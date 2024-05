Il Giudizio Universale: Frosinone-Inter 0-5

Il Pagellone di Frosinone-Inter 0-5. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Inter 0-5. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

IL MIGLIORE

Brescianini

Brescianini tra Dimarco e Carlos Augusto

A causa dell’assenza di Barrenechea torna a centrocampo come interno accanto a Mazzitelli. Il gioco del Frosinone per certi versi ne risente anche se l’ex Milan si conferma su buoni livelli. Tanta generosità e movimento in una zona dove l’Inter eccelle per qualità e dinamismo. Nel primo tempo solo uno strepitoso Sommer gli nega la gioia del gol. Anche nella ripresa le sue incursioni creano problemi alla difesa dell’Inter e va ancora vicino al gol.

Voto: 6

Cerofolini

Un portiere che subisce 5 reti difficilmente potrà strappare la sufficienza. L’estremo difensore toscano non ha particolari colpe sui gol. Di sicuro l’appoggio a Zortea in occasione del primo gol poteva essere fatto meglio.

Voto: 5,5

Lirola

Lirola in azione

Il meno peggio di una difesa che soprattutto nella ripresa sbanda paurosamente. Ci mette esperienza e senso della posizione per cercare di turare le numerose falle che in alcuni momenti della gara si aprono.

Voto: 5,5

Dal 26’ s.t. Harroui

Non riesce a lasciare il segno ma Di Francesco ritrova un giocatore importante che potrebbe dare un buon contributo nelle prossime 2 gare.

Voto: s.v.

Okoli

Okoli in marcatura su Thuram

Schierato al centro della difesa al posto di Romagnoli non ha la stessa sicurezza delle precedenti gare. Molto preoccupato sia nei duelli con Thuram che con Arnautovic, perde la bussola nella parte finale della ripresa. Sostituito da Monterisi.

Voto: 5

Dal 37’ s.t. Monterisi

In campo negli ultimi minuti. Il tempo di vedere da vicino il quinto gol di Thuram.

Voto: s.v.

Bonifazi

Sostituisce Romagnoli senza brillare. Reduce da un infortunio, non è in perfette condizioni e si vede. Meglio nel primo tempo, alla distanza naufraga come il resto della squadra.

Voto: 5,5

Zortea

Zortea in un duello con Dimarco

Forse la prestazione peggiore da quando è al Frosinone. Sbaglia l’uscita in occasione del primo gol di Frattesi, è troppo morbido su Buchanan che può prendere la mira a siglare il tris. Ma al di là degli episodi non è in serata. Sbatte contro il muro di Dimarco e Carlos Augusto.

Voto: 5

Mazzitelli

Mazzitelli infortunato (Foto: Federico Proietti © Ansa)

E’ costretto a lasciare il campo dopo 37’ per un infortunio che sicuramente gli farà saltare la delicata trasferta di Monza. Fino a quel momento aveva fatto il suo dovere impegnando anche Sommer con un tiro da fuori area.

Voto: 6

Dal 37’ s.t. Gelli

Anche lui non è al massimo e non riesce a garantire il solito dinamismo. Si nota poco a parte una conclusione nel finale.

Voto: 5,5

Valeri

Valeri cerca di fermare Frattesi

Prova ad affondare ma non è facile con avversari di spessore come Darmian, Bisseck e Cuadrado. Ha una chance importante per riaprire la partita ma il suo diagonale è tutt’altro che preciso. Qualche errore grossolano.

Voto: 5,5

Soulé

Soulé braccato da Carlos Augusto

Braccato da Carlos Augusto, raddoppiato da Dimarco, deve girare alla larga per cercare la giocata. Qualche spunto qua e là e poco altro. Nelle prossime 2 partite servirà un altro Soulé per sperare nella salvezza.

Voto: 5,5

Cheddira

Allo scadere del primo tempo è molto sfortunato: colpisce la traversa dopo un’azione personale in area ed una botta terrificante. Per il resto il solito Cheddira con l’elmetto. Parte largo a sinistra come nelle ultime partite, deve battagliare con Bisseck e De Vrij. Un’altra occasione nel secondo tempo ma in mischia non trova la zampata vincente.

Voto: 6

Dal 37’ s.t. Ibrahimovic

Entra a risultato acquisito.

Voto: s.v.

Reinier

Di Francesco lo utilizza da “falso nove” come ha fatto con Brescianini nelle ultime settimane. Ma il brasiliano non ha le stesse caratteristiche e quindi fatica un mondo a trovare la posizione giusta. Sommer nel secondo tempo si supera per negargli la gioia del gol. Lascia il posto a Kaio Jorge.

Dal 26’ s.t. Kaio Jorge

Si rivede in campo dopo 5 giornate trascorse in panchina. Non entra in partita.

Voto: s.v.

Di Francesco

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Paga a caro prezzo le assenze di Romagnoli e Barrenechea ad oggi elementi imprescindibili. E perde in corsa capitan Mazzitelli. Le scelte sono obbligate. Prova a giocarsela a viso aperto ma il suo Frosinone è sprecone e soprattutto non ha la solidità mostrata nelle ultime uscite. La panchina ed i cambi continuano a non dare le risposte che servirebbero. Ora dovrà essere bravo a lavorare sulla testa dei giocatori ricompattando una squadra che potrebbe subire il contraccolpo psicologico dopo una batosta di questo genere.

Voto: 5,5







