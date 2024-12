Il Giudizio Universale: Frosinone-Salernitana 2-0

Il Pagellone di Frosinone-Salernitana 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Salernitana 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Colpo di coda del Frosinone: Kvernadze ed Ambrosino regalano 3 punti d’oro)

IL MIGLIORE

Dal 1’ s.t. Kvernadze

La conclusione vincente di Kvernadze

Da incompiuto a protagonista assoluto di una vittoria pesantissima. Finalmente il georgiano ha dato segni tangibili del suo talento su cui sono tanti pronti a scommettere. L’attaccante ha letteralmente spaccato una partita complicata e fondamentale per il proseguo del campionato.

In campo dal 1’ della ripresa al posto di Biraschi, ha realizzato un gol bellissimo: “box to box”, dopo aver rubato palla a Soriano, e gran tiro dal limite che non ha dato scampo a Sepe. Nel finale l’assist per il raddoppio di Ambrosino dopo un’altra prepotente incursione sulla fascia sinistra. A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo e dopo un apprendistato difficile, per Kvernadze è forse un nuovo inizio.

Voto: 7,5

Cerofolini

Quasi inoperoso in una partita dove la Salernitana ha tirato solo una volta in porta. Per il portiere toscano ordinaria amministrazione e niente più.

Voto: 6

Biraschi

Il difensore Biraschi

Viene sostituito alla fine del primo tempo anche perché ammonito. Gioca comunque la sua onesta gara presidiando senza problemi la zona di competenza. Braaf non punge. Vicino al gol dopo il palo di A. Oyono: solo un ottimo Sepe gli nega la gioia.

Voto: 6

Monterisi

Non concede nulla a Wlodarczyk e a Simy entrato nel secondo tempo. Insomma una partita di sostanza e diligente per il centrale che a Mantova aveva mostrato qualche segno di stanchezza lasciando spazi agli avversari. Sulle palle alte si conferma un fattore.

Voto: 6,5

Lusuardi

Seconda presenza per il difensore brasiliano che ha vissuto un inizio di stagione a dir poco tribolato. L’assenza di Bracaglia lo rilancia a distanza di quasi 2 mesi. Buona prova, molto concentrato, s’alterna con Monterisi nella marcatura di Wlodarczyk. Copre bene le spalle ad Anthony Oyono, molto più libero di spingere.

Voto: 6,5

J. Oyono

Jeremy Oyono

Inizia da esterno destro giocando con diligenza e tenendo bene la fascia dove deve vedersela con Stojanovic. Nella ripresa arretra nel terzetto difensivo al posto di Biraschi: non fa una piega e chiude bene la sua gara.

Voto: 6

Darboe

Nonostante la prova sottotono di Mantova, Greco lo conferma. E alla fine ha ragione. Il centrocampista gambiano si muove con personalità e qualità. Buona la protezione alla difesa. Se fosse più continuo, sarebbe a cavallo.

Voto: 6,5

Gelli

Al rientro da titolare dopo l’infortunio, si rivela ancora una volta elemento preziosissimo per dinamismo e senso tattico in un centrocampo molto affollato da parte dalla Salernitana. Pericoloso nel primo tempo con una rovesciata controllata da Sepe, sfiora il tris nel finale con una conclusione parata dal portiere campano.

Voto: 6,5

A. Oyono

Anthony Oyono

Spinge tanto sulla corsia di sinistra creando più di qualche problema alla difesa della Salernitana. Sepe si oppone al suo tentativo al 24’ del primo tempo. Poi al 40’ colpisce il palo (13° di squadra) con un bel tiro a giro e dopo un’azione personale. Ci riprova poco dopo ma alza troppa la mira.

Voto: 6,5

Dal 34’ s.t. Bettella

Sostituisce A. Oyono per consentire al Frosinone di avere un terzo difensore puro in una fase della partita dove non bisogna rischiare nulla.

Voto: s.v.

Partipilo

Prima gara dall’inizio dopo il lungo infortunio. Giostra da trequartista nel 3-4-2-1 disegnato da Greco. Dopo 7’ tenta l’eurogol con un pallonetto dalla distanza che costringe Sepe alla deviazione in corner. Viaggia a corrente alternata, deve trovare la condizione, ma il suo valore non è in discussione.

Voto: 6

Dal 24’ s.t. Ambrosino

Terza rete per Ambrosino (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Mette in ghiaccio il risultato con un gol di rapina. Una di quelle reti che segnano gli attaccanti di razza. Insomma entra e risponde presente con il suo terzo sigillo stagionale.

Voto: 7

Begic

Meno brillante delle precedenti uscite. In alcune fasi dà la sensazione di voler strafare, specchiarsi (come ha precisato Greco) e quindi non manca qualche sbavatura. Tuttavia il suo contributo si fa sentire, corre per quattro, subisce il fallo da Ghiglione in occasione dell’espulsione. Al suo attivo una conclusione terminata fuori.

Voto: 6

Dal 40’ s.t. Garritano

Sostituisce un esausto Begic, serve anche la sua esperienza per portare a casa 3 punti d’oro.

Voto: s.v.

Pecorino

Greco lo getta nella mischia dal 1’ dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per lungo tempo. Si batte e si sbatte lavorando tanto per la squadra. Con lui la formazione giallazzurra ha un punto di riferimento ed acquisisce peso in attacco. Deve comunque crescere per ritrovare la forma migliore.

Voto: 6

Dal 24’ s.t. Tsadjout

Un altro spezzone di gara per l’ex Cremonese che sta mettendo minuti nel motore.

Voto: s.v.

Greco

Leandro Greco

La mossa di Kvernadze al posto di Biraschi ad inizio ripresa si è rivelata coraggiosa e vincente. E gli va dato atto. Bravo anche a risollevare il morale della squadra dopo la doppia sconfitta che avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque.

Cambia mezza squadra senza troppi problemi schierando il giovane Lusuardi che non giocava da tempo. Il Frosinone gira la boa a quota 19, al quart’ultimo posto, ad 1 lunghezza dalla salvezza diretta. Dal punto di vista personale il suo bilancio parla di 13 punti in 10 partite. Non male. Il girone di ritorno può essere affrontare con fiducia.

Voto: 7