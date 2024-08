Il Giudizio Universale: Frosinone-Modena 1-1

Il Pagellone di Frosinone-Modena 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

IL MIGLIORE

Dal 1’ s.t. Distefano

Una partita da 7 che diventa da 6,5-6 nel recupero: troppo morbido su Battistella che gli scappa via e confeziona l’assist per Defrel. Una leggerezza che macchia una bella prova con tanto di gol (secondo in 3 gare) che avrebbe potuto regalare al Frosinone la prima vittoria stagionale. Ancora una volta ha un ottimo impatto sul match suonando la carica. Forse sarebbe il caso di schierarlo dall’inizio. Festeggia il suo 21° compleanno con una rete. Peccato per la vittoria: sarebbe un super compleanno.

Voto: 6,5

Cerofolini

Attento e puntuale anche se non deve compiere grandi interventi. Sul gol di Defrel può fare poco: preciso e forte il colpo di testa di Defrel.

Voto: 6

Biraschi

Prova ordinata anche se soprattutto nel primo tempo il Modena si muove bene e bisogna stringere i denti. Schierato sul centrodestra della difesa, si conferma giocatore affidabile e d’esperienza.

Voto: 6

Monterisi

Confermato al centro della difesa controlla abbastanza bene il temuto Mendes che col Bari aveva fatto faville. Dopo 8’ del secondo tempo getta la spugna e viene sostituito da Bracaglia.

Voto: 6

Dall’8’ s.t. Bracaglia

Si perde la marcatura di Defrel nel momento decisivo della partita. Un errore di inesperienza e non solo. Fino a quel momento aveva fatto il suo dovere.

Voto: 5.5

Marchizza

Si fa scavalcare dal cross di Battistella in occasione della rete e forse poteva essere piazzato meglio. Per il resto tanta sostanza in una partita difficile dove il Modena ha spesso messo in difficoltà il Frosinone. Temibile sui calci piazzati.

Voto: 6

J. Oyono

Inizia da esterno destro di centrocampo e finisce da terzino. Ma il risultato finale non cambia. Il duello con l’ex Cotali e Palumbo è complicato: sulla fascia sinistra il Modena costruisce tanto. Conferma le difficoltà di adattamento al calcio italiano.

Voto: 5,5

Darboe

Un passo indietro rispetto alle gare con la Sampdoria e lo Spezia. Gerli e Santoro lo fanno girare a vuoto. Diversi errori, paga probabilmente un po’ di stanchezza. Ed infatti Vivarini lo cambia ad inizio ripresa.

Voto: 5,5

Dall’8’ s.t. Vural

Entra in campo mostrando personalità e qualità malgrado sia appena maggiorenne. Grazie anche al suo piglio il Frosinone nella ripresa gioca meglio.

Voto: 6

Cichella

Meglio di Darboe. Tattica, tecnica e corsa: cerca di dare battaglia agli avversari più esperti. Un giovane che sta dimostrando di avere le carte in regola per fare strada.

Voto: 6

A. Oyono

La sua gara dura un tempo ma quanta fatica per tamponare le incursioni di Di Pardo che tra l’altro va vicino al gol. Nell’intervallo viene sostituito da Di Stefano.

Voto: 5,5

Ghedjemis

Spento e forse stanco, il francese non riesce a strappare quasi mai e quindi a pungere. Sbatte contro Cotali. S’accende una volta nella ripresa mandando in porta Distefano che fallisce il raddoppio.

Voto: 5,5

Dal 23’ s.t. Kvernadze

Nessun segnale positivo da parte del georgiano. In una gara così dispendiosa la sua freschezza poteva diventare decisiva. Resta un’ipotesi.

Voto: 5,5

Ambrosino

Il migliore dei 3 attaccanti in virtù di un secondo tempo pimpante. Il gol di Distefano nasce da un suo tiro respinto da Gagno. Vicino al raddoppio in un paio d’occasioni. Termina la partita da prima punta. Caldara lo soffre tanto da essere ammonito.

Voto: 6

Cuni

In fiducia dopo la rete a La Spezia non riesce a ripetersi. Botteghin e Zaro sono 2 “giganti” che a volte sembrano insuperabili per l’attaccante tedesco-albanese. Nel secondo l’unico spunto ma è egoista: invece di servire a destra lo smarcato Ghedjemis tenta un’improbable conclusione.

Voto: 5,5

Dal 33’ s.t. Machin

Esordio per il neo centrocampista approdato dal Monza. Nelle prossime partite ci si aspetta un contributo importante dall’equatoguineano.

Voto: s.v.

Vivarini

Ripropone la formazione sconfitta a La Spezia. Un segnale chiaro: al tecnico il Frosinone del “Picco” è piaciuto. Una scelta che non lo premia: soprattutto nel primo tempo la squadra giallazzurra è stata spenta, con poche idee e pure un po’ stanca. Nella ripresa i correttivi hanno dato i loro frutti. Distefano, a segno per la seconda volta in 3 gare, meriterebbe una chance dall’inizio. Bene inoltre il giovane Vural.

Gli ultimi rinforzi dovrebbero aiutare il tecnico abruzzese. Tuttavia il suo avvio al Frosinone resta in salita: senza vittorie in 4 partite ufficiali (2 pareggi ed altrettante sconfitte) e solo 2 punti in campionato dopo 3 giornate. Per i bilanci è ancora presto ma i numeri parlano chiaro.

Voto: 5,5