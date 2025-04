Il Giudizio Universale: Frosinone-Cosenza 2-2

Il Pagellone di Frosinone-Cosenza 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Cosenza 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Pari al fotofinish, Pecorino-gol scansa il colpo di coda del Cosenza)

IL MIGLIORE

Dal 43′ s.t. Pecorino

Pecorino (Foto © Mario Salati)

Risolve l’ultima mischia della partita, regalando al Frosinone l’ottavo risultato utile di fila. Il primo gol in giallazzurro dell’attaccante scuola-Juve evita una sconfitta clamorosa contro il fanalino di coda Cosenza. Un ko che avrebbe potuto scalfire la fiducia di una squadra che ha risalito la classifica uscendo dalla zona retrocessione. Una rete frutto della caparbietà del centravanti siciliano: una liberazione dopo un campionato fortemente condizionato dall’infortunio al ginocchio. La speranza che il vero torneo di Pecorino sia iniziato al 97′ della sfida di oggi.

Voto: 7

Cerofolini

Non può fare nulla sulle reti del Cosenza ma nella ripresa è decisivo come spesso gli accade in questa stagione. Prima ferma Artistico e poi Ciervo in pieno recupero. Un’altra partita da protagonista per il portiere giallazzurro. Punto fermo della squadra.

Voto: 6,5

A. Oyono

Non brilla e neppure si conferma sui livelli delle scorse settimane. Svolge il compitino, cercando di non fare danni in una zona del campo dove il Cosenza ha elementi di qualità. Non è al massimo per un problema fisico come ha rivelato Bianco. Alla fine porta a casa la pagnotta.

Voto: 6

Dal 12′ s.t. J. Oyono

Rispetto al gemello, appare più in palla e coinvolto. Qualche patema quando il Cosenza riparte nella sua corsia. Soprattutto nel finale spinge molto cercando l’affondo ed il cross.

Voto: 6

Monterisi

Monterisi in azione

Artistico è un brutto cliente, Rizzo Pinna e Cruz non danno punti di riferimento. Il centrale giallazzurro fatica e non poco. Nel secondo tempo va vicino al gol del 2-2 e rimedia un’ammonizione per proteste che poteva evitare. Un passo indietro rispetto alle precedenti partite ma la sufficienza se la guadagna.

Voto: 6

Bettella

Stesso discorso fatto per Monterisi. In più è sfortunato in occasione del raddoppio del Cosenza, servendo involontariamente l’assist a Rizzo Pinna. Si batte comunque con la solita determinazione e spirito di sacrificio.

Voto: 6

Marchizza

Capitan Marchizza

Spinge parecchio sulla sinistra formando con Kvernadze una “catena” davvero importante. Nel primo tempo serve un gran pallone a Distefano che non arriva all’appuntamento e poi va vicino alla rete con una conclusione delle sue. Nel secondo tempo continua a scendere creando problemi agli avversaria. Sostituito nel finale da Pecorino.

Voto: 6,5

Vural

Sottotono, la peggiore gara da quando Bianco lo ha promosso titolare. Viaggia ad intermittenza, forse troppo. Errori tecnici, perde alcuni palloni importanti. Forse paga un po’ di stanchezza per surplus d’impegni tra campionato e nazionale.

Voto: 5,5

Dal 1′ s.t. Barcella

Cambio indovinato da parte di Bianco che rilancia un giovane di prospettiva. Il centrocampista regala verve ed energie nuove al centrocampo ciociaro. Finisce la partita da esterno d’attacco e serve l’assist per il gol del 2-2 di Pecorino.

Voto: 6,5

Bohinen

Il regista Bohinen

Il suo contributo alla causa non manca ma è una partita sporca e il norvegese si adatta. Tanta quantità insomma e meno qualità. In fase d’impostazione non riesce a cambiare passo e la manovra della squadra ne risente.

Voto: 6

Darboe

Chiamato a sostituire Kone, prova a non farlo rimpiangere. Ed alla fine ci riesce in pieno realizzando il gol dell’1-1 con una bella conclusione che fulmina Micai. Non si risparmia, strappa e cuce gioco. Nel secondo tempo sfiora il 2-2 e la doppietta personale.

Voto: 7

Ghedjemis

Viaggia a corrente alternata ma quando s’accende può sempre far male agli avversari. Un paio di spunti nel primo tempo che dovevano essere sfruttati meglio dai suoi compagni. Forse doveva essere servito di più. Un sinistro impreciso in apertura di ripresa.

Voto: 6

Distefano

Confermato nell’undici ma da “falso nove”. Non sembra molto a suo agio al centro dell’attacco e spesso viene neutralizzato da Dalle Mura. Ha una chance al 27′ ma arriva tardi all’appuntamento. Poco prima dell’intervallo spara alto da due passi il bel cross di Ghedjemis. Sostituito al 12′ da Tsadjout.

Voto: 5,5

Dal 12′ s.t. Tsadjout

Non ha il piede caldo al 16′ quando a tu per tu con Micai non trova la porta ma bensì il portiere. Sfortunato invece al 29′: il colpo di testa è interessante e sfiora l’incrocio dei pali. Al di là degli episodi, restano le difficoltà di un giocatore che ha pagato fin troppo l’infortunio.

Voto: 5,5

Kvernadze

Kvernadze abbraccia Darboe dopo la rete dell’1-1

Ritrova la maglia da titolare e ripaga la fiducia con un’ottima partita. E’ tra i migliori in campo. Quando punta l’avversario diventa imprendibile creando grattacapi alla difesa cosentina. Costruisce l’azione dell’1-1 di Darboe con una giocata di forza e tecnica. Impegna Micai con una botta dal limite.

Voto: 7

Dal 23′ s.t. Ambrosino

Escluso a sorpresa dall’undici di partenza, entra per cercare il pareggio alzando la cifra dell’attacco giallazzurro. Mette lo zampino (pardon la testa) nella rete del 2-2 di Pecorino.

Voto: 6

Bianco

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Niente quinta vittoria di fila, niente salto in alto. Tuttavia resta imbattuto dopo 6 partite dal suo arrivo. La squadra ha incontrato parecchie difficoltà ma ci può stare dopo un ciclo di successi e partite giocate a mille all’ora. Paga qualche disattenzione della difesa, da rivedere la scelta di Distefano come falso nove, buona la gestione dei cambi alla fine decisivi. Terminata la serie di scontri diretti, inizierà un filotto di partite con le squadre d’alta classifica. E sarà il momento decisivo.

Voto: 6