6

Dal 29’ s.t. A. Oyono

Entra al posto del fratello nell’ultimo quarto di gara per dare freschezza.

Voto: s.v.

Begic

Begic festeggia Ambrosino dopo l’1-0

Altra novità di formazione, lo sloveno debutta dall’inizio. Greco lo impiega da mezzala con licenza di salire sulla trequarti per provare a fare male. L’ex Parma ci mette tanta applicazione e determinazione.



Voto: 6

Dal 18’ s.t. Kvernadze

Stavolta parte dalla panchina dopo esser stato sempre titolare con la gestione-Greco. L’impatto con la partita non è dei migliori. Potrebbe sfruttare le sue doti di contropiedista ed invece non è mai lucido. Facendo arrabbiare l’allenatore.

Voto: 5,5

Cichella

Avrebbe meritato il gol con quella gran conclusione che si è stampata sulla traversa. Detta i tempi del gioco, scherma spesso Antonucci. Ma colpisce soprattutto per la personalità mostrata al cospetto di un centrocampo forte ed esperto come quello del Cesena.

Voto: 7

Barcella

Greco lo rilancia nella formazione titolare ed è una scelta più che indovinata. E’ tra i protagonisti della vittoria e non solo per l’assist al bacio regalato a Canotto. Rispetto alle altre uscite, è più intraprendente e meno schematico. Buono il sincronismo con Marchizza che s’accentra grazie al movimento verso l’esterno del giovanissimo centrocampista.

Voto: 7

Marchizza

La gioia di capitan Marchizza

A Cremona si era fatto male, destando preoccupazione. Poi l’allarme è rientrato ed il capitano è stato uno dei trascinatori della squadra. Segna con freddezza il rigore del tris (secondo gol stagionale) dopo aver calciato l’angolo da cui è nato il fallo di Prestia su Bracaglia. Una partita piena di contenuti positivi: interessante il lavoro svolto più centralmente.

Voto: 7

Ambrosino

Rispolverato titolare, risponde presente con un bel gol che indirizza la partita a favore del Frosinone. Seconda rete in campionato dopo quella segnata contro la Sampdoria all’esordio. La speranza è che si sia finalmente sbloccato. Sfortunato per il fallo di mano che regala il rigore al Cesena. Gioca una gara di qualità e quantità mettendo in difficoltà la difesa romagnola ed in particolare Ciofi e Prestia.

Voto: 7

Dal 29′ s.t. Sene

Nella conferenza stampa della vigilia Greco aveva elogiato il giovane attaccante scuola Fiorentina. In campo nell’ultimo quarto di partita non ha dato la sensazione di essere connesso. Sbaglia un gol fatto spedendo alle stelle la palla ribattuta dalla traversa dopo la botta di Cichella. Per sua fortuna era fuorigioco altrimenti sarebbe stata una topica clamorosa.

Voto: s.v.

Greco

La grinta di Leandro Greco

C’è tanto del tecnico romano nella vittoria contro il Cesena. A partire dalla formazione schierata e dal lavoro svolto in queste settimane che finalmente ha dato i frutti sperati.

La storia di Canotto poi è emblematica sulla gestione del gruppo da parte di Greco bravo a superare anche le difficoltà dovute alle assenze. L’allenatore ha festeggiato la sua prima vittoria ma ha subito riportato tutti con i piedi per terra: “Da domani testa al Cosenza”. Segno di personalità e responsabilità.

Voto: 7