Il Giudizio Universale: Frosinone-Modena 2-2

Il Pagellone di Frosinone-Modena 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Il Pagellone di Frosinone-Modena 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Var serve l’amaro sul fil di sirena: Frosinone manca l’aggancio in vetta)

PALMISANI

Ennesima prova di livello del portiere ciociaro che, in più di un’occasione, chiude la porta all’attacco emiliano, concedendo sicurezza alla retroguardia messa sotto pressione dall’asfissiante attacco ospite. Non ha colpe sulle due marcature avversarie.

Voto 7

J. OYONO

J. Oyono (Foto © Mario Salati)

Soffre tanto la spinta offensiva di Zampano sulla sua fascia e, al contrario del fratello Anthony, squalificato, non riesce quasi mai ad essere propositivo in zona offensiva. Pecca nella precisione dei cross (solo il 33% andato a buon fine).

Voto 5,5

DALL’84’ CITTADINI

Voto s.v.

CALVANI

Si conferma una certezza. È il primo per duelli aerei vinti e dà solidità a tutto il pacchetto arretrato. Qualche lettura difensiva da applausi, soprattutto nel secondo tempo.

Voto 6

GELLI

Partita silenziosa ma efficace. Sempre nella posizione giusta, limita gli inserimenti centrali del Modena. Percentuale passaggi riusciti sopra l’85%, segno di affidabilità.

Voto 6

BRACAGLIA

Capitan Bracaglia

Mette, come sempre, personalità e coraggio in un match importante. Non è sicuramente la sua migliore prestazione stagionale, ma è ancora una volta il migliore del reparto.

Voto 6

KONÈ

Fisicamente domina, tecnicamente sbaglia troppo, soprattutto nella metà campo avversaria. Perde due palloni pericolosi in uscita e non riesce mai a trovare la misura nei passaggi. Ancora alla ricerca della giusta forma fisica dopo lo stop.

Voto 6

DAL 68’ CICHELLA

Entra con ordine e dà equilibrio al centrocampo ciociaro.

Voto 6

CALÒ

Il faro del centrocampo. Firma il gol del momentaneo 2-0 con una conclusione chirurgica e distribuisce gioco con lucidità (91 % passaggi riusciti). Leader in tutto e per tutto. Quando gira lui, il Frosinone funziona.

Voto 7

GHEDJEMIS

Vivace e intraprendente. Mette in crisi il terzino avversario con le sue accelerazioni e partecipa all’azione del secondo gol, con cui si guadagna mezzo voto in più. Da segnalare due cross chiave e tre dribbling riusciti.

Voto 6

DALL’85’ VERGANI

Voto: s.v.

KOUTSOUPIAS

Koutsoupias, autore del primo gol

Segna il primo gol e si muove con intelligenza tra le linee, dimostrando ancora una volta una grande capacità negli inserimenti offensivi. Un pericolo costante nei primi 60’, cala nel finale ma resta tra i migliori in campo.

Voto 7

KVERNADZE

Prova spesso a creare la superiorità numerica ma non riesce a capitalizzare i tre dribbling tentati. Guadagna due falli preziosi e crea spazi per gli inserimenti. Deve essere più concreto negli ultimi metri dove spesso perde lucidità.

Voto 5,5

DAL 73’ CORRADO

Voto s.v.

RAIMONDO

Lavora tanto in pressing, ma risulta poco incisivo in fase offensiva con una sola conclusione ribattuta nei 67 minuti di gioco. Il lavoro sporco non manca, ma servirebbe più cattiveria e cinismo sotto porta.

Voto 5,5

DAL 68’ ZILLI

Non fa meglio del suo collega offensivo, difende palla e prende un giallo nel finale. Niente di più.

Voto: 5,5

ALVINI

Mister Alvini

Il suo Frosinone gioca, crea, ma non chiude definitivamente il match. Ottima la lettura iniziale e il coraggio di schierare tanti giovani in un match importante, meno brillante la gestione dei cambi. Il pareggio arriva nel finale e lascia l’amaro in bocca, ma la strada è decisamente quella giusta.

Voto 6